Processus de vérification Twitter ouvert pour la première fois depuis 2017

Twitter a rouvert jeudi son processus de demande de vérification au public pour la première fois depuis sa mise en pause en novembre 2017.

La société déploie un nouveau processus de demande de vérification, qui ajoute une coche au profil Twitter d’un compte qui signale l’authenticité d’un compte aux autres utilisateurs.

Pour demander la vérification, un compte doit avoir un profil qui comprend une photo et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone confirmés. L’utilisateur doit avoir été actif sur le service au cours des six derniers mois et avoir respecté les règles de l’entreprise.

De plus, les comptes doivent appartenir à l’une des six catégories que Twitter prendra en compte pour vérification. Ces catégories sont:

Gouvernement

Entreprises, marques et organisations

Organismes de presse et journalistes

Divertissement

Sports et jeux

Activistes, organisateurs et autres personnalités influentes

La société a déclaré qu’elle ajouterait plus de catégories, telles que les scientifiques, les universitaires et les chefs religieux, plus tard cette année.

L’application de vérification sera progressivement déployée auprès des utilisateurs au cours des prochaines semaines. Il existera dans l’onglet des paramètres de compte du service.

Les utilisateurs approuvés verront l’icône de vérification automatiquement. Ceux qui sont rejetés peuvent présenter une nouvelle demande 30 jours après avoir reçu la décision de Twitter.

Le nouveau processus de candidature vient après l’entreprise vérifications interrompues en novembre 2017 après avoir été critiqué pour sa décision de vérifier Jason Kessler. Il était l’un des organisateurs du rassemblement Unite the Right d’août 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui a entraîné la mort d’une femme.