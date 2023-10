Procès Sam Bankman-Fried en direct : le fondateur de FTX fait face à sept chefs d’accusation de complot et de fraude

il y a 11 minutes 09h36 HAE Victoria Bekiempis Bankman-Fried a également affirmé attribuer à l’altruisme efficace, un mouvement philanthropique populaire parmi certains technophiles mégariches, basé sur le principe du don stratégique afin d’accomplir le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes. Certains partisans ont encouragé une mentalité « gagner pour donner », selon laquelle amasser une grande fortune est un objectif moral car elle peut être donnée. Le mantra de la distribution d’argent s’est étendu à la politique. Il a investi plus de 40 millions de dollars dans les contributions à la campagne 2022 ; la plupart sont allés aux démocrates et aux comités connexes. Mais Bankman-Fried a également fait d’importants dons « sombres » aux candidats républicains et a même émis l’hypothèse qu’il pourrait être le « deuxième ou troisième plus grand » donateur du GOP au cours du cycle électoral de mi-mandat de 2022, CBS News. dit. À son apogée en 2022, Bankman-Fried a côtoyé des personnalités comme Tony Blair et Bill Clinton lors d’une conférence crypto aux Bahamas, où il avait déplacé FTX en 2021 en partie à cause de son utilisation d’un mécanisme de trading interdit aux États-Unis, selon le New York Times. Il a même recruté celui qui était alors marié Tom Brady et Gisele Bundchen pour colporter FTX dans les publicités télévisées. Tony Blair, Bill Clinton et Sam Bankman-Fried sur scène lors de la conférence Crypto Bahamas en 2022. Photographie : Youtube



il y a 18 mois 09h29 HAE Victoria Bekiempis Pour plusieurs années, Sam Bankman-Fried était l’étoile montante de la cryptographie, une figure apparemment acérée et légitime dans un monde largement opaque. En tant que fondateur de l’échange crypto FTX et son hedge fund associé, Recherche Alameda, Bankman-Fried a séduit les investisseurs privés et les législateurs avec son argumentaire en faveur d’une plateforme de trading de crypto-monnaies plus sûre et moins risquée que celles qui l’avaient précédée. À mesure que FTX était en plein essor, la notoriété de Bankman-Fried s’est accrue. FTX et son principal concurrent, Binance, viendraient traiter la plupart des transactions cryptographiques dans le monde. À l’âge de 30 ans, Bankman-Fried avait amassé des milliards. Le fondateur a joué le rôle, connu pour son T-shirt et shorts déclarations uniformes et philosophiques. Élevé par des parents professeurs de droit à Stanford qui étudiaient l’utilitarisme – simplement l’idée selon laquelle l’action morale est ce qui accomplit le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes – il envisageait les transactions commerciales sous un angle similaire.



il y a 28 mois 09h20 HAE L’une des plus grandes questions qui pèsent sur le procès est de savoir si Sam Bankman-Fried témoignera lui-même. Il est rare que les accusés prennent la parole au cours de leur procès, car cela comporte le risque de s’incriminer eux-mêmes ou de laisser une mauvaise impression aux jurés. Mais Bankman-Fried est un accusé inhabituel, semblant avoir du mal à garder le silence et faisant fréquemment des déclarations aux médias après son arrestation. Le juge Lewis Kaplan a finalement a révoqué la caution de Bankman-Fried en août, au motif que ses interactions avec les médias étaient une tentative d’intimidation de témoins tels que l’ancien directeur d’Alameda et sa petite amie occasionnelle, Caroline Ellison. Avant le début de la sélection du jury mardi, Kaplan a informé Bankman-Fried de son droit de prendre la parole pour sa propre défense. « Vous avez le droit de témoigner pour votre propre défense dans cette affaire et de décider de témoigner ou non – c’est uniquement une décision qui vous appartient », a déclaré Kaplan. « Comprenez-vous cela? » Bankman-Fried se pencha en avant sur sa chaise et dit « Oui ».



il y a 38 mois 09h10 HAE Sam Bankman-Fried est entré dans la salle d’audience mardi peu avant 10 heures du matin. Son look caractéristique composé de shorts amples et de T-shirts mal ajustés avait été remplacé par un costume gris, et ses cheveux habituellement négligés étaient coupés. Il fit un signe de tête à ses avocats et prit place. Il a semblé alerte lorsque la sélection du jury a commencé, allumant son ordinateur portable devant lui et, à un moment donné, souriant à son avocat. Bien qu’il risque potentiellement des décennies d’emprisonnement, il affiche un comportement optimiste. Alors que de plus en plus de jurés potentiels entraient dans la salle d’audience dans l’après-midi, Bankman-Fried se retournait à plusieurs reprises pour regarder chaque dossier. À mesure que la sélection du jury avançait, il semblait de plus en plus à l’aise dans la salle d’audience. Sam Bankman-Fried, aux cheveux courts, devant le tribunal mardi. Photographie : Jane Rosenberg/Reuters



