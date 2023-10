Procès Sam Bankman-Fried : son ex-petite amie affirme qu’il lui a ordonné de commettre des crimes

Au cinquième jour du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, le témoin vedette de l’accusation a désigné le fondateur de FTX comme le chef de file d’un prétendu stratagème de fraude de 10 milliards de dollars au sein de la bourse de crypto-monnaie et de son fonds spéculatif associé.

« Pendant que vous travailliez à Alameda, avez-vous commis des crimes ? » a demandé un procureur à Caroline Ellison.

« Oui, nous l’avons fait », a-t-elle déclaré. « [Bankman-Fried] m’a ordonné de commettre ces crimes.

Ellison, 28 ans, est l’ancien amant et partenaire commercial de Bankman-Fried, sortant parfois avec l’homme de 31 ans et occupant également le poste de PDG du fonds spéculatif Alameda Research. Les deux hommes ont vécu ensemble pendant un certain temps, avec d’autres dirigeants de FTX, dans un immense manoir des Bahamas. Elle est arrivée au tribunal peu après 12h30, vêtue d’une robe saumonée, de lunettes et d’un blazer gris ardoise.

Au cours du témoignage d’Ellison, la procureure Danielle Sassoon a interrogé l’ancien PDG d’Alameda sur sa relation avec Bankman-Fried et sur la manière dont leurs actions ont conduit à l’effondrement de FTX. Ellison a accusé Bankman-Fried de crimes financiers au sein de l’entreprise, alléguant qu’il lui avait ordonné de commettre une fraude et un complot. Les questions de l’accusation ont présenté Bankman-Fried comme le cerveau des opérations des entreprises, Ellison déclarant qu’il était responsable de la mise en place du système qui a permis à Alameda d’emprunter illégalement à FTX. Ellison a déclaré que, pendant l’audit de FTX, elle avait fait part de ses inquiétudes à Bankman-Fried quant au fait que les investisseurs découvriraient comment Alameda utilisait les fonds des clients de FTX à leur insu, mais qu’il lui avait dit de ne pas s’en inquiéter.

Un peu plus tard, Sassoon a demandé : « Environ combien d’argent des clients FTX Alameda a-t-elle utilisé pour rembourser ses prêteurs ?

« Euh, de l’ordre de 10 milliards de dollars », a répondu Ellison.

Bankman-Fried et Ellison : partenaires en affaires et en amour

Au cours de son témoignage, Ellison a raconté aux procureurs son histoire à Alameda – seulement son deuxième emploi à temps plein – et comment elle est passée de sa rencontre avec Bankman-Fried en tant que collègue de la société commerciale Jane Street avant de devenir son partenaire. -encore une fois partenaire romantique. Ellison a témoigné que, peu de temps après que Bankman-Fried l’ait embauchée chez Alameda, elle a appris que l’entreprise était dans une situation financière pire qu’il ne l’avait laissé entendre. Elle a déclaré qu’elle avait déjà préparé une feuille de calcul montrant divers scénarios de risque susceptibles de provoquer l’effondrement d’Alameda, mais que Bankman-Fried avait rejeté ses avertissements. Il a plutôt insisté pour dépenser de l’argent dans de gros investissements en capital-risque, a-t-elle déclaré. Elle a également préparé des bilans trompeurs qui semblaient « moins risqués » à montrer aux prêteurs d’Alameda, a-t-elle témoigné.

L’ancien PDG a décrit vouloir plus de leur relation et avoir souvent le sentiment que Bankman-Fried était distant ou l’ignorait. Les deux ont commencé à coucher ensemble en 2018, peu après leur rencontre alors qu’Ellison avait 23 ans. a noué une relation sérieuse en 2020, s’est brièvement séparée en 2021, au cours de laquelle Ellison est devenu co-PDG d’Alameda, puis s’est séparée définitivement en 2022, a déclaré Ellison. Les deux hommes ont gardé leur vie amoureuse en grande partie secrète pour l’entreprise, a-t-elle ajouté, mais l’ont finalement rendue publique et ont révélé qu’ils vivaient ensemble.

