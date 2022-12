Prochain entraîneur anglais : Qui deviendra le prochain entraîneur anglais après Gareth Southgate ?

Les chances du prochain manager anglais se dessinent, alors que tout le monde cherche à deviner qui deviendra le prochain manager anglais après le mandat de six ans de Gareth Southgate.

Ce fut un mandat réussi pour Southgate. Ayant initialement obtenu le poste par intérim après le départ choc de Sam Allardyce en 2016, l’ancien défenseur a mené les Trois Lions en demi-finale à la Coupe du monde 2018 avant de faire mieux trois ans plus tard à l’Euro 2020. Mais une terrible Ligue des Nations La campagne a mis des nuages ​​​​d’orage à l’horizon en 2022 – et Southgate n’a pas pris d’engagement quant à son avenir après une défaite en quart de finale à la Coupe du monde.

Le patron de l’Angleterre a un contrat jusqu’en 2024, mais les rumeurs se multiplient déjà quant à savoir qui remplacerait Southgate, s’il décidait de démissionner.

Qui deviendra le prochain manager de l’Angleterre après Gareth Southgate ? Voici les prochaines cotes du manager anglais…

1. Mauricio Pochettino : 4/1

Mauricio Pochettino sur la ligne de touche de Tottenham Hotspur à Old Trafford (Crédit image : Getty)

Mauricio Pochettino est apparu sur Monday Night Football de Sky Sports en novembre 2020, les cheveux plus longs et plus bavard que jamais vu pendant ses jours à Tottenham. Certains pensaient qu’il auditionnait à l’époque pour le poste de Manchester United ou du Paris Saint-Germain – il a obtenu ce dernier – alors ses apparitions en tant qu’expert à la BBC pendant la Coupe du monde le préparaient-il pour le gros travail?

Pochettino fait partie du top des managers mondiaux, cela ne fait aucun doute. Il a fait passer les Spurs d’être des outsiders à des candidats éternels parmi les quatre meilleurs, les a menés à une finale de la Ligue des champions et leur a presque valu un titre. Depuis, il a géré de plus grands ego au PSG et tactiquement, c’est un entraîneur astucieux et brillant qui a déjoué Pep Guardiola et Jurgen Klopp dans sa carrière.

Il serait un grand rendez-vous avec beaucoup d’expérience à son actif. La bonne personne pour le poste ? Peut-être – bien que son manque d’argenterie et son record de compétition à élimination directe soient un souci. Surtout étant donné que c’est essentiellement ce que son travail impliquerait. Attendez-vous néanmoins à ce qu’il promeuve l’Angleterre dans la Ligue des Nations.

2. Thomas Tuchel : 5/1

Thomas Tuchel alors qu’il dirigeait Chelsea plus tôt dans la saison (Crédit image : Andrew Redington/Getty Images)

Thomas Tuchel n’a aucun problème en matière de football à élimination directe. Il n’a jamais perdu une demi-finale de sa carrière, a guidé une équipe décente mais imparfaite de Chelsea vers un titre européen et a presque fait la même chose avec le basketcase qu’est le PSG (même Poch ne pouvait pas toucher à ça).

Tuchel aurait l’Angleterre en sécurité dans sa construction et a l’expérience de l’utilisation d’énormes équipes de stars à son avantage. Il n’y a peut-être pas de meilleur manager tactiquement sur la scène internationale – et bien que son football ait été ridiculisé à Chelsea pour être ennuyeux, c’est ce qui gagne le football international.

Est-il prêt à s’éloigner du football de club, cependant? Antonio Conte mis à part, très peu de managers atteignent leur sommet absolu. Il est peut-être plus probable qu’il se précipite pour le poste de Tottenham, de la Juventus ou du Bayern Munich – même le poste d’Allemagne, si Hansi Flick partait.

3. Brendan Rodgers : 8/1

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, regarde avant le match de Premier League contre Brighton & Hove Albion (Crédit image : Bryn Lennon/Getty Images)

Fluide avec la formation, un entraîneur basé sur la possession et avec beaucoup d’expérience dans la construction d’une équipe de bas en haut, Brendan Rodgers serait une proposition intrigante pour l’Angleterre.

