Procès Rebecca Grossman : l’avocat pointe du doigt son petit ami alors que le procès pour meurtre commence

Un ancien lanceur des Dodgers de Los Angeles et petit ami d’un mondain de Los Angeles accusé du meurtre de deux jeunes frères est responsable de ces décès parce que son véhicule a heurté les garçons en premier, ont déclaré vendredi les avocats de la défense aux jurés.

Plus de trois ans après que Rebecca Grossman a été accusée des meurtres de Jacob et Mark Iskander, âgés de 8 et 11 ans, les déclarations liminaires ont commencé avec la défense pointant du doigt Scott Erickson, qui, selon eux, a été le premier à traverser le passage pour piétons de Westlake où les enfants ont été touchés.

Tony Buzbee, l’avocat principal de Grossman, a déclaré aux jurés « qu’elle n’a rien fait, mais quelqu’un d’autre l’a fait », ajoutant que les autorités n’ont jamais examiné le véhicule d’Erickson après l’incident mortel.

Des témoins devraient témoigner avoir entendu le puissant SUV Mercedes noir d’Erickson courir dans la rue et l’avoir vu frapper les deux garçons, qui ont été projetés dans les airs après la collision.

Buzbee a déclaré qu’il présenterait une preuve vidéo montrant qu’après l’accident, l’ancien Dodger roulait toujours à 70 mph, une vitesse qui, selon la défense, était plus de 20 mph plus rapide que Grossman.

“Nous prouverons que la voiture noire était conduite par Scott Erickson, qui s’est arrêté sur la route et s’est caché dans les buissons et a regardé”, a déclaré Buzbee. « La voiture de Scott Erickson a heurté ces enfants. C’est ce que (…) la science va démontrer dans ce cas précis.»

Les procureurs ont cependant fait valoir que Grossman, qui suivait le SUV d’Erickson, avait traversé à toute vitesse le passage pour piétons marqué sur Triunfo Canyon Road, à Saddle Mountain Drive, à plus de 70 mph.

Dist. adjoint du comté de Los Angeles. Atty. Ryan Gould a déclaré que la mondaine de Hidden Hills, âgée de 60 ans, avait de l’alcool et des drogues dans son organisme, ce qui lui permettait de conduire. Il a déclaré que Grossman ne s’était arrêtée qu’après que sa Mercedes ait été désactivée par les systèmes de sécurité suite à la collision.

Grossman est accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré, de deux chefs d’homicide involontaire coupable au volant d’un véhicule avec négligence grave et d’un chef de conduite avec délit de fuite ayant entraîné la mort. Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d’accusation, elle risque 34 ans de prison à vie.

Un témoignage graphique est attendu de Nancy Iskander, qui traversait la rue le 29 septembre 2020 avec trois de ses enfants lorsqu’elle a entendu le rugissement des moteurs qui approchaient dans la rue calme à 45 mph. Elle a témoigné lors d’une audience préliminaire en 2022 qu’elle avait levé la main droite dans un effort désespéré pour arrêter les véhicules venant en sens inverse et avait attrapé son fils de 5 ans, Zachary, pour le mettre en sécurité. Elle ne pouvait pas atteindre Mark et Jacob, qui étaient plus loin dans la rue. Elle a dit qu’elle et Jacob étaient sur des patins à roues alignées, Zachary sur son scooter et Mark sur son skateboard alors que la famille traversait le boulevard résidentiel. Son mari et sa fille faisaient du jogging à proximité.

Gould a déclaré vendredi aux jurés que Grossman, qui, selon les procureurs, rentrait chez elle à toute vitesse derrière Erickson après que les deux avaient bu dans un restaurant voisin, “savait que ce qu’elle faisait était incroyablement dangereux”.

Deux tests de son taux d’alcoolémie ont donné des valeurs de 0,08 %, la limite légale en Californie, et de 0,074 %/0,075 %, selon les archives judiciaires. Du Valium a également été trouvé dans son échantillon de sang. Elle n’est pas accusée de conduite sous influence.

