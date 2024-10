Processus artisanaux et industriels en dialogue à EDIT Napoli 2024

Fabriquées à la main ou à la machine, ces formes pures nous impressionnent cette année Avec l’aimable autorisation de Paolo Ferrarini

La valeur que nous accordons au fait main a conduit, ces dernières années, à une fascination pour le design aux formes imparfaites, où le témoignage des mains des créateurs est souvent plus apprécié que l’extrême précision dérivée de l’utilisation des machines. Cependant, nos observations à MODIFIER Naples cette année a révélé une évolution vers une géométrie pure et audacieuse, caractérisée par des formes plus simples, des surfaces planes et des couleurs souvent vibrantes et ludiques.

La foire napolitaine, dédiée au design d’auteur, a su, depuis sa création, capter les tendances émergentes du secteur, et cette année ne fait pas exception. Dans les magnifiques salles des Archives d’État de Naples, parmi des entreprises établies et des designers émergents, nous avons découvert un large éventail de projets utilisant l’aluminium, la céramique, la porcelaine, les plastiques et des techniques allant de l’impression numérique à la fabrication additive. Les objets faits à la main étaient toujours présents, et une partie du plaisir de la foire consistait à déterminer si un objet était né de la main ou de la machine.

Arianna De Luca et Artetica

Créateur romain Arianna DeLuca a dévoilé Carosello Artigiano, produit par Éleit. Cette collection fantaisiste de bols et de récipients est destinée à savourer des glaces et a été conçue en collaboration avec des maîtres glaciers. Aux côtés de cette série aux couleurs pastel, ses ravissants bougeoirs et miroirs en céramique encadrés de teintes vives ont retenu notre attention.

De Milan, Giorgia Conte et Sergio Di Pilato de Artétique a apporté une touche de surprise avec sa collection U, une série intrigante d’objets faits à la main aux formes d’inspiration numérique. Les extrémités, ponctuées de deux grands trous, peuvent être personnalisées avec des porte-encens, des cendriers ou des petits vases pour plantes ou fleurs, faisant de chaque pièce un design ludique et fonctionnel. Dans les deux collections, les couleurs vibrantes et les courbes sinueuses sont à l’honneur, ajoutant une touche joyeuse à l’univers de la céramique.

Tamborrino et Marco Ripa

Le métal est également monté sur scène à EDIT. Officine Tamborrinoune entreprise familiale des Pouilles, fabrique des meubles en acier depuis trois générations. Pour EDIT, ils ont présenté une version incurvée de Dedalo, une bibliothèque modulaire conçue par Alessandro Guerriero et Licio Tamburrino. La couleur jaune vif et le choix d’orner les surfaces avec une collection de plantes médicinales ont créé un dialogue parfait avec les fresques et la collection botanique de la salle historique.

Marco Ripaen revanche, a adopté l’aluminium pour la collection India, conçue par Atelier Ferraro et entièrement produit dans la région des Marches. De grandes tables aux bords arrondis et aux pieds incurvés, idéales pour les espaces intérieurs et extérieurs, ont été associées à des chaises où chaque soudure a été réalisée à la main et parfaitement invisible, donnant ainsi naissance à des pièces d’une pureté absolue. Pour couronner le tout, la série India est 100 % recyclable.

MOT et M’Ama Edizioni

CT signifie Memories of Today, une collection soigneusement organisée par Studio Stormo qui donne vie à des objets remplis de mémoire. Définie par l’acier inoxydable, des lignes épurées, des couleurs vives et une variété de finitions, cette collection de bougeoirs et de vases transforme la façon dont nous exposons les bougies et les fleurs, offrant des paysages domestiques inattendus et créatifs.

L’acier inoxydable et les formes géométriques sont également la pièce maîtresse de Ballerina, une cuisine extérieure conçue et réalisée par M’ama Edizioni. Telle une danseuse, cet élément parfaitement rond et autoportant tourne autour de lui en son centre et est drapé de tissus vibrants en forme de jupe qui ajoutent à la fois de la couleur et du caractère.

Bluecycle et Méditerranée

Des objets imprimés en 3D ont également été présentés à EDIT. entreprise grecque Cycle bleu transforme les filets de pêche abandonnés, autrefois une menace pour la vie marine, en meubles ludiques. Ces matériaux recyclés reçoivent une nouvelle vie et deviennent des tables, des étagères et des chaises colorées. L’utilisation innovante de la couleur crée des dégradés dynamiques, formés à la main en temps réel au fur et à mesure que les machines superposent le plastique, rendant chaque pièce véritablement unique.

Conception méditerranéenne a présenté SuperEasy, une collection de 20 vases et récipients fabriqués à partir de PLA, un plastique biodégradable issu de matériaux renouvelables et durables. Ces pièces se démarquent par leurs couleurs vives et leurs géométries ludiques et minimalistes.

Trama Studio et Marco Zelli

Il existe de nombreuses façons d’éclairer nos espaces de vie, et Studio Trama propose une approche unique avec Kandela, une collection de bougies architecturales en cire d’abeille. Les designers Manuela et Francesca Pucciarini se sont inspirées des arcs et des colonnes de la Renaissance, renversant ces formes classiques pour créer des bougies vibrantes et entièrement naturelles.

Entre-temps, Marco ZelliLes lampes de ressemblent plus à des sculptures qu’à un éclairage traditionnel. Inspirées des œuvres minimalistes de Donald Judd, ces pièces présentent des surfaces brillantes peintes en cyan, magenta et vert. Le design dissimule intelligemment l’ampoule, projetant une douce lueur qui transforme l’espace environnant.

Spaziointerno et Atelier Nuanda

Un « stipo » est une petite armoire, traditionnellement fabriquée à partir de bois précieux et ornée de décorations complexes, utilisée pour ranger des objets précieux, des papiers et des documents. Cette pièce fut populaire jusqu’au 19ème siècle. Parthénope, une nouvelle interprétation de Espace intérieurréinvente cette merveille presque oubliée. Les portes en bois de l’armoire présentent une vue classique de Naples, animée grâce à une ancienne technique de marqueterie.

Atelier Nuanda interprète une autre pièce classique : le paravent. Leur touche présente des modules répétitifs en aluminium, astucieusement reliés par un tissage de cuir sophistiqué, fabriqué à la main à partir de cuir récupéré.

De Marchi Vérone et ISADxForma&Cemento

Le design nous permet également de jouer avec les formes géométriques à travers les surfaces. De Marchi Vérone a présenté Numen, une nouvelle collection de carreaux en grès cérame pour intérieur et extérieur, conçue par Doriana et Massimiliano Fuksas. Il s’agit de porcelaine, pas de céramique, et en tant que tel, ce matériau est incroyablement durable, permettant une décoration avec un niveau de raffinement et de profondeur de couleur que d’autres matériaux ne peuvent tout simplement pas atteindre. Le résultat est vraiment spectaculaire.

Quant aux autres surfaces inhabituelles, Forma&Cemento collaboré avec l’école mexicaine ISAD pour créer « Una gota en la Arena », une collection d’éviers en béton. Les surfaces ont été conçues en réinterprétant des éléments classiques de l’imagerie mexicaine, développés lors d’un atelier organisé dans le désert de Chihuahua et dirigé par le designer Alexandre Gorlaorganisé dans le désert de Chihuahua.