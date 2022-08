Procès pour diffamation Johnny Depp-Amber Heard : l’avocate Camille Vasquez réagit à sa vidéo virale qualifiant son client d'”agresseur”

Cela fait plus d’un mois que Johnny Depp a remporté le procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard. Cependant, récemment, une vidéo de l’avocate de Depp, Camille Vasquez, a commencé à faire le tour dans laquelle elle peut entendre appeler son client un agresseur. Alors que les fans de Heard ont commencé à faire circuler la vidéo pour apporter leur soutien à l’actrice, Camille a finalement rompu son silence à ce sujet.

Dans la vidéo virale de la salle d’audience, Camille a déclaré dans sa déclaration finale : “Amber n’a jamais pensé qu’elle devrait faire face à son agresseur.” Réagissant à la même chose, le magazine américain Newsweek a cité des sources proches de l’avocat affirmant que Camille avait voulu dire “victime d’abus” dans le clip viral.

Lors du procès en diffamation, Camille avait qualifié à tort Depp d ‘«agresseur». Cependant, elle s’est rapidement corrigée en disant: “Il y a un agresseur dans cette salle d’audience, mais pas M. Depp. Et il y a une victime de violence domestique dans cette salle d’audience, mais ce n’est pas Mme Heard.”

Alors que le jury a conclu que l’actrice avait diffamé Depp dans son éditorial de 2018 et lui avait accordé plus de 10 millions de dollars, ils se sont rangés du côté de Heard sur l’une de ses trois demandes reconventionnelles, concluant que Depp l’avait diffamée via les commentaires de son avocat Adam Waldman en 2020. Depp et Heard sont maintenant tous les deux en train de faire appel des verdicts dans leur affaire de diffamation en Virginie.