Leicester City n’a pas connu la meilleure saison, mais ce que Rodgers a réalisé en leur remportant une FA Cup et en les emmenant à un cheveu du football de la Ligue des champions n’est pas passé inaperçu. L’Irlandais du Nord apprécierait probablement un nouveau défi et avec un CV impressionnant, il serait un choix populaire auprès des fans et des joueurs.

A-t-il dépassé son meilleur niveau mercuriel, cependant? Les effondrements historiques de dernière minute de ses côtés sont-ils un souci? Peut-être – mais il siégerait toujours à la plus haute table du football international, s’il y était entraîneur.

4. Eddie Howe : 10/1

Eddie Howe applaudit les fans après le match de Premier League entre Manchester United et Newcastle United (Crédit image : Getty)

Eddie Howe a été pressenti comme futur manager de l’Angleterre depuis qu’il a amené Bournemouth du pied de la Ligue de football à la Premier League. Il cocherait également toutes les cases.

Howe joue un football expansif, ses compétences en gestion des hommes sont superbes et il est excellent avec les médias. Il est astucieux, son football est tenace et comme le montre Newcastle United, il n’a pas nécessairement besoin d’une équipe remplie de stars pour faire un travail spectaculaire.

Le seul problème est que son travail à Newcastle est loin d’être terminé. Howe a déclaré dans le passé que la gestion quotidienne lui manquerait s’il déménageait en Angleterre et à en juger par la façon dont les Magpies volent, il n’est pas prêt à abandonner cela pour l’instant.

5.Graham Potter : 1/12

Graham Potter avant la défaite de Chelsea à Newcastle (Crédit image : Getty Images)

Il pourrait être le manager le plus intelligent que l’Angleterre ait produit au 21e siècle. Graham Potter a d’abord fait des miracles à Ostersunds en Suède avant de rentrer chez lui et d’amener Brighton à des records.

Son football a l’air excellent et maintenant il est à Chelsea, où le jury est toujours absent. Le travail en Angleterre pourrait être un virage à gauche bienvenu pour lui s’il a l’impression que Stamford Bridge n’est pas vraiment ce qu’il avait imaginé.

Potter pourrait-il vraiment se voir confier le plus gros travail du football anglais? Il a obtenu très peu de succès concrets dans ce pays, à l’exception de Brighton qui monte sur la table et qui va à l’encontre des tendances xG. Cela semble encore un peu prématuré.

6. Steven Gerrard : 16/1

Steven Gerrard après le match de Premier League entre Fulham et Aston Villa (Crédit image : Ryan Pierse / Getty Images)

Steven Gerrard est déjà une légende du football anglais et a déjà de l’argenterie à son actif en tant que manager. Il a montré qu’il était capable d’entraîner un football passionnant et de haute intensité et s’il a le gène du “grand jeu” dans la gestion qu’il avait en tant que joueur, Stevie G pourrait bien être capable de produire de la magie pour les Three Lions.

La réputation de Gerrard a pris un coup vers la fin à Aston Villa, attention. L’absence de Michael Beale à ses côtés l’a un peu montré – il n’était pas aussi astucieux que beaucoup le pensaient. Obtenir le poste en Angleterre après un échec à Villa pourrait ressembler à du népotisme.

7. Frank Lampard : 16/1

Frank Lampard pendant ses jours en tant que manager de Chelsea (Crédit image : Getty)

Frank Lampard a fait un excellent travail pour reconstruire Everton du gâchis qu’il était quand il est arrivé à quelque chose ressemblant à une équipe capable de contrôler un milieu de terrain et un moteur loin de la relégation. Il a également fait des merveilles à Chelsea et a failli faire monter Derby County via les play-offs.

Comme Gerrard, cependant, confier le travail à une légende à l’arrière de son nom est probablement un mouvement anglais du passé. Comme Howe, Lampard est à mi-chemin d’un projet où il se trouve – et il n’est probablement pas assez bon tactiquement non plus.

