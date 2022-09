Procession de Victoria, cérémonie, alors que la Colombie-Britannique rend hommage à la reine Elizabeth – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique saluera la reine Elizabeth II avec des cérémonies et une marche dans sa capitale aujourd’hui alors qu’elle repose en Angleterre.

Le monarque au règne le plus ancien du Royaume-Uni et le chef d’État le plus ancien du Canada sont décédés à l’âge de 96 ans le 8 septembre, clôturant un règne sans précédent de sept décennies. La semaine a vu le monde célébrer sa présence stoïque constante, tandis que beaucoup réfléchissent à l’institution de la monarchie, à sa place à l’avenir et aux conséquences associées du colonialisme.

Des dignitaires, des célébrités et des membres du public du monde entier ont assisté au service de l’abbaye de Westminster avant qu’un cortège militaire ne commence à escorter le cercueil de la reine en route vers le château de Windsor devant environ un million de personnes alignées dans les rues.

Une procession aura également lieu dans les rues de Victoria lundi. Les événements commencent à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique vers 9 h 45 avec des marches de la Musique Naden de la Marine royale canadienne et une garde d’honneur de 100 personnes composée de membres des Forces maritimes du Pacifique.

Ensuite, le carillon du centenaire des Pays-Bas sonnera 96 ​​fois pour marquer la vie de la reine, avant que le lieutenant-gouverneur. Janet Austin et le premier ministre John Horgan descendent les marches de l’Assemblée législative et le salut vice-royal est joué. Une salve de 21 coups de canon aura également lieu sur la rue Belleville.

Austin, Horgan et d’autres dignitaires se joindront à la procession avant qu’elle ne traverse le centre-ville de Victoria pour se rendre à la cathédrale Christ Church (930 Burdett Ave.). Le cortège descendra Government Street, tournera sur Fort Street et tournera une dernière fois sur Quadra Street avant d’atteindre l’église. La cérémonie à l’église comprendra des allocutions de diverses personnalités religieuses du gouvernement provincial et de Victoria. Il peut être diffusé en direct sur https://www.christchurchcathedral.bc.ca/live.

La marche sera diffusée d’environ 9 h 45 à 10 h 20 sur https://www.leg.bc.ca/.

À partir de 8 h, les routes autour de la législature seront fermées et les routes le long du parcours de la procession seront fermées à partir de 9 h. La rue Quadra et les autres routes dans le secteur de la cathédrale Christ Church resteront fermées au besoin pendant la cérémonie elle-même. Toutes les routes devraient être rouvertes à 13h30

