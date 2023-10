Procès prévu pour 6 membres réputés du gang O-Block de Chicago accusés du meurtre effronté du rappeur FBG Duck sur la Gold Coast

Chicago était au milieu d’un été tumultueux en proie à la pandémie et à de violentes manifestations lorsque Carlton Weekly, un membre de gang réputé qui rappait sous le nom de FBG Duck, est venu dans le quartier chic de Gold Coast en août 2020 pour faire du shopping pour l’anniversaire de son fils.

La présence hebdomadaire au centre-ville un mardi après-midi a provoqué l’émoi prévisible. Mais dans une boutique d’East Oak Street, un client parlant fort au téléphone a attiré l’attention d’un agent de sécurité du magasin, qui a commencé à filmer une vidéo avec son propre téléphone portable, selon les archives judiciaires.

L’homme agité était Ralph Turpin, selon les procureurs fédéraux, membre du violent gang de rue O-Block de Chicago et ennemi juré de Weekly. Après avoir espionné Weekly, Turpin a appelé ses camarades du gang avec un message urgent de se rendre le plus rapidement possible sur la Gold Coast et de le tuer, affirment les procureurs.

Environ 24 minutes plus tard, deux voitures entières d’associés O-Block de Turpin ont débarqué sur Oak Street, où Weekly faisait alors la queue en attendant d’entrer dans un autre magasin, Dolce & Gabbana, selon les procureurs. Alors que Turpin se tenait dans la rue et regardait, quatre hommes armés ont sauté et ont ouvert le feu, tirant un total de 38 coups de feu en seulement 12 secondes.

Weekly, 26 ans, a été frappé au moins 16 fois et est décédé sur le coup. L’attaque a également blessé une femme qui conduisait Weekly jusqu’au magasin, ainsi qu’un passant qui attendait dans la même file. Presque tout a été capturé sous différents angles par des caméras de surveillance.

Alors que le corps de Weekly gisait sur le trottoir et que la police bouclait la scène du crime, les images de surveillance ont montré Turpin marchant calmement avec la foule rassemblée et se tenant sur la pointe des pieds pour avoir une meilleure vue, selon les procureurs.

Peu de temps après, Turpin aurait envoyé un SMS à une femme avec qui il partageait un enfant, mais qui avait également eu une relation amoureuse avec Weekly.

Le texte « contenait simplement trois émojis rieurs », affirment les procureurs.

Mardi, plus de trois ans après le meurtre de Weekly, Turpin, 34 ans, et cinq autres membres réputés d’O-Block seront jugés devant le tribunal de district des États-Unis pour complot en vue du meurtre de Weekly dans le cadre d’une entreprise criminelle de racket.

Les accusés avec Turpin sont Charles Liggins, 32 ans ; Kenneth Roberson, 29 ans ; Christophe Thomas, 24 ans ; Marcus Smart, 24 ans ; et Tacarlos Offerd, 32 ans. Chaque accusé risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

L’acte d’accusation allègue que le gang O-Block, dont le siège est dans et autour du complexe de logements sociaux Parkway Gardens, à la 64e rue et à King Drive, a publiquement revendiqué la responsabilité d’actes de violence – y compris le meurtre de Weekly – et a utilisé les médias sociaux et les paroles de rap pour se vanter. tuer des rivaux pour accroître leur entreprise criminelle.

Alors que d’autres procès de gangs ont donné lieu à des accusations similaires, l’affaire O-Block mettra en lumière les liens entre la scène du rap de Chicago et l’activité des gangs de rue.

Parmi les preuves que les procureurs prévoient de présenter au jury se trouve un extrait de la chanson « Neva Change » d’Offerd de 2021, dans laquelle il rappe sur le fait d’être « du O, où nous savions garder un interrupteur » tout en portant une chaîne en diamant avec le O- Insigne de bloc, selon un dossier déposé le mois dernier.

Les avocats de la défense, quant à eux, envisagent de faire valoir qu’il n’y a aucune preuve que le gang O-Block soit une sorte d’entreprise criminelle. La défense remettra également en question l’identification des tireurs de Weekly et avertira les jurés de ne pas se fier aux témoignages d’initiés qui ont conclu des accords avec le bureau du procureur américain pour sauver leur peau.

Le procès, qui devrait durer jusqu’à deux mois, est le dernier d’une série d’affaires de racket majeures intentées par le bureau du procureur américain visant les dirigeants des factions de gangs éclatés de Chicago qui, selon les procureurs, sont à l’origine de la violence armée endémique dans la ville.

Plus tôt cette année, un jury a déclaré trois membres du gang Goonie de South Side coupables de complot de racket à l’issue d’un long procès au cours duquel les procureurs les ont accusés d’agir comme des « chasseurs urbains », terrorisant les habitants et dirigeant le territoire du quartier d’Englewood par des vagues incessantes d’armes à feu. violence.

