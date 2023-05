Prochain rebondissement d’Anupamaa : Anu voyagera aux États-Unis avec Bhairavi pendant 3 ans ; Anuj pour assister au mariage de Samar-Dimpy ; les internautes qualifient l’intrigue d’extrêmement ennuyeuse

Anupamaa sera vue voler aux États-Unis pendant 3 ans avec sa gourou de la danse Maa Bhairavi, qui prétend être la mère biologique d’Anuj Kapadia dans le spectacle, tandis que les créateurs prévoient de faire un saut de 5 ans et de réaliser le rêve d’Anu d’aller aux États-Unis. . Pendant ce temps, Anuj surmontera le piège de Maya et retournera à Ahmedabad depuis Mumbai, avec Choti Anu, qui refuse de rester avec Maya après avoir appris ce qu’elle a fait pour séparer Anuj et Anupamaa. Alors que le saut sera montré dans quelques semaines, les internautes et les fans expriment leur déception face à la torsion et l’appellent sacrément ennuyeux car ils sont impatients de voir Anuj dans le cadre. Pendant ce temps, ils s’en prennent aux créateurs pour avoir traîné Anupamaa avec les Shahs pour les garder pertinents dans la série. Anu fait également face à de nombreuses réactions négatives pour être retourné une fois de plus dans la maison du Shah et même avoir promis à Vanraj Shah de prendre soin de leurs enfants même s’il mourrait.

Accepte-le,#Anupamaaet voler plus haut. C’est ce que tu veux seulement maintenant, des ailes pour voler. C’est une bonne occasion de prouver que vous vous suffisez à vous-même. Tu n’as besoin de personne dans ta vie, alors pourquoi penses-tu pour quelqu’un ???? Concentrez-vous uniquement sur vous-même. Voyons, que déciderez-vous. pic.twitter.com/NCTVjPZR03 Soyez positif (@vibha510) 12 mai 2023

#Anupamaa est allé à SH 4 dat égoïste Baa-Bapuji, Shah Children Je veux 2 demander à Anu quand ira-t-elle 2 Mumbai 4 #ChotiAnu? Je sais qu’Anu est très en colère contre #AnujKapadia mais qu’est-ce que Choti a fait 2 Anu, est-ce qu’elle reste loin de ce petit bub qui ne lui a donné que beaucoup d’amour et de respect 2 ?? pic.twitter.com/eb9QrfnhqO ?????? ?????? (@reddyshree_) 11 mai 2023

#AnujKapadia et CA ne sera JAMAIS HURDLE dans #Anupamaa‘s UDAAN Les shahs ont toujours été et seront toujours CET OBSTACLE dans la croissance professionnelle d’Anu. ANU, j’espère vraiment que vous briserez les chaînes de TOXICITY et signerez le contrat, ce sera le VRAI PROGRÈS POUR MOI Enracinement pour toi Anu ? Shraddha Nayak (@Shraddh79524115) 12 mai 2023

Les fans de MaAn sont contrariés par ce morceau et demandent même à Anu quand elle pensera même à se rendre à Mumbai et à capturer Anuj pour une fois, ou d’ailleurs, même Choti Anu, et à quel point elle les a oubliés et ne peut pas surmonter le Shahs toxiques. Eh bien, dans le rebondissement à venir, le plus attendu est de voir la réunion d’Anuj et d’Anupamaa et pourquoi Anuj n’a pas pu se rendre à Ahmedabad alors qu’il avait promis de venir.