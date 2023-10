Procès pour fraude de Donald Trump : ce qui s’est passé au tribunal

NEW YORK –

Lésé et rebelle, l’ancien président américain Donald Trump a passé une journée au tribunal lundi pour le début parfois difficile d’un procès dans le cadre d’un procès pour fraude qui pourrait lui coûter le contrôle de la Trump Tower et d’autres propriétés prisées.

« Procès honteux », a-t-il déclaré lors d’une pause déjeuner, après avoir entendu les avocats de la procureure générale de New York, Letitia James, le taxer de menteur habituel. Le procès intenté par l’État accuse le magnat des affaires devenu politicien et son entreprise d’avoir trompé les banques, les assureurs et autres en déformant sa richesse pendant des années dans ses états financiers.

« Ils mentaient année après année », a déclaré Kevin Wallace, avocat au bureau de James, alors que Trump était assis à la table de la défense. Il regarda droit devant lui, les bras croisés, face à un écran qui montrait les détails de la présentation de Wallace.

Trump nie tout acte répréhensible et a volontairement assisté à un procès qu’il a qualifié de « imposture », d’« arnaque », de perte de temps pour l’État et de « continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps ». Actuellement favori républicain dans la course à la présidentielle de 2024, il a réitéré les affirmations selon lesquelles James, un démocrate, tentait de contrecarrer sa tentative de revenir à la Maison Blanche.

« Ce que nous avons ici, c’est une tentative de me nuire lors d’une élection », a-t-il déclaré devant le tribunal, ajoutant : « Je ne pense pas que les habitants de ce pays vont le supporter ».

Trump s’est moqué de James alors qu’il la croisait en sortant à l’heure du déjeuner ; elle est partie en souriant. Pendant ce temps, sa campagne a immédiatement commencé à collecter des fonds.

Mais Trump est parti pour la journée en affirmant qu’il avait remporté une victoire, soulignant des commentaires qu’il considérait comme le juge Arthur Engoron se ralliant à l’opinion de la défense selon laquelle la plupart des allégations du procès sont trop anciennes.

L’ancien président Donald Trump, au centre, comparaît devant le tribunal le lundi 2 octobre 2023 à New York. (Brendan McDermid/Photo de piscine via AP)

Le juge a suggéré que le témoignage sur les états financiers de Trump pour 2011 dépassait le délai légal. Wallace a promis de le lier à un accord de prêt plus récent, mais Trump a considéré les remarques du juge comme un développement « exceptionnel » pour lui.

Engoron a statué la semaine dernière que Trump avait commis une fraude dans ses relations commerciales. Si elle est confirmée en appel, la décision pourrait obliger Trump à céder des propriétés new-yorkaises, notamment la Trump Tower, un immeuble de bureaux de Wall Street, des terrains de golf et un domaine de banlieue. Trump a qualifié cela de « peine de mort d’entreprise » et a insisté sur le fait que le juge, un démocrate, était injuste et qu’il s’en prenait à lui.

Le procès sans jury concerne six réclamations restantes dans le procès, notamment des allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux. Engoron a déclaré qu’aucune des deux parties n’a demandé de jury et que la loi de l’État n’autorise pas la constitution de jurys lorsque les poursuites demandent non seulement de l’argent mais aussi une ordonnance du tribunal définissant quelque chose qu’un accusé doit faire ou ne pas faire.

James demande 250 millions de dollars de pénalités et l’interdiction pour Trump de faire des affaires à New York.

« Peu importe votre pouvoir et peu importe l’argent que vous pensez posséder, personne n’est au-dessus des lois », a-t-elle déclaré en se dirigeant vers le palais de justice.

Trump dit que James et le juge sous-évaluent des actifs tels que son complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Lui et ses avocats soutiennent également que les clauses de non-responsabilité figurant sur ses états financiers indiquaient clairement qu’il s’agissait d’estimations et que les banques devraient effectuer leur propre analyse.

L’ancien président, ses deux fils aînés, des dirigeants de la Trump Organization et Michael Cohen, un fixateur devenu ennemi, figurent tous parmi des dizaines de témoins potentiels.

Trump ne devrait pas témoigner avant plusieurs semaines. Son déplacement au tribunal lundi a marqué un changement remarquable par rapport à sa pratique passée.