8. Steve Cooper : 16/1

Steve Cooper sur la ligne de touche pour Nottingham Forest (Crédit image : PA)

Steve Cooper a emmené Nottingham Forest du bas du championnat à la Premier League – mais plus précisément, il a une histoire en tant que manager vainqueur du titre anglais au niveau des jeunes. Compte tenu du succès de Southgate, il serait logique de faire de même.

Cooper serait un choix intéressant et aurait peut-être été le favori si Southgate avait démissionné cet été lorsque le stock du chef de la forêt était élevé. Une campagne de haut vol désastreuse jusqu’à présent l’a peut-être juste poussé hors de conention cette fois, cependant.

9.Wayne Rooney : 18/1

Wayne Rooney à l’époque de Derby County (Crédit image : PA)

Ajoutez Wayne Rooney à une pile avec Lampard et Gerrard. Il incarne l’esprit même des Three Lions et il est déjà impressionné en tant que manager dans sa courte période d’entraînement – même Southgate a dit qu’il avait aimé ce qu’il avait vu.

Encore une fois, cependant, qu’est-ce que Rooney a réellement réalisé jusqu’à présent? Une relégation au niveau du club et rien d’autre sur un CV n’a pas vraiment nui au patron actuel de l’Angleterre, mais avec des attentes un peu plus élevées ces jours-ci, l’actuel manager de DC United doit peut-être intensifier un peu avant d’assumer un tel rôle.

10. Sarina Wiegman : 25/1

Sarina Wiegman avec Beth Mead lors de la finale de l’Euro féminin 2020 (Crédit image : Getty Images)

Pourquoi ne pas embaucher le seul manager vivant à remporter un titre international au niveau senior avec l’Angleterre ?

Sarina Wiegman a conduit la nation à la gloire au cours de l’été en faisant des choix difficiles et des décisions intelligentes quand cela importait. Donner à Leah Williamson le poste de capitaine a soulevé des sourcils – tout comme mettre la star d’Arsenal en défense – tout en gardant une équipe inchangée tout au long du tournoi malgré l’émergence de plusieurs stars du banc aurait pu se retourner contre lui. Cela s’est avéré être un coup de maître.

Certains ont déjà vanté Wiegman pour le travail des hommes, avec Michael Cox de The Athletic disant L’Angleterre devrait la considérer (s’ouvre dans un nouvel onglet). Nommer quelqu’un qui n’a jamais réussi dans le football masculin serait un geste énorme…

11. Arsène Wenger : 25/1

Arsène Wenger alors qu’il travaillait pour la FIFA (Crédit image : Getty)

Il n’a jamais réellement pris sa retraite. Arsène Wenger n’a pas caché à quel point le management lui manque et l’Angleterre l’a en fait approché à plusieurs reprises au fil des ans. Qui connaît mieux le football anglais que lui ?

Wenger jouerait de manière expressive et redonnerait de la joie à l’équipe anglaise – mais il ne semble pas probable qu’il fasse ce geste maintenant. David Dein, sa cohorte d’Arsenal, était le principal moteur d’un transfert potentiel vers la configuration nationale il y a 20 ans et il n’est plus impliqué avec l’Angleterre – et rappelez-vous, le grand homme l’a refusé.

A 73 ans, on l’a sans doute vu coacher pour la dernière fois.

12. José Mourinho : 25/1

Jose Mourinho lors du match de Serie A entre l’AS Roma et l’Atalanta (Crédit image : Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Capturez le. Jose Mourinho, frappant l’insigne de l’Angleterre sur son manteau et tenant trois doigts vers la foule, en référence au nombre de lions sur la poitrine de ses joueurs.

Cela ressemble à un cercle complet, la seule réponse possible et le pire cauchemar de Luke Shaw tout en un. Jose aime le football anglais et aimerait sans aucun doute cela aussi sûrement son dernier emploi dans le football anglais et son arc dans le football international. Cela doit arriver, n’est-ce pas?