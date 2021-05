Procès retardé pour trois anciens officiers

Le procès de trois anciens policiers de Minneapolis qui ont aidé Derek Chauvin dans la tentative d’arrestation de George Floyd en mai dernier a été reporté à l’année prochaine.

Le juge Peter Cahill a déclaré lors d’une audience jeudi que le procès des trois anciens officiers, Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao, commencerait en mars, selon un journaliste du pool présent dans la salle d’audience. Le procès était prévu pour août.

Lane, Kueng et Thao ont été capturés sur vidéo aidant Chauvin pendant que le policier vétéran pressait son genou dans le cou et le dos de Floyd pendant l’arrestation, ce qui a conduit à la mort de Floyd.

Chauvin, qui est blanc, a continué pendant environ neuf minutes tandis que Floyd, un homme noir, a crié pendant une partie de ce temps qu’il ne pouvait pas respirer. Floyd, qui a été appréhendé parce qu’il était soupçonné d’avoir adopté un faux billet, est décédé alors qu’il était en détention, et les images de son meurtre ont déclenché des mois de protestations contre le racisme dans la police.

Cahill a cité la publicité probable autour de la condamnation de Chauvin le 25 juin comme raison du retard. Le juge a également cité de nouvelles accusations fédérales contre Chauvin et les trois officiers, qui pourraient entraîner des sanctions plus sévères que les accusations de l’État.

Il a été révélé plus tôt ce mois-ci qu’un grand jury fédéral avait accusé les quatre anciens officiers d’avoir violé les droits civils de Floyd.

Chauvin a été reconnu coupable le mois dernier du meurtre de Floyd et risque une peine potentielle de plus d’une décennie de prison.

Mercredi, Cahill a jugé que Chauvin avait abusé de son autorité en tant que policier et avait traité Floyd avec une cruauté particulière, des facteurs aggravants qui pourraient augmenter considérablement la durée de sa peine.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les trois autres agents ont été accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable au deuxième degré.

L’acte d’accusation fédéral récemment révélé a accusé Thao et Kueng de ne pas être intervenus alors que Chauvin a utilisé une force déraisonnable qui a conduit à la mort de Floyd. Les quatre anciens officiers ont été accusés dans l’acte d’accusation de ne pas avoir fourni d’aide à Floyd alors qu’il avait «manifestement besoin de soins médicaux».

Les avocats des trois anciens officiers ont accepté le retard du procès, a rapporté l’Associated Press. Le procureur général adjoint Matthew Frank, un procureur dans l’affaire, s’est opposé à cette décision.