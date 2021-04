Les visions sont extrêmement différentes en substance et en profondeur. Mais ils montrent tous que le soutien est en train de se construire pour une forme de gouvernement de transition à Kaboul, avec de nombreux ennemis politiques de Ghani cherchant comment se garantir plus de pouvoir dans un tel mouvement.

Les dirigeants de Kaboul restent optimistes quant à la possibilité de présenter un front uni malgré l’élargissement des divisions. Mais l’absence de consensus à quelques semaines de la date butoir du 1er mai fixée par les États-Unis pourrait placer les talibans à un avantage supplémentaire dans les négociations sur le contrôle de l’Afghanistan après la colonisation.

«Cela a eu un impact bipolaire», a déclaré Abdullah Abdullah, à propos de la nouvelle approche américaine du processus de paix afghan, dans une interview. Abdullah est le président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale et dirige les négociations avec les talibans. « Cela a créé des espoirs, cela a créé de l’anxiété, cela a conduit à la dépression, cela a conduit à la manie. »

Les courtiers officiels et non officiels du pouvoir à Kaboul sont profondément divisés depuis des années – Ghani et Abdullah entretiennent l’une des rivalités les plus féroces. Les deux hommes étaient en tête de la dernière élection du pays qui a été décidée par une faible marge pour Ghani au milieu d’allégations de fraude.

L’élection d’avant – également entre Abdullah et Ghani – a vu un résultat similaire qui a été résolu par un vague accord de partage du pouvoir qui, à bien des égards, a cimenté les différences entre les dirigeants.

«À ce stade, ce dont nous avons besoin, c’est d’une position très unifiée», a-t-il déclaré. Sans cela, ce sera «un cadeau aux talibans».

Le plan de Dostum met l’accent sur les droits des minorités ethniques et la décentralisation du contrôle politique et militaire. Les appels d’Hekmatyar pour un gouvernement «non-coalition» composé des «individus non controversés». Et Ghani propose un cessez-le-feu suivi d’élections et de modifications de la constitution.

Le bureau politique des talibans a largement maintenu un message public unifié tout au long des négociations avec le gouvernement afghan et n’a commenté aucun projet de proposition au-delà du fait que le plan américain est «en cours de révision».

Les étapes clés du projet de plan américain semblent déjà avoir échoué. Le document appelait à une réunion entre les deux équipes de négociation en Turquie pour relancer les négociations à Doha. Initialement, la conférence était prévue pour début avril, mais la date a reculé à plusieurs reprises et maintenant, les inquiétudes entourant le début du Ramadan à la mi-avril font craindre à certains qu’elle ne se réunisse pas avant mai.

«Il y a beaucoup de points», a déclaré Abdullah, expliquant qu’il accueillait favorablement les suggestions. «Il y a des points de divergence ainsi que des points d’accord… Nous travaillons maintenant à la compilation de ces points de vue.»

En fin de compte, Abdullah a déclaré qu’il espérait que les dirigeants afghans se rassembleraient derrière une seule proposition, mais il a déclaré que les plans de paix rendus publics avant la tenue de discussions privées étaient contre-productifs. Il pourrait «briser le consensus politique» plutôt que renforcer l’unité.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré qu’un «engagement étendu avec toutes les parties» était nécessaire pour «garantir le résultat souhaité dans le processus de paix». Le fonctionnaire s’est exprimé sur la condition de l’anonymat pour discuter des délibérations politiques en cours.

«À un moment donné», la poussée accélérée des États-Unis a sapé le gouvernement de Ghani, a déclaré le responsable, mais dans l’ensemble, l’approche de l’administration Biden est considérée comme «plus calculée».

« Nous sommes heureux du fait qu’ils consultent régulièrement le gouvernement afghan », a déclaré le responsable.

L’administration Biden a déclaré qu’elle examinait toujours la politique afghane américaine, mais a si g Enfin, il est peu probable que les forces américaines se retirent avant la date limite du 1er mai convenue dans un accord que l’administration Trump a conclu avec les talibans l’année dernière.

Sans un accord de paix, le retrait des forces américaines d’Afghanistan pourrait permettre aux talibans de gagner un territoire considérable. Les dirigeants politiques des militants ont déclaré qu’ils avaient réduit la violence, mais leurs combattants ont lancé une série d’opérations pour étendre leur influence et reprendre le territoire autour des principales villes et villages afghans ces derniers mois.

La montée en puissance de la diplomatie américaine en faveur d’un accord de paix vise à éviter un retrait désordonné des forces américaines d’Afghanistan. Ce calendrier serré est publiquement décrit par les responsables américains comme une opportunité de progrès, mais les responsables afghans ont exprimé leur inquiétude.

«Il est assez tard. Il est très, très tard, mais c’est le bienvenu », a déclaré l’ancien président afghan Hamid Karzai. «L’urgence du ton est quelque chose que nous saluons beaucoup, c’est exactement ce que nous voulions des États-Unis d’Amérique.»

Karzai a refusé de commenter les détails du plan de paix américain. «J’ai suffisamment critiqué les États-Unis», a-t-il dit en riant.

«Comme le dit l’adage, il n’est jamais trop tard. Il n’est jamais trop tard pour une bonne cause », a-t-il déclaré.

À mesure que l’échéance se rapproche, les luttes politiques à Kaboul s’intensifient.

Le fossé politique le plus important exacerbé par la pression diplomatique accrue des États-Unis est peut-être celui entre Abdullah et Ghani. Les deux hommes sont des rivaux politiques depuis des décennies, mais en vertu d’un accord qui a réglé un âpre différend présidentiel, Abdullah a été chargé de diriger des pourparlers de paix avec les talibans. Maintenant, dit-il, l’équipe de Ghani ne le consulte pas concernant les détails de sa proposition.

Karzai a déclaré que l’approche américaine n’avait «pas nécessairement» rapproché le président afghan et Abdullah, mais il a dit qu’il espère également que des idées actuellement divergentes vont s’entremêler.

Les déclarations publiques de Karzai face à une pression américaine accrue ont été retenues. Au cours de ses dernières années au pouvoir, il a critiqué férocement les États-Unis, en particulier sur les victimes civiles, et a souvent critiqué la position plus mesurée de Ghani sur la question. Il a également été en désaccord avec Abdullah et son absence reste l’un des acteurs politiques les plus puissants du pays.

«Il est en train d’être préparé», a-t-il déclaré à propos du plan de paix du gouvernement afghan. «Lorsque le plat est prêt, c’est celui-là. Vous ne l’appelez pas le [individual] les noms de tous les légumes qui s’y trouvent. »