Lorsque le tirage au sort de la Ligue des champions a été fait pour les quarts de finale et les demi-finales le 19 mars, et il semblait que le Paris Saint-Germain devrait battre le Bayern Munich et Manchester City pour atteindre la finale, Kylian Mbappe a dit à ses coéquipiers qu’ils le feraient. fais-le. Bien sûr, affronter Barcelone puis les deux meilleures équipes d’Europe était intimidant. C’était aussi l’extrême opposé de la saison dernière, lorsque les Parisiens ont échoué au dernier obstacle après avoir éliminé le Borussia Dortmund, l’Atalanta et le RB Leipzig en route pour affronter le Bayern à Lisbonne.

– Aperçu des demi-finales de la Ligue des champions: le PSG peut-il renverser Man City?

Cette fois, s’ils veulent recommencer et avoir une autre chance de gagner le Saint Graal, ils devront le faire à la dure. La manière super dure, même. Mais le PSG a cru en ses capacités dès le premier jour de cette saison, et il a maintenant une chance de le montrer.

Dimanche était une journée de congé d’équipe pour le PSG, bien que la plupart des membres de l’équipe aient vu Man City dominer Tottenham en route vers un quatrième trophée consécutif de la Coupe de la Ligue. Le match ne leur a rien dit qu’ils ne savaient déjà sur l’équipe de Pep Guardiola, bien qu’ils aient vu où ils pourraient blesser l’équipe de Guardiola. Aussi bon que soit City, Paris a le talent – en Marco Verratti et surtout Neymar et Mbappe – de leur causer tant de problèmes.

Contre la presse agressive de City, il faut avoir le courage de jouer de l’arrière; Verratti et Neymar (et, dans une moindre mesure, Leo Paredes) sont parfaits pour absorber la pression, battre cette presse et conserver la possession, ce que les Spurs n’ont pas pu gérer à Wembley. De même, la tendance de City à dominer le temps sur le ballon et le territoire que le rythme de Mbappe sera une menace constante sur le compteur. Sa capacité à se placer derrière la haute ligne défensive des leaders de la Premier League sera l’une des clés de cette égalité.

L’attaquant français est peut-être dans la meilleure forme de sa vie. Son avenir est encore incertain à Paris, mais on a de plus en plus le sentiment qu’il restera dans le club où il est imparable depuis deux mois. Il a marqué 19 buts lors de ses 14 derniers matchs avec Paris (toutes compétitions confondues) avec un triplé et sept bretelles, dont un le week-end dernier contre Metz.

Face à Man City, c’est aussi un rappel de l’un des plus grands jeux de la carrière de Mbappe. En février 2017, à seulement 18 ans et faisant son tout premier départ en Ligue des champions, Mbappe a fait une émeute avec un but et une passe décisive pour l’AS Monaco. Malgré la défaite 5-3 en huitièmes de finale au match aller – Monaco s’est qualifié pour les quarts de finale après avoir remporté le match retour 3-1 à domicile avec un autre but de Mbappe – ce match a été la formation de l’attaquant français. Il ne l’a pas oublié, et Guardiola ne l’a pas oublié non plus.

La forme remarquable de Mbappe en 2021 a aidé le PSG à battre Barcelone et le Bayern Munich jusqu’à présent en Ligue des champions. Il prédit qu’ils peuvent faire la même chose à Man City, et vous n’aimeriez pas parier contre lui. FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Dans l’ensemble, les préparatifs du PSG pour le match se sont déroulés sans heurts compte tenu des événements des 10 derniers jours environ. En dehors du terrain, la décision des propriétaires du PSG de rejeter le projet de Super League a encore plus uni le club. Le vestiaire – y compris Pochettino, bien sûr, qui est grand sur les traditions – a vraiment apprécié la position de la hiérarchie. La sympathie envers le club s’est développée massivement dans le monde entier. En plus de cela, un autre match épique en Ligue des champions et la possibilité d’atteindre la finale pour une deuxième saison consécutive sont également en jeu.

Sur le terrain, comme expliqué ci-dessus, la foi et la croyance sont là. En privé, Pochettino rappelait à quelqu’un l’autre jour que son équipe du PSG avait battu le Bayern à l’Allianz Arena en mars avec leur arrière droit de deuxième choix, arrière central de quatrième choix et arrière gauche de troisième choix!

Mercredi, et probablement pour la première fois depuis sa prise de fonction, l’entraîneur a toute son équipe de première équipe disponible pour la sélection, à l’exception de Juan Bernat, qui a été absent toute la saison. Le retour à l’entraînement de Marquinhos, dont le dernier match aller contre le Bayern il y a trois semaines, a été un gros coup de pouce. L’arrière central est plus qu’un simple capitaine pour le PSG; il est également l’un des meilleurs défenseurs d’Europe et possède également les qualités de leadership requises pour un tel défi.

Les gens pourraient considérer Man City comme le favori pour cette cravate, et cela conviendrait autant au PSG qu’à la familiarité de Pochettino avec Guardiola: c’est le manager qu’il a le plus affronté au cours de sa carrière de manager. (De 18 rencontres, Pochettino a gagné trois fois et Guardiola 10 fois, avec cinq nuls.) Pourtant, les victoires de Pochettino ont été notables: son équipe de Tottenham a éliminé Man City en quarts de finale il y a deux saisons après un incroyable match retour à l’Etihad (4 -3, 0-1 au match aller).

Ces matchs entre le PSG et City ont le potentiel d’être des blockbusters. Les affrontements PSG contre Bayern au tour précédent étaient sans doute deux des meilleurs matchs de la saison toutes compétitions confondues; PSG vs City pourrait être encore mieux.

Mais revenons à Mbappe. À la veille des 16 derniers affrontements aller à Barcelone, l’attaquant a déclaré à Pochettino qu’il gagnerait le match du PSG au Camp Nou. Et il l’a fait. En ce qui concerne son affirmation selon laquelle le PSG peut terminer ce qu’il a commencé en Ligue des champions cette saison, il pourrait bien être là aussi.