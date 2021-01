Les libéraux ont passé l’année dernière à dénigrer les rassemblements de Donald Trump comme des événements «à grande diffusion» et des catastrophes potentielles de coronavirus. Mais certains commentateurs ont repéré un danger lors de la cérémonie d’inauguration en sourdine de Joe Biden.

La cérémonie d’inauguration de Joe Biden mercredi était une affaire discrète. Avec le National Mall fermé aux foules, apparemment compte tenu de la menace de Covid-19, et le Capitole isolé du public derrière 25000 soldats et une clôture de sécurité, seuls quelques fonctionnaires, dignitaires, presse et invités étaient présents pour voir Biden prendre le serment d’office.

Des masques étaient portés par tous, mais certains observateurs aux yeux attentifs ont rapidement repéré des nez qui sortaient et des invités se mélangeaient à proximité les uns des autres.

Il n’y a pas beaucoup de distanciation sociale lors de l’inauguration … des câlins, des bisous, des poignées de main ….. il y a un super-épandeur covid écrit partout !! 🦠 – Andy LUFC Bingham (@AndyLUFCBingham) 20 janvier 2021

Alors que l’inauguration me remplit de joie, je suis tellement stressée de voir le manque de distanciation sociale. – Grace Kingsbury (@grace_research) 20 janvier 2021

J’espère vraiment qu’il y a eu un régime de test pour les invités sur ce podium, sinon c’est un événement à grande diffusion. 😱 – Shelagh Fogarty 💙 (@ShelaghFogarty) 20 janvier 2021

L’ancien président Bill Clinton était parmi les exposants les plus en vue. Célèbre pour exposer plus que son nez, les commentateurs ont plaisanté en disant qu’ils n’étaient pas surpris que le vieux Bill le laisse « Traîne un peu. »

même pas surpris que Bill Clinton laisse son nez pendre un peu sur ce masque 😆😩 #Inauguration pic.twitter.com/O6SEoOJWlY – Jenny Yang (@jennyyangtv) 20 janvier 2021

Cela me surprend-il que Bill Clinton ne puisse pas garder son nez dans son masque? Non. – Emily Coleman (@editoremilye) 20 janvier 2021

Cependant, certains partisans inconditionnels de Biden, apparemment en train de regarder un événement différent, ont salué la distanciation sociale inexistante.

Je ne sais pas ce que vous voyez … mais je ne vois aucune distanciation sociale où se trouvent tous les anciens présidents et états-majors. Je suppose qu’ils ont tous été testés négatifs avant. – Andrew Hernandez (@watandrewh) 20 janvier 2021

Alors que les Centers for Disease Control and Prevention ont constamment conseillé aux Américains d’éviter les foules et de rester à six pieds les uns des autres depuis le déclenchement de la pandémie, les médias et les politiciens ont été plus discriminatoires dans les rassemblements qu’ils ont étiquetés. « Super épandeur » événements.

Les rassemblements du président Trump étaient un coupable évident, tout comme les rassemblements de ses partisans – comme le rallye moto Sturgis en septembre. Pourtant, les marches et les émeutes «Black Lives Matter», qui se sont répandues dans tout le pays après la mort de George Floyd en mai, ont reçu un laissez-passer. Certains ont même affirmé que les manifestations avaient contribué à ralentir la propagation du Covid-19.

