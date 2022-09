Processus de vérification des exploits d’escroquerie par hameçonnage sur Instagram, selon un rapport

Si vous recevez un e-mail vous invitant à être vérifié sur Instagram, faites attention, il s’agit probablement d’une arnaque.

La société de cybersécurité Vade a signalé Jeudi que certains utilisateurs reçoivent des e-mails suspects de pirates se faisant passer pour Instagram depuis fin juillet. Les e-mails indiquent que le profil de l’utilisateur a été examiné et sélectionné pour vérification.

Les e-mails utilisent la ligne d’objet “ig bluebadge info” et proviennent d’une adresse nommée “ig-badges”. Certains utilisateurs pourraient penser que l’e-mail est légitime puisque les logos Instagram et Facebook sont placés en haut et en bas de l’e-mail.

Cependant, les e-mails présentent diverses fautes d’orthographe et de formatage. Par exemple, une partie de l’e-mail se lit comme suit : “Merci, votre équipe Instagram”.

Vade



“Les pirates espèrent que ces tactiques masquent les signes d’une escroquerie par hameçonnage, y compris le contexte de l’e-mail”, a écrit Vade.

UN hameçonnage c’est lorsque les pirates utilisent des appâts – dans ce cas, la possibilité d’être vérifiés sur Instagram – pour inciter les victimes à cliquer sur un lien malveillant ou à saisir des informations personnelles dans un formulaire malveillant. Ces escroqueries ont généralement lieu dans les e-mails, il est donc difficile pour les logiciels de sécurité de les bloquer ou de les filtrer.

Instagram écrit dans son centre d’aide que le processus de vérification se déroule dans l’application, et non par e-mail, et que vous devez être une personnalité publique, une célébrité ou une marque pour demander à être vérifié.

Si vous recevez l’un de ces e-mails, la meilleure chose à faire est de ne rien cliquer dessus et de le supprimer.

Meta, la société mère d’Instagram, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

Pour en savoir plus, consultez ceci Le FBI et le comité de la Chambre mettent en garde contre la fraude à la crypto-monnaie et comment repérer une escroquerie de remboursement de prêt étudiant.