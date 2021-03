Prochain combat professionnel de Vijender Singh sur le toit-terrasse du bateau du casino à Goa

Star de la boxe professionnelle indienne invaincue Vijender Singh est sur le point de faire son retour sur le ring le 19 mars et cette fois, il échangera ses poings dans une boxe à la Vegas sur le Majestic Pride Casino Ship à Goa. Le premier combat du genre aura lieu sur le toit-terrasse du Majestic Pride Casino Ship – qui a été encordé en tant que partenaire du site.

Le Majestic Pride est un navire animé amarré dans la rivière Mandovi à Panaji, Goa qui porte la fraîcheur du jeu et l’exaltation du divertissement à un tout autre niveau. Le navire offre également une vue imprenable sur l’horizon de la terre dorée et de la rivière turquoise.

Le combat va au-delà des normes traditionnelles d’un match professionnel régulier et offre aux téléspectateurs le faste et le glamour d’un événement de boxe de style Vegas. L’annonce de l’adversaire de Vijender sera faite prochainement.

Commentant son combat, Vijender Singh a déclaré: «Je suis vraiment ravi de revenir sur le ring. Cela m’excite davantage d’avoir mon combat sur un navire. C’est quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant en Inde et je suis heureux de faire partie de ce match professionnel unique. Je suis plus motivé et impatient que jamais de revenir sur le ring et je me suis entraîné dur pour rester en forme pour le combat.

IOS a joué un rôle déterminant dans l’introduction de la boxe professionnelle en Inde et a mené avec succès quatre combats, dont deux à New Delhi, un à Mumbai et Jaipur chacun. Désormais, Neerav Tomar, promoteur de IOS Boxing Promotions, prévoit de proposer un événement sportif unique aux fans de boxe du pays.

À propos du prochain combat de Vijender, Neerav a déclaré: «Ce sera une excellente occasion pour les fans indiens d’assister à un événement sportif unique organisé localement. Cette année entière nous a donné amplement le temps d’investir nos pensées sur quelque chose de différent cette fois et d’augmenter le niveau de la boxe professionnelle en Inde. Un match de boxe sur un bateau est la fusion parfaite de l’intensité de la boxe et du razzmatazz du casino divertissant. Nous espérons que tous les fans qui regardent ou présents sur le site apprécieront pleinement l’événement. »

Parlant de l’événement, Rahul Khetrapal, directeur du Majestic Pride Group of Hotels & Casinos, a déclaré: «Nous sommes fiers d’accueillir cet événement dans notre casino. C’est la toute première fois qu’une soirée de combat se déroule dans un casino de Goa, et nous sommes heureux d’être le pionnier dans ce domaine. De plus, puisque le combat marque également le retour de Vijender Singh à la boxe après un congé sabbatique, il est forcément encore plus spectaculaire et grandiose.