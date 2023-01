Processions, déjeuners et concert pour couronner le roi Charles III

Les célébrations du couronnement du roi Charles III se dérouleront sur trois jours du 6 au 8 mai.

Le couronnement officiel de Charles à l’abbaye de Westminster à Londres aura lieu le samedi 6 mai, suivi d’un concert le lendemain ainsi que de “grands déjeuners de couronnement” qui seront organisés dans tout le pays, tandis que les célébrations se termineront lundi par du travail bénévole.

On ne sait pas si le prince Harry et Meghan Markle se joindront ou non aux célébrations du couronnement alors que le palais continue de lutter contre les retombées des mémoires à la bombe du duc de Sussex, De rechange.

Le week-end de couronnement du roi Charles III comprendra un concert étoilé, un “grand déjeuner” national et une initiative de bénévolat ainsi que la cérémonie traditionnelle et les processions royales, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

Les trois jours d’événements cérémoniaux, festifs et communautaires début mai seront l’occasion pour “les gens de se rassembler pour célébrer l’occasion historique”, a déclaré le palais dans une mise à jour sur ses plans très attendus.

Le long week-end historique se profile avec la monarchie toujours aux prises avec les retombées de la publication plus tôt ce mois-ci des mémoires torrides du prince Harry. De rechangedans lequel il a fait une série de réclamations incendiaires contre la famille.

On ne sait pas si Harry – le fils cadet de Charles, basé aux États-Unis – et son épouse américaine Meghan assisteront au couronnement, un récent rapport du Sunday Times affirmant qu’un réconciliation pourrait encore avoir lieu avant.

Charles, 74 ans, est immédiatement devenu roi lorsque la reine Elizabeth est décédée à l’âge de 96 ans le 8 septembre de l’année dernière, mettant fin à son règne record de 70 ans après un an de santé déclinante.

Il a également pris la tête de l’État de 14 pays du Commonwealth, dont l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Le couronnement a traditionnellement lieu quelques mois après l’accession au trône d’un nouveau souverain, après une période de deuil national et royal ainsi qu’une intense préparation.

Cortèges

Le premier couronnement du pays depuis 1953, qui devrait être regardé dans le monde entier et mettant en vedette divers dignitaires mondiaux, commencera par le couronnement officiel de Charles à l’abbaye de Westminster à Londres le samedi 6 mai, dans une tradition remontant à plus de 900 ans.

Le palais de Buckingham a précédemment déclaré que le service, qui sera dirigé par l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, reflétera les traditions historiques de la monarchie parallèlement à son rôle moderne.

“Le couronnement est un service religieux solennel, ainsi qu’une occasion de célébration et d’apparat”, a-t-il noté.

L’épouse de Charles, la reine consort Camilla, 75 ans, sera également couronnée.

Le couple arrivera du palais sans autres membres de la famille royale dans “The King’s Procession”, avant de revenir dans un plus grand entourage de cérémonie connu sous le nom de “The Coronation Procession” avec d’autres membres de la famille.

Une fois de retour au palais, la journée d’ouverture se terminera avec l’apparition de la famille royale sur le balcon donnant sur le centre commercial où des milliers de personnes sont attendues.

Concert “spécial”

Le lendemain verra alors un “concert spécial de couronnement” organisé au château de Windsor, à l’ouest de Londres, qui sera produit et diffusé en direct par la BBC et mettant en vedette “des icônes de la musique mondiale et des stars contemporaines”.

Plusieurs milliers de paires de billets seront mises à disposition par le biais d’un scrutin public, tandis que des bénévoles d’associations caritatives soutenues par Charles et Camilla pourront également y assister.

Le concert mettra en vedette un “orchestre de classe mondiale” jouant des interprétations de favoris musicaux “menés par certains des plus grands artistes du monde, aux côtés d’artistes du monde de la danse”.

Une « chorale de couronnement », issue de diverses chorales communautaires et de chanteurs amateurs du pays – tels que des chorales de réfugiés, des chorales du NHS, des groupes de chant LGBTQ+ et des chorales sourdes – fera également une apparition exclusive.

Une “chorale virtuelle” composée de chanteurs de tout le Commonwealth se produira également, tandis que la pelouse est du château accueillera une sélection de séquences de créations orales interprétées par des stars de la scène et de l’écran.

Mais la pièce maîtresse de la soirée sera un segment « éclairer la nation » qui verra des lieux emblématiques à travers le Royaume-Uni éclairés à l’aide de projections, de lasers, de drones et d’illuminations.

“L’héritage du bénévolat”

Le 7 mai également, les voisins et les communautés seront invités à organiser des milliers de “grands déjeuners de couronnement”, présentés comme un “acte national de célébration et d’amitié”.

« D’une tasse de thé avec un voisin à une fête de rue, un grand déjeuner de couronnement amène les célébrations dans votre quartier », a déclaré le palais, qui s’attend à des événements dans les rues, les jardins, les parcs et les espaces communautaires.

Le programme sera supervisé et organisé par une équipe d’Eden Project, l’attraction touristique écologique de Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Camilla est la marraine de son initiative annuelle “big lunch” – qui vise à stimuler l’esprit communautaire, à réduire la solitude et à soutenir les œuvres caritatives et les bonnes causes – depuis 2013.

La dernière partie du week-end du couronnement, surnommée “la grande aide”, se tiendra le lundi 8 mai – désigné jour férié au Royaume-Uni cette année.

Organisé par le forum communautaire The Together Coalition et des partenaires tels que les scouts, le Royal Voluntary Service et divers groupes confessionnels, il “mettra en évidence l’impact positif du bénévolat sur les communautés à travers le pays”.

Les gens seront encouragés à essayer de faire du bénévolat pour eux-mêmes et à se joindre à des initiatives dans leur région dans le but de créer “un héritage de bénévolat durable du week-end du couronnement”.