D’autres affaires ces dernières années ont visé la faction du gang Wicked Town du West Side et les Four Corner Hustlers.

Mais aucun de ces cas n’impliquait une victime aussi médiatisée que Weekly, dont le meurtre effronté et en plein jour s’est démarqué même pendant les niveaux de violence élevés dans la ville en 2020.

Après la fusillade, la mère de Weekly a appelé au calme tandis que la police de Chicago a émis des avertissements internes concernant des représailles violentes. Trois mois plus tard, Dayvon Bennett, leader d’O-Block, également connu sous le nom de « King Von », a été tué devant une discothèque à Atlanta, apparemment lors d’une altercation avec un autre rappeur, selon les médias et les archives judiciaires.

Le procès devant la juge de district américaine Martha Pacold a été déplacé dans une salle d’audience plus grande pour accueillir le nombre d’accusés et d’avocats ainsi que les membres du public qui souhaitent y assister.

Comme dans de nombreux procès de gangs, la sécurité sera renforcée, avec des téléphones portables et autres appareils électroniques interdits à la plupart des spectateurs dans la salle d’audience ainsi qu’une salle de débordement six étages plus bas. Le juge a décidé que le jury resterait anonyme.

La sélection du jury devrait être longue et les déclarations liminaires sur l’affaire pourraient ne pas avoir lieu avant la semaine du 23 octobre.

Parmi les principaux témoins qui devraient être appelés par les procureurs figure un ancien résident de Parkway Gardens qui était actif dans le gang à l’époque où celui-ci s’appelait encore WiiiC City. Le nom a été changé en O-Block en clin d’œil à l’un de ses dirigeants, Odee Perry, qui, selon les procureurs, a été assassiné par sa rivale Gakirah Barnes le 11 août 2011.

Barnes et Weekly appartenaient à la faction STL du rival Gangster Disciples, une secte également connue sous le nom de Tookaville en référence à un jeune homme tué dans le même conflit peu de temps avant Perry, selon les procureurs.

Selon le témoin, qui n’est mentionné dans les archives judiciaires que sous le nom de Coopérateur 2, O-Block gère les Parkway Gardens comme une sorte de magasin de drogue fortifié, avec des membres payant des cotisations régulières pour aider à payer la caution, financer des commissaires pour les associés incarcérés et prendre en charge les autres dépenses du gang.

Dans O-Block, un membre pouvait gravir les échelons en rappant, en vendant de la drogue et en gagnant beaucoup d’argent. Mais le seul moyen sûr d’obtenir une reconnaissance était de tirer sur les membres des gangs adverses, ont écrit les procureurs dans un dossier préalable au procès présentant leurs preuves.

« Les tueurs ont plus de respect au sein d’O-Block que ceux qui se contentent de tirer, et tuer un membre de l’opposition de premier plan, souvent appelé ‘opp’, augmentera encore plus son statut au sein d’O-Block », ont écrit les procureurs.

Les procureurs ont déclaré que le meurtre de Perry avait déclenché une guerre entre O-Block et le STL, un cycle de violence et de railleries sans cesse croissant.

Le frère de Barnes, désigné dans les documents judiciaires sous le nom de Coopérateur 3, devrait dire aux jurés que trois ans après que sa sœur a tué Perry, ils ont tous deux été pris en embuscade par Bennett sur leur propre terrain, le laissant blessé et sa sœur morte.

Dans une nouvelle attaque contre ses ennemis, Bennett serait revenu sur le territoire du STL/Tookaville après la fusillade et aurait menacé qu’il « venait d’O-Block », selon les procureurs.

La rivalité a atteint son paroxysme en juillet 2020, après que Weekly ait publié une chanson sur YouTube intitulée « Dead Bitches ». Un certain nombre de témoins devraient témoigner que la chanson était un « disque dissident particulièrement cinglant » qui dénigrait plusieurs associés assassinés d’O-Block, dont Perry et Sheroid Liggins, le frère cadet de l’accusé Charles Liggins, selon le dossier de l’accusation.

Un autre témoin à charge, identifié dans les archives judiciaires comme étant Coopérateur 4, témoignera que Roberson leur a dit que Bennett « avait mis un coup sûr à Weekly » avant la fusillade sur la Gold Coast, indique le dossier.

Après le meurtre, Bennett aurait proposé d’acheter aux participants d’énormes pendentifs en diamant et des chaînes portant l’insigne O-Block, selon les procureurs.

Les images de surveillance qui devraient être montrées au jury montreraient Bennett et Smart achetant les pendentifs à l’intérieur d’Icebox Diamonds & Watches à Atlanta le 10 août 2020, six jours après le meurtre de Weekly.

Mais le cœur de l’affaire contre les accusés d’O-Block sera les vidéos de surveillance, qui, selon les procureurs, ont capturé la fusillade et les événements qui y ont conduit en temps réel.

