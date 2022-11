prochain acte de la cybersécurité et manifestations de masse en Chine

Dans le monde de la cybersécurité, il y a toujours une certitude : plus de hacks. C’est la constante inévitable dans une industrie qui dépensera environ 150 milliards de dollars dans le monde cette année sans pouvoir, une fois de plus, réellement arrêter les pirates.

L’année dernière a vu des piratages du gouvernement russe visant l’Ukraine ; plus de rançongiciels contre les hôpitaux et les écoles – et contre des gouvernements entiers aussi ; une série apparemment interminable de hacks cryptographiques coûteux ; et des piratages de haut niveau d’entreprises comme Microsoft, Nvidia et le fabricant de Grand Theft Auto Rockstar Games, le dernier piratage prétendument effectué par des adolescents.

Mais alors que tous ces types de piratage se poursuivront l’année prochaine et dans un avenir proche, les experts en cybersécurité ne pensent pas que l’année prochaine sera catastrophique pour la cybersécurité. Lisez l’histoire complète pour savoir pourquoi.

Jetez un coup d’œil sur certaines des histoires de cybersécurité les plus inspirantes de cette année :

+ Erik Prince veut vous vendre un smartphone “sécurisé” trop beau pour être vrai. MIT Technology Review a obtenu la présentation aux investisseurs de Prince pour le “RedPill Phone” en août, qui promettait plus qu’il ne pouvait offrir. Lire l’histoire complète.

+ Des pirates liés à la Chine ciblent des groupes de défense des droits de l’homme depuis des années. Un groupe de piratage lié à la Chine a passé les trois dernières années à cibler des organisations de défense des droits de l’homme, des groupes de réflexion, des médias et des agences de plusieurs gouvernements étrangers. Lire l’histoire complète.+ L’armée américaine veut comprendre le logiciel le plus important sur Terre. Le code open source s’exécute sur tous les ordinateurs de la planète et assure le fonctionnement de l’infrastructure critique de l’Amérique. La DARPA s’inquiète de savoir si on peut lui faire confiance. Lire l’histoire complète.

1 Les manifestants chinois rejettent le zéro covid

C’est la plus large manifestation de dissidence à laquelle le président Xi Jinping ait jamais été confronté. (Économiste $)

+ Les nouvelles des manifestations sur Twitter ont été délibérément obscurcies par la pornographie. (WP $)

+ Pourquoi les manifestants brandissent des feuilles de papier vierges. (Bbc)

+ Les manifestations sont nationales et multiformes. (FT $)

+ Les manifestations ont porté un coup de marteau à la réputation de Xi. (Nikkei Asie)