il y a 43 mois 09h05 HAE Le procès se poursuit après une lente première journée de sélection du jury Victoria Bekiempis Sam Bankman-FriedLe procès pour fraude à la crypto-monnaie est entré dans sa deuxième journée mercredi matin, avec une sélection supplémentaire du jury qui devrait commencer au tribunal fédéral de Manhattan. La première journée de sélection du jury a démarré lentement. Bankman-Fried n’était pas au palais de justice avant le procès ; le juge chargé de son dossier, Lewis Kaplan, a révélé peu de temps après que le procès civil de Donald Trump de l’autre côté de la ruelle avait fait dérailler son arrivée. Kaplan a dit : Nous pouvons attribuer ce retard à ce qui se passe dans l’autre salle d’audience à proximité. Après l’arrivée de Bankman-Fried, les jurés potentiels se sont présentés dans la salle d’audience à 10 h 37 et le processus d’élimination a ainsi commencé. Plusieurs panélistes possibles ont déclaré avoir pris connaissance de l’affaire. Un homme a déclaré avoir entendu une analyse de l’affaire sur le podcast de Joe Rogan, provoquant des gémissements tendus dans la salle de presse. Une femme a déclaré qu’elle ne pouvait pas y assister, car cela entrerait en conflit avec son travail pour un prochain concours de Miss Univers, au Salvador, qu’elle ne pouvait pas manquer. Une autre femme a déclaré que son employeur avait investi de l’argent dans FTX et Alameda. Ont-ils gagné ou perdu de l’argent ? » demanda Kaplan. Elle répondit: Perdre de l’argent. Un homme a affirmé qu’il ne pouvait pas y assister en raison de difficultés financières. Plus précisément, l’homme a déclaré qu’il « vient d’acheter un violoncelle, je paie 600 $ par mois ».

il y a 52 min 08h56 HAE L’ex-petite amie de Bankman-Fried devrait être le témoin vedette des procureurs Plusieurs adjoints et cadres de Bankman-Fried à la bourse, dont l’ancien directeur d’Alameda Research et sa petite amie récurrente, Caroline Ellison, devraient témoigner au procès. Ellison a plaidé coupable en décembre pour son rôle dans l’effondrement stupéfiant des entreprises. Un élément de preuve clé est un enregistrement audio d’une réunion d’Alameda le 9 novembre, au cours de laquelle elle a tenté de calmer les employés nerveux. Ellison aurait dit aux employés : À partir de l’année dernière, Alameda a en quelque sorte emprunté beaucoup d’argent via des prêts à terme et l’a utilisé pour réaliser divers investissements illiquides… Puis, avec la baisse de la cryptographie, le krach, la crise du crédit de cette année, la plupart des actifs d’Alameda ont été réduits à néant. les prêts ont été appelés. Et afin de répondre à ces rappels de prêts, nous avons fini par emprunter beaucoup de fonds sur FTX, ce qui a conduit FTX à un déficit de fonds des utilisateurs. « Qui d’autre était au courant des problèmes de FTX ? » » a demandé un membre du personnel. Ellison a répondu Bankman-Fried. Un membre du personnel a demandé : « Qui a pris la décision d’utiliser les dépôts des utilisateurs ? Elle répondit: Euh… Sam, je suppose.



il y a 52 min 08h56 HAE Que se passera-t-il s’il est reconnu coupable ? Sam Bankman-Fried risque au maximum 110 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Bien que la probabilité que Bankman-Fried reçoive la peine maximale soit faible, le juge chargé de son affaire, Lewis Kaplan, a prévenu qu’il s’apprêterait à imposer une longue peine. En expliquant pourquoi Bankman-Fried ne devrait pas être libéré sous caution en attendant son procès, Kaplan a déclaré : En cas de condamnation, votre client pourrait encourir une très longue peine. Kaplan aurait également déclaré : Si les choses commencent à paraître sombres… peut-être que le moment viendra où il cherchera à fuir.



il y a 52 min 08h56 HAE De quoi est accusé Sam Bankman-Fried ? Sam Bankman-Fried, qui était autrefois salué comme un virtuose du trading de crypto-monnaie, fait face à sept chefs d’accusation, pour fraude et complot. Les procureurs fédéraux allèguent que la fraude de Bankman-Fried s’est déroulée de 2019 à novembre 2022, date à laquelle FTX s’est effondré. L’accusation allègue qu’il a « détourné et détourné » les dépôts des clients de FTX et canalisé « des milliards de fonds volés » pour remplir ses poches et financer des investissements risqués. Ils affirment que les fonds détournés ont soutenu son style de vie luxueux. Ces « dépenses exorbitantes sans rapport » avec FTX, affirment-ils, couvraient ses dépenses personnelles – dont plus de 200 millions de dollars dans l’immobilier aux Bahamas, des investissements fous, et également pour rembourser des entités qui avaient prêté de l’argent à FTX. Recherche Alameda, un hedge fund qu’il a également fondé. Dans un acte d’accusation déposé en août contre l’ancien milliardaire de 31 ans, les procureurs allèguent également que Bankman-Fried a utilisé les fonds volés de ses clients pour verser plus de 100 millions de dollars en contributions électorales avant les élections américaines de mi-mandat de 2022. Ils disent qu’il a caché le fait que les dépôts des clients de FTX étaient une source de ces dons en ordonnant que cet argent de la société commerciale sœur de FTX, Alameda, soit transféré sur les comptes bancaires personnels des dirigeants de FTX. Ces dirigeants font ensuite des dons en leur propre nom, évitant ainsi les restrictions sur certains types de contributions politiques, et « maximisent ainsi l’influence politique de FTX ». Bankman-Fried a fait plus de 40 millions de dollars de dons en 2022, selon un Analyse de CBS News. La plupart de ces dons étaient destinés aux démocrates, mais Bankman-Fried a déclaré qu’il avait fait un don également aux républicains en utilisant des dons « obscurs » non divulgués.