« Pendant tout le temps où nous sortions ensemble, il était aussi mon patron au travail », a déclaré Ellison au tribunal. À un moment donné pendant leur séjour ensemble, a témoigné Ellison, Bankman-Fried a discuté de ses ambitions et a affirmé qu’il y avait « 5 % de chances qu’il devienne président ».

Ellison a coopéré avec les procureurs fédéraux après avoir plaidé coupable

Ellison a conclu un accord avec les procureurs fédéraux fin 2022, plaidant coupable de fraude électronique et de multiples accusations de complot financier. Elle a déclaré lors de la procédure de plaidoyer qu’elle avait « convenu avec M. Bankman-Fried et d’autres de fournir des états financiers matériellement trompeurs aux prêteurs d’Alameda ». Bankman-Fried fait face à sept chefs d’accusation de fraude et de complot lors du procès. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs affirment que Bankman-Fried et ses proches ont utilisé l’argent des clients de FTX pour leurs dépenses personnelles et les investissements et transactions d’Alameda, ce qui a entraîné un déficit de 8 milliards de dollars chez FTX après la chute de la valeur de presque toutes les crypto-monnaies en 2022. Le fonds a finalement déposé son bilan.

La défense de Bankman-Fried n’a pas encore contre-interrogé Ellison, mais ses avocats semblent susceptibles de le décrire comme un amant méprisé et une femme d’affaires incompétente. La défense a interrogé des témoins au sujet d’une demande de Bankman-Fried demandant à Alameda de placer une couverture pour se protéger contre les ralentissements du marché, une directive qu’elle n’a pas suivie. Bankman-Fried lui-même a divulgué à la presse des documents la concernant. ​​Le juge Lewis Kaplan a révoqué la caution du fondateur de FTX et l’a envoyé en prison après que des articles du journal d’Ellison ont été publiés dans le New York Times, trouvant une cause probable aux allégations de falsification de témoins.

Le co-fondateur de FTX a également témoigné contre Bankman-Fried

La journée a commencé avec le témoignage de Gary Wang, co-fondateur de FTX qui s’est présenté pour la première fois à la barre des témoins la semaine dernière et a plaidé coupable de fraude par virement bancaire, en valeurs mobilières et en matières premières. Wang a déclaré que Bankman-Fried n’avait pas été surpris de constater que FTX était confronté à d’énormes déficits financiers lorsque l’effondrement de la bourse a commencé en 2022.

Lors du contre-interrogatoire de Wang, l’avocat de la défense Christian Everdell a affirmé que la situation financière d’Alameda et ses opérations n’étaient pas aussi désastreuses que ce que les procureurs avaient présenté. Everdell a déclaré qu’Alameda n’avait utilisé qu’une fraction de son énorme ligne de crédit auprès de FTX. Il a également interrogé Wang sur la propre pièce cryptographique de l’entreprise, FTT, que les procureurs affirment que Bankman-Fried a utilisée pour dissimuler les défaillances financières d’Alameda et de FTX. Alors que le contre-interrogatoire se poursuivait, Everdell a insisté sur les décisions prises par Ellison en tant que PDG d’Alameda, lui demandant si elle avait protégé le fonds des chocs du marché.

Les avocats de la défense ont tenté de présenter Bankman-Fried comme un jeune génie simple et capricieux qui n’a jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit. L’un de ses avocats l’a qualifié de « nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête ». L’accusation, en revanche, a dépeint Bankman-Fried comme un Svengali avare qui a manipulé ses associés, dont Ellison, pour son propre gain financier.

Adam Yedidia, un développeur FTX proche de Bankman-Fried, a témoigné la semaine dernière : « Au début de 2019, l’accusé m’a dit que lui et Caroline avaient eu des relations sexuelles et m’a demandé si c’était une bonne idée pour eux de sortir ensemble. »

Lorsqu’un procureur lui a demandé ce qu’il pensait de cet arrangement, Yedidia a répondu : « J’ai dit non ».