Les jurés verront une vidéo du magasin de la boutique Milani au 50 E. Oak St., montrant Turpin et un ami entrant à 15 h 59 pour faire des achats pour les enfants de l’ami, selon les procureurs. Après que Turpin ait vu Weekly dans le magasin, il a appelé ses associés de Parkway Gardens pour les alerter, indique le dossier de l’accusation.

À 16 h 02, des caméras installées dans Parkway Gardens ont filmé les autres accusés en train de passer à l’action. Smart a traversé un parking en courant et a monté un escalier, devant un groupe qui comprenait Roberson, qui s’est retourné et a couru dans la cage d’escalier après lui, ont déclaré les procureurs selon les images.

Après quelques minutes, Smart, Thomas, Roberson et Liggins ont été vus en train de redescendre la cage d’escalier, ont indiqué les procureurs. La plupart d’entre eux portaient des vêtements entièrement noirs. Smart et Offerd sont montés dans la Ford Fusion d’Offerd – qu’il venait d’acheter chez un concessionnaire de banlieue une semaine plus tôt – tandis que Liggins, Thomas et Roberson sont montés dans la Chrysler 300 grise de Roberson. Les voitures ont décollé de Parkway Gardens à 16 h 06.

Un lecteur de plaque d’immatriculation de la police de Chicago et plusieurs caméras POD ont capturé la Chrysler et la Fusion effectuant le trajet de 10 miles jusqu’à East Oak Street le long de l’autoroute Dan Ryan et de South DuSable Lake Shore Drive, selon le dossier de l’accusation.

En chemin, Roberson envoyait des SMS à un associé au sujet d’une arme à feu que l’associé devait rendre. Roberson lui a dit de le laisser à Parkway Gardens, parce qu’ils avaient une perle sur Weekly, selon les procureurs.

« Apportez-le au O we on duck rn », lit-on dans le texte, que les procureurs présenteront comme preuve.

Pendant ce temps, Turpin a quitté le magasin Milani et s’est rendu chez Moncler, un détaillant de vêtements au 33 E. Oak St. Vers 16 h 10, l’agent de sécurité du magasin a remarqué que Turpin « parlait dans un état sauvage et agité » et a commencé pour l’enregistrer, indique le dossier de l’accusation.

Les procureurs ont déclaré que Turpin avait été enregistré en train de parler à plusieurs personnes, décrivant où il avait vu Weekly et où il s’était rendu après avoir quitté le magasin Milani. Il était toujours au téléphone lorsqu’il a quitté Moncler, parlant fort de l’ancienne petite amie de Weekly, selon le dossier.

« Turpin est finalement resté en face de Weekly au téléphone pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que Weekly soit assassiné à 16h26, se dirigeant vers Weekly pour mieux voir après que Weekly ait été abattu », indique le dossier de l’accusation.

La vidéosurveillance de la fusillade a montré deux personnes, dont Smart, sortant du Fusion et tirant sur Weekly alors qu’il se tenait sur le trottoir. Weekly et une victime qui faisait la queue derrière lui ont tenté de s’enfuir, mais les tireurs « ont poursuivi Weekly de manière agressive », ont écrit les procureurs dans le dossier.

Liggins et Thomas sont ensuite sortis de la Chrysler de Roberson, Thomas étant vu debout et tirant sur Weekly alors qu’il était au sol. Les tireurs sont remontés dans leurs véhicules respectifs et se sont éloignés, selon les procureurs.

À 16 h 35, neuf minutes seulement après la fusillade, Offerd a envoyé un texto à un employé du concessionnaire Bridgeview où il avait acheté la Fusion et lui a dit qu’il était « sur le point de rendre la voiture au concessionnaire », ont indiqué les procureurs.

Une ancienne petite amie d’Offered devrait témoigner qu’elle l’a rencontré chez le concessionnaire sur ses instructions vers 17h30 ce soir-là. Après avoir rendu la voiture, elle a ramené Offerd, Smart et le cousin d’Offerd dans le South Side, selon les procureurs.

Roberson, quant à lui, poursuivait son échange de SMS avec le Coopérateur 4, la personne à qui il avait dit plus tôt « nous sommes en canard ».

À 16 h 40, alors qu’il rentrait dans son quartier, Roberson aurait envoyé un SMS au Coopérateur 4 pour « vérifier les actualités ponctuelles », une référence à une page de réseau social qui fournit des mises à jour en temps réel sur l’activité de la police, selon le dossier de l’accusation. Environ 45 minutes plus tard, après son retour à Parkway Gardens, Roberson a envoyé au Coopérateur 4 un lien vers un reportage sur le meurtre de Weekly.

Le lendemain matin, Roberson aurait envoyé un autre lien vers un reportage sur le meurtre de Weekly via Instagram à un associé.

« Je sais que vous ne prenez pas votre voiture pour faire ça (explétif) », a répondu l’associé, selon les procureurs.

En réponse, Roberson aurait répondu avec une instruction : « Annoncez cela (explétif). »

[email protected]

[email protected]