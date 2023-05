Procès retardé pour un conducteur détenu depuis 2015 dans un accident mortel avec un piéton sur le Strip de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – Le procès a été retardé jeudi pour une femme détenue dans des établissements psychiatriques publics depuis plus de sept ans après avoir été accusée d’avoir intentionnellement enfoncé une voiture dans des piétons sur un trottoir du Strip de Las Vegas en décembre 2015.

Paris Paradise Morton, qui a rejeté cette semaine une négociation de plaidoyer qui éviterait un procès, a déclaré à Tierra Jones, juge du tribunal de district du comté de Clark, qu’elle souhaitait qu’un autre avocat commis d’office la représente pour meurtre et 70 autres accusations de crime. L’accident a tué une femme de l’Arizona et blessé des dizaines d’autres personnes près des stations balnéaires de Paris Las Vegas et Planet Hollywood.

Le juge a annulé un procès qui devait commencer le 30 mai et a fixé une audience à huis clos avec Morton mercredi prochain pour déterminer si elle aura un nouvel avocat. Aucune nouvelle date de procès n’a été fixée.

Morton, maintenant âgée de 32 ans, a été poursuivie sous le nom de Lakeisha Nicole Holloway, le nom qu’elle a donné aux autorités après l’accident quelques jours avant Noël 2015. Les archives montrent qu’elle a légalement changé son nom avant l’accident de Holloway à Morton.

Jessica Valenzuela, 32 ans, une touriste de Buckeye, en Arizona, a été tuée et les autorités ont déclaré qu’au moins 35 personnes de plusieurs États, du Mexique et du Canada avaient été blessées.

Le comté de Clark et Las Vegas ont installé ces dernières années des rangées de barrières pour véhicules appelées bornes le long du boulevard Las Vegas et d’autres bordures de trottoir avec de grandes foules de piétons pour éviter des accidents similaires.

La fille de Morton, qui avait 3 ans à l’époque, était avec elle dans la voiture lors de l’accident, après quoi Morton s’est rendu dans un hôtel-casino du Strip et a demandé aux employés d’appeler la police. L’avocat de la défense nommé par le tribunal de Morton, Scott Coffee, a déclaré qu’elle n’avait plus la garde de l’enfant.

Coffee a déclaré que son client était originaire de Portland, dans l’Oregon, et avait voyagé dans plusieurs villes des États-Unis et du Canada avant d’arriver à Las Vegas quelques jours avant l’accident.

Morton a déclaré aux enquêteurs qu’elle et sa fille vivaient dans la voiture et dormaient dans les parkings du casino jusqu’à ce que les agents de sécurité lui ordonnent de partir. Les autorités ont déclaré qu’elle était peut-être en route pour le Texas pour voir le père de la jeune fille au moment de l’accident.

Ken Ritter, l’Associated Press