Procès ordonné pour 5 hommes dans un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – Cinq hommes ont été renvoyés pour être jugés mercredi pour un complot déjoué visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.

Michael Null, William Null, Eric Molitor et Shawn Fix, tous originaires du Michigan, sont accusés d’avoir apporté un soutien matériel à des actes terroristes ainsi qu’à un crime armé. Brian Higgins de Wisconsin Dells, Wisconsin, a été accusé d’avoir fourni un soutien matériel à des actes terroristes.

Le juge de district Michael Stepka a statué que les preuves présentées lors d’une audience préliminaire justifiaient un procès dans le comté d’Antrim, où se trouve la maison de vacances de Whitmer à Elk Rapids et les procureurs ont déclaré que l’enlèvement devait avoir lieu. Les procureurs ont déclaré que quatre des accusés avaient inspecté la maison et ses environs, et qu’il était question de faire sauter un pont pour empêcher la police de réagir.

“Ils savaient ce qu’ils faisaient”, a déclaré Stepka en résumant les témoignages et les pièces à conviction de l’audience. “Ils ont tous été impliqués dans le complot visant à kidnapper le gouverneur.”

Il a ajouté plus tard : “Il y a clairement un complot criminel ici.”

Après sa décision, Stepka a plaidé non coupable au nom des accusés. Le procès se déroulera devant une cour de circuit. Aucune date n’a été fixée mais une conférence préparatoire au procès était prévue le 19 décembre.

Quatorze personnes – six devant un tribunal fédéral, huit devant des tribunaux d’État – ont été arrêtées en octobre 2020 et accusées d’avoir soutenu le stratagème.

C’est une « version de l’anarchie », a témoigné l’agent du FBI Hank Impola lors de l’audience de quatre jours en août. Il a décrit certains participants comme des membres de milices autoproclamées favorisant une rébellion violente contre le gouvernement connue sous le nom de « boogaloo ».

Adam Fox et Barry Croft Jr., décrits comme des meneurs, ont été reconnus coupables de complot par un tribunal fédéral le 23 août. Ty Garbin et Kaleb Franks ont précédemment plaidé coupables, tandis que Daniel Harris et Brandon Caserta ont été acquittés lors du procès en avril. Dans une affaire connexe, Joe Morrison, son beau-père Pete Musico et Paul Bellar ont été reconnus coupables en octobre d’avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste en tant que membres d’un groupe connu sous le nom de Wolverine Watchmen.

Les frères Null, Higgins et Molitor se sont joints à des voyages pour inspecter la maison de Whitmer de l’extérieur, tandis que Fix les a aidés à la trouver, selon les preuves présentées à l’audience d’État.

Tous les cinq ont rejoint des réunions et des sessions de formation paramilitaires au cours desquelles le complot a été discuté, a déclaré le bureau du procureur général du Michigan dans un dossier judiciaire.

Le complot est passé du ciblage des forces de l’ordre aux “politiciens en général, et enfin à un complot visant à kidnapper le gouverneur Whitmer”, indique le mémoire.

Il a déclaré que chaque accusé avait fait des déclarations enregistrées dans des conversations audio, vidéo ou de chat en ligne qui avaient “le seul but de défendre l’idéologie Boogaloo dans le but de voir la guerre civile éclater aux États-Unis et le renversement des gouvernements existants”.

Les avocats de la défense ont déclaré lors de l’audience que certains des enregistrements provenaient de tiers et qu’on ne pouvait pas leur faire confiance.

Whitmer a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot. Le démocrate Joe Biden a également cherché à lier Trump au complot, pointant le tweet du président plus tôt en 2020 pour “LIBÉRER LE MICHIGAN!”

John Flesher, l’Associated Press