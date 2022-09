Procès pour agression contre Tiffany Haddish, Aries Spears abandonné par l’accusateur – National

Une femme qui a intenté une action en justice accusant les comédiens Tiffany Haddish et Aries Spears de l’avoir soignée, elle et son frère, quand ils étaient enfants et de les avoir abusés devant la caméra pour des sketches sexuellement explicites, a déposé une demande de rejet de la plainte.

La plaignante a demandé au tribunal de district américain de Californie centrale de rejeter son action en justice avec préjudice, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être déposée à nouveau. Aucune raison n’a été donnée pour le retrait de la poursuite.

Dans un communiqué, la femme, qui était identifié uniquement comme Jane Doe dans les documents judiciaires, a déclaré « nous sommes heureux de pouvoir tous mettre cela derrière nous ».

“Ma famille et moi connaissons Tiffany Haddish depuis de nombreuses années – et nous savons maintenant qu’elle ne me ferait jamais de mal, ni à mon frère, ni n’aiderait qui que ce soit d’autre à faire quoi que ce soit qui pourrait nous nuire”, indique le communiqué.

Haddish, Spears et les avocats de l’un ou l’autre des comédiens n’ont pas commenté publiquement la situation depuis le dépôt de la demande de poursuite.

Le procès a été initialement déposé le 30 août devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles par Jane, 22 ans, en son nom et au nom de son frère, 14 ans, identifié comme étant John Doe. Le procès a affirmé que Haddish et Spears avaient abusé sexuellement des deux frères et sœurs devant la caméra pour des sketches comiques, les laissant «traumatisés à vie».

Au moment des incidents allégués, Jane avait 14 ans et John sept ans.

Un peu moins d’une semaine après le dépôt de la plainte, Haddish a répondu aux réclamations dans un message publié sur son compte Instagram, exprimant ses regrets d’avoir été impliquée.

“Alors que le sketch était destiné à être comique, ce n’était pas drôle du tout – et je regrette profondément d’avoir accepté d’y jouer”, a écrit Haddish.

Selon le procès, Haddish et Spears ont rencontré les deux frères et sœurs parce que leur mère était amie avec Haddish à travers le circuit de la comédie.

En 2013, Haddish aurait demandé à Jane de jouer dans un sketch avec elle après que le comédien soit apparu en tant que conférencier invité au camp d’été de comédie auquel Jane participait. Haddish a dit à Jane qu’elle avait le “rôle parfait” pour elle, lit-on dans le procès.

L’année suivante, Haddish aurait offert un rôle au frère cadet de Jane, disant à la mère des frères et sœurs que ce serait “une bobine de grésillement pour Nickelodeon”, pour aider le garçon à être choisi par le réseau de télévision, indique le costume.

La mère du plaignant a demandé à Jane de chaperonner le tournage, mais les frères et sœurs ont été informés qu’ils devaient être «séparés» pour le tournage, selon le procès.

Le procès affirmait à l’origine que Jane et John avaient développé des troubles sociaux à la suite des abus présumés.

Les avocats de Haddish et Spears ont tous deux rejeté individuellement le procès à l’époque, le qualifiant de shakedown. Andrew Brettler, l’avocat de Haddish, a affirmé que la mère de la plaignante “tente de faire valoir ces fausses réclamations contre Mme Haddish depuis plusieurs années”.

L’avocat a qualifié les allégations de “sans fondement” et a déclaré que Haddish avait précédemment montré qu’elle “ne serait pas ébranlée”.

Dans une déclaration séparée, l’avocate de Spears, Debra Opri, a déclaré que le comédien “n’allait pas tomber dans le piège”.

