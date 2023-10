Procès Sam Bankman-Fried : le patron de FTX a volé plus de 10 milliards de dollars à des clients dans un « empire construit sur des mensonges », a déclaré le jury | Actualités américaines

Le procès du responsable crypto en difficulté, Sam Bankman-Fried, a commencé – les procureurs affirmant qu’il a volé plus de 10 milliards de dollars (8,2 milliards de livres sterling) à des clients sans méfiance.

Près d’un an après l’effondrement spectaculaire de FTX, laissant des millions de personnes sans ressources, un tribunal a jugé que l’empire multimilliardaire de l’homme de 31 ans était « construit sur des mensonges ».

Bankman-Fried a été accusé d’avoir utilisé les fonds de clients pour faire des paris risqués au sein de la société commerciale sœur Alameda Research – avec un énorme trou noir dans les finances de l’entreprise qui est apparu lorsque les marchés de la cryptographie ont subi un fort ralentissement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:14

Quel est l’objectif principal de la cryptomonnaie ?



FTX a brusquement interrompu les retraits en novembre dernier et a ensuite fait faillite, ce qui a déclenché des efforts désespérés pour récupérer les fonds au nom des victimes.

L’entrepreneur déchu – le fils de deux professeurs de droit de Stanford – a également été accusé de dissimulation de crimes en antidatant des documents et en supprimant des messages.

Mais lors de sa déclaration liminaire devant un tribunal fédéral de New York, les avocats de Bankman-Fried l’ont décrit comme un « intello des mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête » – un homme qui avait agi de bonne foi.

Mark Cohen a déclaré au jury : « Il n’y a pas eu de vol. Sam n’a fraudé personne. Sam n’avait l’intention de frauder personne. »

La défense a dressé le portrait d’un homme d’affaires trop éparpillé, ajoutant : « Ce n’est pas un crime d’être PDG d’une entreprise qui a déposé le bilan ».

En savoir plus:

Qui est le « roi de la crypto » ?

Bankman-Fried « subsiste de pain et d’eau »

L’ascension et la chute de Sam Bankman-Fried

Image:

Sam Bankman-Fried regarde son avocat de la défense, Mark Cohen, prononcer son discours d’ouverture dans un sketch du tribunal.





Une disgrâce spectaculaire

Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot et risque 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Mercredi, les procureurs ont cherché à décrire un entrepreneur en herbe qui était « au sommet du monde » – vivant dans un appartement de 30 millions de dollars (25 millions de livres sterling) aux Bahamas, voyageant autour du monde avec des plans privés et socialisant avec des célébrités.

Il a également fait d’importants dons politiques pour gagner en influence sur la réglementation des crypto-monnaies à Washington – les démocrates et les républicains étant ensuite poussés à restituer l’argent.

Mercredi, le jury a vu des publicités FTX mettant en vedette le comédien Larry David et la star de la NFL Tom Brady – des spots télévisés qui ont été diffusés à des millions de personnes pendant le Super Bowl.

Ces publicités décrivaient l’échange voué à l’échec comme le « moyen le plus sûr et le plus simple d’acheter et de vendre des crypto-monnaies ».

Mais l’accusation a affirmé que, dans les coulisses, FTX était utilisé pour « commettre une fraude à grande échelle ».

Les proches de la SBF témoignent

Les procureurs devraient appeler trois anciens membres de l’entourage de Bankman-Fried pour qu’ils témoignent contre lui.

L’ancienne cadre d’Alameda, Caroline Ellison, et les patrons de FTX, Nishad Singh et Gary Wang, ont tous plaidé coupables et ont accepté de coopérer avec les procureurs.

Le jury a appris qu’il donnerait « un point de vue interne sur la façon dont les crimes se sont produits ».

Les avocats de la défense n’étaient pas d’accord – et ont fait valoir que les trois n’avaient pas fait leur travail et mis en place des garanties pour protéger FTX de la baisse des prix de la cryptographie.

Bankman-Fried était initialement assigné à résidence au domicile de ses parents en Californie, mais a été emprisonné suite à des accusations selon lesquelles il aurait tenté de falsifier des témoins.

Le procès continue.