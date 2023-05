Procès pour viol de Donald Trump en direct: le jury entame les délibérations dans le procès civil intenté par E Jean Carroll

Depuis 3h 09.11 HAE Trump maintient son avantage malgré les problèmes juridiques croissants Du procès pour viol à New York au procureur du district de Manhattan Alvin Braggdes allégations de falsification de documents commerciaux aux enquêtes en cours par les procureurs fédéraux et d’État, les Américains sont bien conscients du tourbillon de problèmes juridiques autour Donald Trump. Mais cela ne semble pas avoir entamé sa popularité auprès des républicains, ni l’avoir vu sombrer dans les sondages contre Joe Biden. L’ancien président est de loin le préféré parmi le GOP en ce qui concerne leur candidat l’année prochaine, selon l’agrégateur de sondages FiveThirtyEight. Pour Biden, une enquête du Washington Post-ABC News libéré au cours du week-end a confirmé qu’il avait ses propres problèmes. L’enquête a révélé que les électeurs pensaient que Trump gérait mieux l’économie que le président actuel et qu’il était en meilleure santé physique et mentale. Le pire, c’est que les données montraient que Trump avait battu Biden lors d’un mashup d’élections générales – que les problèmes juridiques soient damnés, apparemment.

Les évènements clés

il y a 12 mois 11h41 HAE Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est prononcé en faveur de la stratégie du GOP sur le plafond de la dette, qui consiste à pousser Joe Biden à accepter des réductions de dépenses en échange d’une augmentation du plafond : Le gouverneur Ron DeSantis (R-FL), qui, en 2018 sous Donald Trump, a voté pour un relèvement du plafond de la dette accompagné d’une augmentation des dépenses, affirme désormais : «Ce qu’ils devraient faire, c’est réduire les dépenses. Je pense que l’idée que vous le soulèveriez simplement sans rien est ridicule. pic.twitter.com/nauK6Jg13z — Le recomptage (@therecount) 9 mai 2023 Pendant son séjour à la Chambre des représentants il y a cinq ans, DeSantis – qui devrait bientôt annoncer une campagne présidentielle – faisait partie des législateurs qui ont voté pour relever le plafond. Et tandis que la dette fédérale a en effet augmenté ces dernières années, c’est parce que Washington a dû emprunter pour payer les dépenses approuvées sous les présidents démocrates et républicains.



il y a 33 mois 11.21 HAE Joe Biden vient d’annoncer qu’il effectuerait plus tard ce mois-ci la toute première visite d’un président américain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean Pierre a déclaré que Biden rencontrerait le Premier ministre du pays James Marape ainsi que les dirigeants des pays du Forum des îles du Pacifique alors qu’il était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. « Les dirigeants discuteront des moyens d’approfondir la coopération sur les défis cruciaux pour la région et les États-Unis, tels que la lutte contre le changement climatique, la protection des ressources maritimes et la promotion d’une croissance économique résiliente et inclusive », a déclaré Jean-Pierre. « En tant que nation du Pacifique, les États-Unis entretiennent des liens historiques et interpersonnels profonds avec les îles du Pacifique, et cette visite – la première fois qu’un président américain en exercice se rend dans un pays insulaire du Pacifique – renforce encore ce partenariat essentiel. » Jean-Pierre ne l’a pas mentionné explicitement, mais l’influence de la Chine dans la région sera sans aucun doute à l’ordre du jour de Biden lors de la visite. Soit dit en passant, le département d’État tient une liste de pays assez intéressante Les présidents américains ont visité depuis le début du 20e siècle, ce qui représente la plupart des nations du monde, mais pas toutes.

il y a 54 mois 10h59 HAE Les meilleurs démocrates et républicains du Congrès rencontreront Joe Biden à la Maison Blanche plus tard dans la journée pour désamorcer le plafond de la dette, qui peut être décrit comme une bombe à retardement pour l’économie américaine. Si le Congrès n’augmente pas la limite dès le 1er juin, le gouvernement américain pourrait faire défaut sur ses paiements d’obligations et autres obligations, provoquant potentiellement une crise économique. Dharna Noor du Guardian examine ce que le GOP demande en échange de son soutien pour relever la limite : Au milieu des avertissements concernant une catastrophe budgétaire imminente, le GOP tente d’utiliser le programme climatique de Biden comme monnaie d’échange pour augmenter le plafond de la dette – même si cela pourrait nuire aux électeurs républicains. À la fin du mois dernier, les républicains de la Chambre ont adopté de justesse la proposition du président Kevin McCarthy de relever le plafond de la dette du gouvernement en échange de coupes radicales dans les dépenses fédérales. Connue sous le nom de Limit, Save, Grow Act, la proposition – qui est peu susceptible de progresser au Sénat à majorité démocrate et que le président dit qu’il opposerait son veto – éliminerait le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden et récupérerait les dépenses de secours en cas de pandémie. Il abrogerait également la plupart des nouvelles incitations fiscales pour les énergies renouvelables codifiées dans la loi sur la réduction de l’inflation. Les républicains visent le plan climatique de Biden dans la lutte contre le plafond de la dette En savoir plus

