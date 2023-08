Procès pour agression civile pour l’ancien maire de Penticton en cours à Kelowna

Après que l’ancien maire de Penticton eut fait rejeter une poursuite civile contre sa famille devant la Cour provinciale de Kelowna, un juge se concentrera plutôt sur l’allégation d’agression de sa famille.

L’ancien maire de Penticton, John Vassilaki, et son frère Nick Vassilaki ont intenté des poursuites l’un contre l’autre après un incident lié à un différend financier qui serait devenu physique le 14 juin 2020.

Il n’y a jamais eu d’accusations criminelles portées contre John pour éviter de faire honte au nom de famille Vassilaki, selon la poursuite civile.

Le cas de John a été rejeté avec préjudice lors de la procédure de lundi (31 juillet), ce qui signifie qu’il ne peut pas revenir sur la même question lors d’un futur procès.

Au lieu de cela, le juge prendra une décision sur la poursuite civile de Nick. Elle décidera si John est responsable ou non et le montant potentiel d’argent qu’il doit payer, mais ne décidera pas de la criminalité liée à l’agression car aucune accusation criminelle n’a été portée.

L’ancien maire de Penticton était assis dans la salle d’audience de Kelowna pendant que son frère et sa sœur témoignaient contre lui.

Nick a été le premier appelé à la barre et a déclaré au tribunal que le jour de l’incident, lui et John avaient parlé au téléphone des finances et qu’il y avait un désaccord.

Après l’appel téléphonique, lui et sa femme sont allés rendre visite à sa mère malade, qui vivait avec sa sœur, Athena Demosten.

Alors qu’elle était à la barre en tant que témoin, Demosten a déclaré que pendant qu’ils étaient tous les quatre assis ensemble, elle a reçu un appel de son frère John mais n’a pas répondu et il a laissé un message.

Elle a dit qu’environ 15 minutes plus tard, John est entré chez elle et a monté les escaliers vers eux.

« Il était furieux, enragé », a déclaré Demosten.

Ensuite, John aurait poussé Demosten dans ses armoires de cuisine et son comptoir.

Ensuite, Nick s’est levé du canapé et a dit « Qu’est-ce que tu fais de mal à ta sœur? »

Ensuite, John s’est tourné vers Nick, l’a poussé dans le canapé et a commencé à l’étouffer, selon Demosten.

Elle s’est précipitée et a essayé de séparer les frères quand elle a remarqué que le visage de Nick commençait à virer au violet à la suite de l’étranglement présumé.

« Je tirais de toutes mes forces pour le débarrasser de Nick », a déclaré Demosten.

Lorsque John a lâché prise, Demosten a dit à sa famille qu’elle allait appeler la police, a composé le 911 et a brièvement parlé à un répartiteur avant de remarquer que John se dirigeait vers leur mère de 94 ans et a raccroché le téléphone.

John aurait alors dit « Que ton âme ne sorte pas à moins que je ne piétine 40 fois ta poitrine », en grec, à sa mère.

L’ancien maire a ensuite quitté la maison lorsque la police a rappelé. La famille n’a pas porté plainte contre John pour l’agression présumée.

« Je ne voulais pas humilier mon frère qui était le maire de Penticton (à l’époque) », a déclaré Nick.

Nick et Demosten ont tous deux raconté au tribunal la série d’événements sous serment, mais les détails de l’incident n’ont pas été prouvés lors d’un procès pénal.

Le message téléphonique laissé pour Demosten, a été joué pour le tribunal. Dans l’enregistrement, on peut entendre John dire: « Je vais tous vous tuer… Je vais vous mettre à l’hôpital pendant six mois… Vous feriez mieux de vous en occuper, vous ne savez pas ce que je ‘ Je suis capable de… Alors aidez-moi Dieu, je vais vous tuer tous les deux maintenant.

L’incident a éclaté la famille en raison de la peur, a déclaré Nick.

« Nous avons peur qu’il nous attaque. »

L’affaire se poursuivra à Kelowna le 1er août.

À la fin du procès, le juge décidera si et pour quel montant John est tenu de payer des dommages-intérêts.

John a précédemment nié toutes les allégations d’agression physique.

Dans une poursuite civile distincte qui a été jugée en juin 2023, John a affirmé que la famille de Nick avait déménagé pour geler John et son fils en tant qu’administrateurs de l’entreprise familiale lors d’une assemblée des actionnaires, le juge a statué contre l’ancien maire.

