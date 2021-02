Prochain processeur Intel de 11e génération plus rapide que AMD Ryzen 7 5800X, conseils de liste Geekbench

Intel ajoute de nouveaux processeurs à sa série de puces Rocket Lake de 11e génération. Une prochaine puce de la série Rocket Lake a maintenant été repérée sur le site de référence Geekbench. La nouvelle puce, nommée Intel Core i9-11900T, a été répertoriée avec 8 cœurs et un TDP de 35 W et est considérée comme la référence Rocket Lake la plus économe en énergie à ce jour. Il n’y a pas de mot officiel d’Intel à propos du Rocket Lake Core i9-11900T de 11e génération et, par conséquent, cette information doit être prise avec une pincée de sel.

La liste Geekbench montre que l’Intel Core i9-11900T présente une fréquence de base basse de 1,51 GHz mais maintient une fréquence de suralimentation maximale élevée de 4,9 GHz. On dit que les cœurs du Rocket Lake sont suffisamment éconergétiques pour faire fonctionner 1 ou peut-être deux cœurs à une fréquence de suralimentation généralement trouvée sur les processeurs de puissance supérieure. Une autre chose suggérée par la liste Geekbench est que le nouveau processeur Intel Rocket Lake est plus rapide que son concurrent, l’AMD Ryzen 7 5800X, car la puce AMD s’est avérée 2,5% plus lente que l’Intel Core i9-11900T. Alors que le processeur Intel Rocket Lake a marqué 1717 points dans le test à un seul thread, l’AMD Ryzen 7 5800X a marqué 1674 points. Dans le test multi-thread, le processeur Intel Core i9-11900T obtient 8349 points, soit 22% de plus que le AMD Ryzen 7 5800X.

Dans l’ensemble, d’après ce que suggère la liste Geekbench, le processeur Intel Core i9-11900T promet de bonnes performances et une bonne efficacité, compte tenu des scores de référence élevés et de la consommation d’énergie de 35W. On dit également qu’il surpasse les puces Comet Lake-S d’Intel en termes de performances à un seul thread. Surperformer son concurrent direct AMD Ryzen 7 5800X est également un bon indicateur. Cela, cependant, est soumis à d’autres tests après le lancement de l’Intel Core i9-11900T. On ne sait pas quand le processeur sera lancé, mais Intel lance généralement ses processeurs ultra basse consommation après le lancement de son vanilla et de ses hautes performances.