il y a 1h 10h42 HAE Michael Cohen accuse Trump d’utiliser un procès de 500 millions de dollars pour intimidation de témoins Donald Trump est défendeur dans de multiples procédures judiciaires, mais aussi demandeur dans une nouvelle action intentée contre l’un de ses anciens avocats, rapporte Hugo Lowell du Guardian : L’ancien fixateur de Donald Trump, Michael Cohen, a demandé lundi à un juge fédéral de rejeter une action en justice de 500 millions de dollars déposée par l’ex-président quelques semaines seulement après l’inculpation de Trump à New York pour des paiements silencieux à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels, affirmant que c’était une tentative illégale d’intimidation de témoins. La requête faisait valoir le fait que le procès de Trump n’était intervenu que lorsqu’il avait été inculpé le mois dernier par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, au lieu de la première fois que Cohen avait fait les réclamations des années auparavant, suggérant que Trump l’avait poursuivi en justice par représailles. Cohen devrait servir de témoin vedette de l’accusation lors du procès. Le procès de Trump, qui accuse Cohen d’avoir diffusé de fausses informations à son sujet et d’avoir enfreint ses obligations contractuelles par le biais de ses déclarations publiques, fait également directement référence au rôle de Cohen dans l’affaire du silence. Michael Cohen accuse Trump d’utiliser un procès de 500 millions de dollars pour intimidation de témoins En savoir plus

il y a 2h 10h22 HAE Si vous avez regardé de très près ce sondage Morning Consult, vous verrez un nom qui n’est plus beaucoup entendu à Washington : Liz Cheney. Elle était une législatrice républicaine conservatrice de la Chambre qui a perdu son siège représentant le Wyoming l’année dernière après avoir critiqué Donald Trump et copréside le comité du 6 janvier. Cheney a publié une nouvelle publicité attaquant Trump, qui est diffusée dans le New Hampshire – où l’ancien président apparaîtra demain lors d’une mairie organisée par CNN. Regardez-le ici :



il y a 2h 10.03 HAE Nouveau sondage publié par Morning Consult confirme ce que l’on sait déjà : Donald Trump est le premier candidat républicain à la présidence. Mais regardez un peu plus bas dans le classement et vous verrez quelque chose d’intéressant. L’enquête confirme le déclin de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui devrait se lancer dans la course. Morning Consult ne l’a jamais fait dépasser Trump en popularité, mais au début de l’année, il occupait une solide deuxième place avec 33% de soutien contre 46% pour Trump. Les dernières données le montrent toujours dans cette position, mais avec un écart énorme : les sondages DeSantis à 19 % de soutien, tandis que Trump est à 60 %. Regardez plus bas dans le classement et vous apercevrez un nouveau nom : Vivek Ramaswamy. Le riche entrepreneur est désormais lié à l’ancien vice-président de Trump Mike Pence avec 5% de soutien, bien que Pence n’ait pas encore annoncé s’il se présentera aux élections. Ramaswamy est un candidat pour la première fois que les républicains commencent à peine à connaître, mais sa place dans les sondages est importante car elle se fait au détriment de l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haleyqui a 3% de soutien, ainsi qu’une foule d’autres républicains qui sont dans le jeu depuis bien plus longtemps que lui.

il y a 2h 09h43 HAE Alors que le jury dans l’affaire civile de viol contre Donald Trump délibère, sa femme Melania Trump a accordé une interview à Fox News dans lequel elle a réitéré son soutien à sa candidature présidentielle. « Mon mari a remporté un énorme succès lors de sa première administration, et il peut nous conduire à nouveau vers la grandeur et la prospérité », a déclaré Trump. « Il a mon soutien, et nous sommes impatients de restaurer l’espoir pour l’avenir et de diriger l’Amérique avec amour et force. »



il y a 2h 09.27 HAE Chris McGreal du Guardian a couvert le procès du procès de E Jean Carroll contre Donald Trump depuis le début. Voici son dernier, alors que les délibérations du jury commencent: Le jury du procès pour viol de Donald Trump entame mardi des délibérations pour décider si l’ancien président a agressé sexuellement la chroniqueuse conseil E Jean Carroll puis l’a diffamée en le niant. Pour que Carroll gagne sa poursuite civile pour agression sexuelle, le jury de six hommes et trois femmes doit parvenir à un verdict unanime basé sur « une prépondérance de la preuve », ce qui signifie qu’elle est plus susceptible qu’improbable de dire la vérité, un plus faible standard que pour un procès pénal. Carroll poursuit pour des dommages non spécifiés, affirmant que Trump l’a violée dans le vestiaire d’un grand magasin en 1996. Trump a qualifié les accusations de canular et Carroll de « travail de dingue ». Procès pour viol de Trump: le jury entame les délibérations dans le procès E Jean Carroll En savoir plus



