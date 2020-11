Procès pour agression sexuelle de Jarryd Hayne: une ancienne star de la LNR prend la parole

L’ancienne star de la LNR, Jarryd Hayne, a déclaré au joueur de Newcastle Knights, Mitchell Pearce, que la femme l’accusant de viol était “ un cinglé à part entière ”, a déclaré un tribunal.

Dans une interception téléphonique jouée au tribunal de district de Newcastle vendredi lors du procès pour viol de Hayne, l’ancien joueur d’Eels a déclaré à Pearce que la femme était de “ Newy ” et qu’elle lui avait envoyé toutes ces photos de nu sur Snapchat.

Hayne a déclaré à Pearce lors de l’appel téléphonique, intercepté par la police le 15 novembre 2018 – quatre jours avant l’arrestation de Hayne – qu’il pensait qu’il viendrait voir la femme chez elle à la périphérie de Newcastle sur le chemin du retour à Sydney dans la nuit. de la grande finale de la LNR.

La star de la LNR Jarryd Hayne a témoigné lors de son procès pour agression sexuelle vendredi

Lors d’interceptions téléphoniques jouées au tribunal, Hayne a déclaré au joueur de Newcastle Knights Mitchell Pearce (photographié avec son fiancé Kristin Scott) le 15 novembre 2018 – quatre jours avant son arrestation – que la femme était de Newy et était “ un cinglé à part entière ”.

Il a dit que la femme s’était “ cassée ” lorsqu’elle a réalisé qu’un taxi l’attendait à l’extérieur.

Hayne a dit à Pearce qu’ils s’amusaient et que la femme a commencé à saigner un peu, ce qu’il a trouvé bizarre et il a dû la couper avec son ongle alors il est parti.

Lors de l’appel téléphonique de 19 h 03 à Pearce, Hayne a déclaré que la femme l’avait contacté plus tard pour lui dire qu’il avait été agressif et qu’elle lui avait dit: “ Non, non, non ”.

Hayne a déclaré qu’il avait contacté un avocat et qu’il chercherait la femme pour diffamation.

Hayne a commencé à témoigner pour sa défense juste avant 13 heures, disant au jury qu’il savait que la femme tenait à lui et voulait se rencontrer.

Hayne a déclaré qu’il avait échangé des messages coquin, torrides et sexuels avec la femme après l’avoir contacté pour la première fois sur Instagram 13 jours avant le viol présumé en disant: “ Vous êtes absolument magnifique x ”.

L’avocat de la défense Phillip Boulten SC avait précédemment déclaré au jury que Hayne affrontait la partie la plus importante de sa vie au cours des prochaines heures lorsqu’il était à la barre des témoins pour donner sa version des événements.

M. Boulten a déclaré que Hayne subirait beaucoup de pression, mais il était important que le jury comprenne qu’il n’avait pas à prouver son innocence, car il appartenait au ministère public de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Hayne a déclaré à Pearce lors de l’appel téléphonique intercepté par la police que la femme avait “ démoli ” lorsqu’elle a réalisé qu’il attendait un taxi (photo: Hayne arrivant au tribunal lundi)

Il a dit qu’il pourrait y avoir une tentation alors que les jurés regardaient et écoutaient Hayne pour se demander s’il les convainquait de son innocence.

M. Boulten a déclaré que Hayne donnerait une version très différente des événements à celle de la victime présumée.

Il a dit que la femme lui avait peut-être dit au départ qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles après avoir réalisé qu’il avait un taxi qui l’attendait à l’extérieur, mais a changé d’avis après son retour après avoir dit au chauffeur d’attendre un peu plus longtemps.

Hayne prétend qu’il donnait à la femme des relations sexuelles orales consensuelles alors que son ongle devait lui avoir coupé le vagin.

La femme croyait avoir été mordue et se sentir violée après avoir dit à Hayne «non» et «arrête».

Hayne (photographié à l’extérieur du tribunal de Newcastle) a déclaré que la femme avait commencé à saigner un peu et que cela devait être causé par son ongle, alors il est parti

Hayne, qui avait célébré le week-end de fête des bucks du joueur de rugby à XV Wes Naiqama à Newcastle, avait payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour l’emmener à Sydney avant de lui demander de s’arrêter chez la femme pendant quelques minutes.

Le procureur de la Couronne Brian Costello a déclaré au jury qu’Hayne avait attaqué la femme dans sa chambre après l’avoir invité chez elle.

M. Costello a déclaré que Hayne est arrivée vers 21 heures et est restée environ 45 minutes, a commis deux actes sexuels sur elle et a causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux avant de partir.

La femme, maintenant âgée de 28 ans, a ensuite envoyé des SMS à une petite amie disant qu’elle pensait que Hayne avait mordu son vagin et qu’elle se sentait violée.

Elle a dit qu’elle était allée voir le Dr Susanna Smart trois jours plus tard, qui a examiné la blessure de son vagin et lui a dit: “ Cela ressemble à une morsure ”.

Hayne, 32 ans, a plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave infligeant des lésions corporelles réelles.

Le procès continue.