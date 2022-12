Procès Sunny Balwani: l’ancien directeur de l’exploitation de Theranos devrait être condamné aujourd’hui

CNN Affaires

—



Ramesh “Sunny” Balwani, l’ancien chef de l’exploitation de la start-up de tests sanguins ratée Theranos, devrait être condamné mercredi pour fraude, marquant la fin de la chute stupéfiante d’une entreprise de haut vol de la Silicon Valley qui a abouti aux rares condamnations de deux cadres techniques.

La condamnation intervient des semaines après qu’Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos et l’ex-petite amie de Balwani, a été condamnée à plus de 11 ans de prison.

Theranos a levé 945 millions de dollars auprès d’une cohorte d’investisseurs de premier plan avec sa promesse de tester un large éventail de conditions en utilisant seulement quelques gouttes de sang. À son apogée, la société était évaluée à 9 milliards de dollars.

La société a commencé à s’effondrer après qu’une enquête du Wall Street Journal en 2015 a rapporté que Theranos n’avait effectué qu’environ une douzaine des centaines de tests qu’elle proposait en utilisant sa technologie exclusive, et avec une précision douteuse. Il est également apparu que Theranos s’appuyait sur des appareils fabriqués par des tiers provenant de sociétés traditionnelles de tests sanguins plutôt que sur sa propre technologie. Theranos a finalement été dissous en septembre 2018.

Holmes et Balwani ont été inculpés pour la première fois il y a quatre ans des mêmes 12 accusations criminelles concernant la fraude d’investisseurs et de patients sur les capacités et les relations commerciales de Theranos afin d’obtenir de l’argent. Leurs procès ont été rompus après que Holmes ait indiqué qu’elle avait l’intention d’accuser Balwani de l’avoir abusée sexuellement, émotionnellement et psychologiquement tout au long de leur relation d’une décennie, qui a coïncidé avec son temps à la tête de l’entreprise. (Les avocats de Balwani ont nié ses allégations.)

En juillet, Balwani a été reconnu coupable des 12 chefs d’accusation auxquels il était confronté, dont dix chefs de fraude électronique fédérale et deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique. Holmes a été reconnu coupable en janvier de quatre chefs d’accusation liés à l’escroquerie d’investisseurs et déclaré non coupable de trois chefs d’accusation supplémentaires concernant l’escroquerie de patients et d’une accusation de complot en vue d’escroquer des patients.

Comme Holmes, Balwani encourt jusqu’à 20 ans de prison ainsi qu’une amende de 250 000 $ plus une restitution pour chaque chef d’accusation.

Dans un récent dossier judiciaire, les procureurs ont noté que Balwani avait été reconnu coupable non seulement d’avoir fraudé des investisseurs, mais également d’avoir fraudé des patients. Ils lui ont recommandé une peine de 15 ans de prison, ainsi qu’une ordonnance obligeant Balwani à payer 804 millions de dollars en dédommagement. Dans un dossier séparé, les avocats de Balwani ont demandé une peine de probation, notant qu’il n’avait aucun antécédent criminel.

Avant de rejoindre Theranos, Balwani a fait carrière en tant que responsable logiciel. Balwani, près de 20 ans de plus que Holmes, l’a rencontrée pour la première fois en 2002 avant qu’elle ne quitte Stanford. Il a servi de conseiller informel à Holmes dans les premiers jours de Theranos et les deux sont devenus amoureux. Balwani a garanti un “prêt de plusieurs millions de dollars” à la startup en 2009, selon les documents judiciaires, et a assumé un rôle officiel de président et chef de l’exploitation. Holmes et Balwani ont en grande partie caché leur relation amoureuse tout en travaillant ensemble.

Au cours de son procès, Holmes a affirmé que Balwani avait tenté de contrôler presque tous les aspects de sa vie, notamment en disciplinant son alimentation, sa voix et son image, et en l’isolant des autres. Elle a témoigné que même s’il ne contrôlait pas ses interactions avec les investisseurs, les partenaires commerciaux et les autres, “il a eu un impact sur tout ce que j’étais, et je ne comprends pas tout à fait cela”.

Holmes devrait faire appel de sa condamnation mais a reçu l’ordre de se mettre en garde à vue le 27 avril 2023.