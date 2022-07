Procès retardé pour l’homme photographié dans le bureau de Pelosi lors d’une émeute

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un procès fédéral a été retardé pour un homme de l’Arkansas qui a été photographié les pieds sur un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Un juge fédéral a déplacé lundi le procès de Richard Barnett, de Gravette, du 6 septembre au 12 décembre. Le report a été demandé parce que l’avocat de Barnett se remet du COVID-19 et de la maladie de Lyme.

Barnett faisait partie des partisans du président Donald Trump qui a pris d’assaut le Capitole alors que les législateurs se réunissaient pour certifier la victoire de Joe Biden sur Trump. Les procureurs disent que Barnett portait un pistolet paralysant lorsqu’il est entré dans le bâtiment.

Barnett a plaidé non coupable d’accusations fédérales, notamment d’entrée et de séjour dans un bâtiment à accès restreint avec une arme dangereuse, de vol de biens du gouvernement et de conduite désordonnée.

The Associated Press