“Elle a agi avec une malveillance implicite”, l’élément nécessaire dont les procureurs ont besoin pour prouver un meurtre au deuxième degré, a déclaré Gould. « Si elle avait respecté les limites de vitesse, elle n’aurait pas heurté Mark et Jacob ; ils auraient eu le temps de traverser.

Les témoins à charge devraient témoigner avoir vu les SUV à grande vitesse, l’un d’entre eux décrivant le bruit des véhicules puissants « comme celui d’un 18 roues ».

“Ils tournent à droite, puis ils frappent”, a déclaré Gould aux jurés.

La boîte noire sur le SUV de Grossman montrait qu’elle roulait à 73 mph au moment de l’impact, et la distance à laquelle les garçons ont été projetés – Jacob environ 50 pieds et Mark 254 pieds – supportait une vitesse de plus de 70 mph au moment de l’impact, a déclaré Gould. Mark est décédé des suites d’un traumatisme contondant et Jacob a été décapité intérieurement, a-t-il déclaré aux jurés.

Gould a déclaré que Grossman ne s’était pas arrêtée à plus d’un tiers de mile de l’intersection et ne l’avait fait que parce que l’airbag de sa Mercedes s’était déployé, déclenchant une coupure de carburant et un appel à un opérateur de sécurité.

Il a diffusé une cassette de Grossman disant à un opérateur : « Je conduisais sur la route, tout d’un coup, mon sac a explosé. » Lorsqu’un opérateur du 911 en ligne avec le représentant de Mercedes a demandé : « Ont-ils heurté une personne ? Ils ont dit que les deux enfants avaient été frappés avec des Rollerblades ? Grossman a répondu : « Non ».

Mais Buzbee a soutenu que ce n’était pas son client qui avait frappé mortellement les enfants, suggérant que les frères Iskander « n’étaient pas dans le passage pour piétons » et qu’ils prenaient plutôt un virage. Il a déclaré que les dommages à l’avant de son véhicule avaient été causés lorsque l’un des garçons – heurté pour la première fois par Erickson – avait rebondi sur son SUV. Il a également promis qu’un expert témoignerait pourquoi l’airbag de Grossman s’est déployé alors que celui d’Erickson ne l’a pas fait.

“Nous montrerons que l’enquête a été absolument terrible”, a déclaré l’avocat devant un jury composé de neuf hommes et trois femmes. “Nous montrerons qu’une Mercedes AMG noire (…) est la voiture qui a heurté les enfants en premier”, ajoutant que “plusieurs témoins oculaires ont entendu deux impacts”.

Il a déclaré que la conduite de Grossman n’était pas avec les facultés affaiblies – elle avait « bu un verre et demi en deux heures » – et que la quantité de Valium dans son organisme était à peine détectable. Il avait précédemment soutenu que le passage pour piétons constituait un danger connu et avait déclaré que la vidéo d’un système de sécurité domestique voisin la nuit de l’accident permettrait aux jurés de « voir à quel point il faisait sombre ».

Buzbee a déclaré qu’Erickson, 55 ans, avait menti aux enquêteurs du shérif au sujet du véhicule qu’il conduisait cette nuit-là, notant qu’il “s’était arrêté sur la route et s’était caché dans les buissons et avait regardé” la police enquêter sur l’accident avant de se rendre chez Grossman, parlant avec sa fille. puis rentrer à la maison.

Erickson a nié tout acte répréhensible dans l’accident mortel et a fait rejeter l’accusation de délit retenu contre lui après avoir fait un message d’intérêt public sur l’importance d’une conduite sûre.

“Nous mettrons l’accent sur la science plutôt que sur l’émotion”, a déclaré Buzbee.

Vêtue d’un cardigan bleu marine, d’un chemisier blanc et de lunettes, Grossman a gardé son regard fermement fixé sur le jury lors des déclarations d’ouverture. Elle a serré dans ses bras son fils, sa fille et son mari, le Dr Peter Grossman, directeur du Grossman Burn Center, pendant une pause. Peter Grossman a déclaré que lui et sa femme étaient séparés au moment de l’accident mortel.

“Cette affaire concerne deux familles”, a déclaré Buzbee. “Mais personne de notre côté ne tentera de minimiser la tragédie.”

“Utilisez votre courage et déclarez Mme Grossman non coupable.”