Trump n’est pas allé au tribunal en tant que témoin ou spectateur lorsque son entreprise et l’un de ses principaux dirigeants ont été reconnus coupables de fraude fiscale l’année dernière. Il ne s’est pas non plus présenté lors d’un procès civil plus tôt cette année au cours duquel un jury l’a déclaré responsable d’avoir agressé sexuellement l’écrivain E. Jean Carroll dans le vestiaire d’un grand magasin.

L’ancien président américain Donald Trump, au centre, arrive à la Cour suprême de New York, le lundi 2 octobre 2023, à New York. (Photo AP/Seth Wenig)

Cette fois, « je voulais assister moi-même à cette chasse aux sorcières », a-t-il déclaré devant le tribunal.

Dans un récent dossier judiciaire, le bureau de James a allégué que Trump avait exagéré sa richesse jusqu’à 3,6 milliards de dollars.

Il a affirmé que son penthouse de trois étages dans la Trump Tower, rempli de luminaires plaqués or, était près de trois fois sa taille réelle et valait 327 millions de dollars, bien plus que n’importe quel appartement de New York jamais rapporté, a déclaré James. Il a évalué Mar-a-Lago à 739 millions de dollars, soit plus de 10 fois une estimation plus raisonnable de sa valeur, a soutenu James.

« Chaque estimation a été déterminée par M. Trump », a déclaré Wallace dans sa déclaration liminaire. Il a souligné les témoignages préalables au procès de personnalités de la Trump Organization et d’anciens initiés, dont Cohen, qui ont déclaré que la société estimait que ses actifs devaient atteindre un nombre prédéterminé « que souhaitait M. Trump ».

Wallace a déclaré que le stratagème présumé avait permis à l’entreprise de bénéficier de meilleurs taux de prêt, lui permettant ainsi d’économiser 100 millions de dollars en intérêts.

« Ils ont caché leurs faiblesses et ont convaincu ces banques de prendre des risques de centaines de millions de dollars », a-t-il déclaré, ajoutant : « Bien que les accusés puissent exagérer devant le magazine Forbes ou à la télévision, ils ne peuvent pas le faire en menant des affaires dans l’État de Washington ». New York. »

Les avocats de la défense ont déclaré que les états financiers étaient des représentations légitimes de propriétés de premier ordre pouvant rapporter le plus cher.

« Ce n’est pas de la fraude. C’est de l’immobilier », a déclaré l’avocate Alina Habba dans une déclaration liminaire. Elle a accusé le bureau du procureur général de « créer un précédent très dangereux pour tous les propriétaires d’entreprises de l’État de New York ».

Les experts de la défense témoigneront que l’évaluation des propriétés est subjective, ont déclaré les avocats de Trump. Lui et ses avocats ont également fait valoir que personne n’a été lésé par quoi que ce soit dans les états financiers, qui ont été remis aux banques pour garantir des prêts et aux magazines financiers pour justifier sa place parmi les milliardaires du monde.

Les banques qui lui avaient accordé des prêts ont été entièrement remboursées. Les partenaires commerciaux ont gagné de l’argent. Et la propre entreprise de Trump a prospéré.

L’avocat de la défense, Christopher Kise, a fustigé le jugement pour fraude rendu la semaine dernière, affirmant au juge qu’il n’aurait pas dû prendre une décision avant d’avoir entendu le témoignage d’un expert sur l’évaluation des propriétés. Engoron, las des critiques de la défense, a répliqué : » Respectueusement, quelle est cette expression ? Vous traquez le cheval mort ici. «

Le témoignage a commencé lundi après-midi avec Donald Bender, associé de longue date du cabinet comptable Mazars LLP, décrivant comment il passait 50 à 60 heures par an à préparer les états financiers de Trump. Mazars a rompu ses liens avec Trump l’année dernière après que le bureau de James ait soulevé des questions sur la fiabilité des documents.

Le procès de James est l’un des nombreux maux de tête juridiques auxquels se heurte Trump alors qu’il fait campagne pour revenir à la Maison Blanche. Il a été inculpé quatre fois depuis mars, accusé d’avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden, d’avoir thésaurisé des documents classifiés et falsifié des documents commerciaux liés à l’argent secret versé en son nom. Il a plaidé non coupable de toutes les allégations.

Le procès pour fraude à New York devrait durer jusqu’en décembre, a déclaré Engoron.

Les rédactrices d’Associated Press, Jill Colvin et Karen Matthews, ont contribué à ce rapport.