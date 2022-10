Procès Paul Haggis: un publiciste accuse le cinéaste de viol, “j’étais comme un animal piégé” – National

C’était un cinéaste célèbre. Elle était une publiciste travaillant une première de film où il était un invité VIP. Il lui avait proposé de la ramener chez elle, puis l’avait invitée dans son appartement pour prendre un verre.

Dans son appartement, le scénariste-réalisateur Paul Haggis avait brusquement tenté de l’embrasser, l’avait reculée dans son réfrigérateur et lui avait posé une question, a déclaré l’accusatrice Haleigh Breest à un jury jeudi.

“As-tu peur de moi?” a-t-il demandé, selon son témoignage.

La publiciste Haleigh Breest, au centre, est vue à la Cour suprême de New York, le lundi 17 octobre 2022, à New York. Des déclarations liminaires sont attendues le mercredi 19 octobre dans une affaire civile intentée par Breest, qui a accusé le cinéaste oscarisé Paul Haggis de l’avoir violée près d’une décennie plus tôt.

Photo AP/Yuki Iwamura



Et ainsi a commencé, a déclaré Breest, une agression sexuelle qui s’est terminée par le viol de l’actrice oscarisée. Elle le poursuit dans une affaire civile qui est maintenant en procès.

Haggis soutient que la rencontre de 2013 était consensuelle et son avocat a soutenu que Breest l’avait qualifiée de viol parce qu’elle cherchait de l’argent.

D’un ton constant et impitoyable, Breest a raconté ce qu’elle a dit être une attaque terrifiante et douloureuse qui l’a laissée choquée et “a vraiment du mal à comprendre ce qui s’était passé”.

“Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu’un qui avait l’air d’un gars sympa pouvait faire ça”, a-t-elle déclaré.





Alors qu’elle parlait sans le regarder, Haggis, 69 ans, regardait en grande partie sans expression, frottant parfois son menton barbu ou prenant des notes. Il peut choisir de témoigner plus tard dans le procès.

Breest, maintenant âgée de 36 ans, a déclaré qu’elle avait rencontré pour la première fois les Haggis – connus pour avoir écrit les meilleurs gagnants des Oscars Accidentqu’il a également réalisé, et Bébé à un million de dollars – en 2012 lors d’une première afterparty. Elle avait un travail parallèle avec une organisation qui coordonne de tels événements.

Breest et Haggis ont ensuite échangé des e-mails professionnels occasionnels et des discussions de fête, a-t-elle déclaré, au cours des mois avant que leurs chemins ne se croisent à nouveau lors d’une autre première soirée le 31 janvier 2013.

Après avoir un peu interagi pendant l’événement, Breest, éméchée – mais pas ivre trébuchante – a accepté l’offre du cinéaste de faire un tour, puis son invitation à prendre un verre, a-t-elle déclaré aux jurés. Elle a dit qu’elle avait essayé de déplacer le cadre vers un endroit public, mais il a poussé pour son appartement dans le quartier SoHo de Manhattan, et elle ne voulait pas offenser l’un des invités du tapis rouge de son employeur.

“Mais juste pour que vous le sachiez”, a-t-elle témoigné qu’elle lui avait dit en cours de route, “je ne dors pas à SoHo ce soir.”

Pourtant, les avances de Haggis ont commencé dès qu’elle a posé ses valises dans la cuisine ouverte de son loft, a déclaré Breest.

“Tu flirtes avec moi depuis des mois”, a-t-il bientôt dit, selon elle.

“Je ne te connais même pas”, a-t-elle répondu.

Breest a dit qu’elle était capable d’esquiver et de détourner ses tentatives de l’embrasser un peu, et pensait qu’elle avait réussi à désamorcer poliment la situation quand il a commencé une visite amicale de l’appartement. Mais alors qu’ils regardaient une chambre d’amis, Haggis “est devenu agressif très rapidement”, l’a poussée sur le lit et a retiré ses collants et ses vêtements alors qu’elle essayait de les garder et lui a dit d’arrêter, a-t-elle dit.

Ensuite, dit-elle, il l’a forcée à pratiquer le sexe oral et a voulu avoir des rapports sexuels. Elle a dit qu’elle avait demandé à prendre une douche comme un moyen subtil de sortir de la pièce, mais il l’a suivie là-bas.

Puis, alors qu’elle quittait la salle de bain pour essayer d’obtenir ses vêtements, dit-elle, il a mis ses mains sur ses épaules par derrière, l’a ramenée dans la chambre d’amis et a fait une nouvelle série de mouvements sexuels non désirés qui ont abouti à un viol.

“J’étais comme un animal piégé. Je n’avais rien à faire”, a-t-elle déclaré.

Breest a déclaré qu’elle s’était évanouie peu de temps après, s’était réveillée seule sur le lit le lendemain matin et était partie sans revoir Haggis.

L’Associated Press n’identifie généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Breest.