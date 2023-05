Procès pour meurtre de David Hunter: Brit raconte au tribunal chypriote que sa femme souffrait tellement qu’elle l’a supplié pendant des semaines de la tuer

Une retraitée BRITANNIQUE accusée du meurtre de sa femme en phase terminale a déclaré à un tribunal qu’elle l’avait « pleuré et supplié » de mettre fin à ses jours.

David Hunter, 76 ans, a pleuré en revivant les moments précédant la mort de sa femme Janice, atteinte de cancer, dans ses bras alors qu’il témoignait à Chypre.

Hunter, de Northumberland, est enfermé à la prison centrale de Nicosie depuis plus d’un an après avoir admis avoir utilisé ses mains nues pour étouffer sa femme de 56 ans Janice en décembre 2021.

Mais le grand-père a insisté devant le tribunal lundi sur le fait que Janice, 74 ans, l’avait supplié de se suicider à cause de la douleur atroce qu’elle ressentait.

Le mineur à la retraite Hunter a déclaré: « Pendant six semaines, elle m’a supplié de l’aider à mettre fin à ses jours. Je ne voulais pas.

« J’ai vécu avec elle pendant 57 ans. Notre relation était parfaite. Je l’aimais. »

Vêtu d’une chemise sombre, de baskets et d’un jean noir, Hunter a déclaré au tribunal de trois membres que sa femme avait été enfermée dans leur maison louée dans un village au-dessus de Paphos pendant trois ans.

Janice a été forcée de porter des couches à cause des effets secondaires des médicaments et avait perdu tout intérêt pour la vie.

Hunter a ajouté: « Elle souffrait tellement. Elle avait subi tant d’autres opérations sur son visage (pour un cancer de la peau) et ses mains, ses genoux et ses pieds.

« Je me sentais tellement impuissante et désespérée que je ne pouvais rien faire pour elle.

« La semaine dernière, elle pleurait et me suppliait. Chaque jour, elle me demandait un peu plus intensément de le faire.

« La semaine dernière, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer et à me supplier.

« Elle a dit: » Je ne peux pas continuer. Cette vie n’est pas pour moi. Nous allons juste à l’hôpital et restons à la maison. Je n’ai aucune qualité de vie et je m’ennuie complètement de ça. Je ne peut pas continuer ».

« Elle a commencé à devenir hystérique alors j’ai dit : ‘Oui, je vais t’aider’. »

Le Britannique a parfois sangloté en racontant les derniers jours traumatisants de la vie de sa femme – mais alors qu’il parlait, le juge Michalis Droussiotis s’est endormi, choquant une salle d’audience remplie de journalistes.

Michal Polak, l’avocat qui dirige Justice Abroad, le groupe d’aide juridique qui aide les Britanniques à l’étranger et s’était rendu par avion pour le procès, a déclaré que David avait attendu « longtemps pour que sa version des événements soit entendue ».

Il a ajouté : « Lui seul était là. Lui seul sait ce qui s’est réellement passé.

« C’est un cas très triste, très tragique. David et Janice étaient dans un mariage d’amour de longue durée. »

Hunter a avoué avoir bloqué les voies respiratoires de Janice – mais insiste sur le fait qu’il ne l’a fait qu’après avoir cédé à ses supplications d’être soulagée de la douleur atroce qu’elle souffrait à la suite de l’aggravation de la leucémie.

Le couple, originaire d’Ashington, était adolescent et était ensemble depuis plus de 50 ans lorsqu’ils se sont retirés à Tremithousa, un village populaire à l’extérieur de Paphos.

Hunter, qui fait face à la perspective de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, a tenté de se suicider en faisant une overdose de pilules sur ordonnance quelques instants après avoir informé son frère, à la maison, de ce qui s’était passé.

Lorsque la police est arrivée à la villa, il était affalé dans un fauteuil en cuir blanc à côté de la femme qu’il appelait « l’amour de ma vie ».

Hunter a également raconté au tribunal comment la sœur de sa femme, Kathryn, était décédée 30 ans plus tôt de la même maladie et comment Janice, qui s’était occupée d’elle à l’hôpital, avait déclaré: « Si jamais j’ai cette maladie, je ne veux pas vivre. »

Alors qu’il était contre-interrogé par le procureur chargé de l’affaire, Hunter a craqué d’émotion lorsqu’on lui a montré des photos de la scène du crime.

Il a dit: « Je ne me souviens de rien de ce que j’ai dit à quiconque est venu cette nuit-là. »

Montré des paquets de pilules qu’il avait prises dans le but de mettre fin à ses jours, il a déclaré: « Après ce qui s’est passé, je ne voulais plus vivre. »

