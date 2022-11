Procès: l’interdiction de l’avortement dans le Mississippi n’est peut-être pas encore valide

JACKSON, Miss. (AP) – Un groupe de médecins anti-avortement du Mississippi, où les dirigeants de l’État ont mené la charge d’annuler Roe v. Wade, affirment que la validité de la loi de l’État interdisant la plupart des avortements reste incertaine et qu’une action en justice supplémentaire est nécessaire pour le clarifier et les protéger d’éventuelles sanctions par les institutions médicales.

Le Mississippi Justice Institute fait cette réclamation dans un procès qu’il a déposé lundi au nom de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie contre le Mississippi State Board of Medical Licensure et son directeur exécutif, le Dr Kenneth Cleveland.

Le procès fait valoir que lorsque la Cour suprême des États-Unis a rendu sa décision dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, l’affaire qui a supprimé les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement, elle n’a pas résolu une zone grise dans la législation de l’État concernant le droit à l’avortement. Les avocats des médecins ont cité une opinion de la Cour suprême du Mississippi de 1998 intitulée Pro-Choice Mississippi v. Fordice qui soutient que l’avortement est un droit protégé par la Constitution du Mississippi.

“Après l’annulation de Roe, le Mississippi a promulgué une interdiction des avortements électifs, mais la validité de cette loi est incertaine, compte tenu de l’avis de la Cour suprême du Mississippi dans Fordice”, lit-on dans un communiqué de presse du Mississippi Justice Institute. “A ce jour, les avortements électifs dans le Mississippi semblent à la fois légalement illégaux et protégés par la Constitution.”

Certains médecins du Mississippi qui s’opposent à l’avortement disent que l’incertitude juridique les a placés dans un “Catch-22”. Ils soutiennent que les institutions médicales et les autorités de certification des conseils ont publié des directives suggérant qu’il est « contraire à l’éthique et potentiellement punissable par le gouvernement, pour les médecins qui s’opposent à l’avortement électif de refuser de fournir ou de référer des patientes » à d’autres médecins pour des avortements électifs légaux. La question de savoir si les avortements électifs sont “légaux” n’est pas résolue et dépend de la validité de l’avis de la Cour suprême du Mississippi dans Fordice, selon les avocats des médecins.

Le Dr Donna Harrison, PDG de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie, a déclaré que des institutions telles que l’American College of Obstetrics and Gynecology et l’American Medical Association ont « continuellement cherché à violer les droits de conscience des médecins pro-vie ». en les forçant à fournir ou à référer des patientes pour des avortements électifs.

Les organisations n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Cleveland, le chef du conseil des licences médicales, n’a pas pu être joint immédiatement.

“Plutôt que de se concentrer sur leurs missions de respect des normes médicales, les organisations médicales professionnelles ont cherché pendant des années à défendre des positions politiques pro-avortement”, a déclaré Harrison à l’Associated Press. “Nous espérons enfin mettre un terme à ces tactiques d’intimidation et permettre aux professionnels de la santé de prendre soin et de défendre la vie de tous les êtres humains du Mississippi, quel que soit leur âge ou leur lieu de résidence.”

Dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, le bureau du procureur général du Mississippi a fait valoir que la décision de la Cour suprême de l’État de 1998 selon laquelle l’avortement est un droit protégé par la Constitution s’appuyait sur la décision Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis, qui a été annulée le 24 juin.

Dans une dernière tentative pour garder la clinique ouverte, les avocats de la Jackson Women’s Health Organization ont demandé d’empêcher l’entrée en vigueur de la loi de déclenchement de l’État. Ils ont cité Fordice, arguant que la constitution de l’État invoque un droit à la vie privée qui “comprend un droit implicite de choisir de se faire avorter ou non”. Le 5 juillet, un juge d’un tribunal d’État a rejeté leur demande.

Deux jours plus tard, la loi de déclenchement du Mississippi interdisant la plupart des avortements est entrée en vigueur. La clinique a officiellement abandonné tous ses efforts en justice un jour après que la propriétaire de la clinique, Diane Derzis, a déclaré à l’AP qu’elle avait vendu l’établissement et n’avait pas l’intention de le rouvrir, même si un tribunal d’État l’avait autorisée à le faire.

Rob McDuff, un avocat du Mississippi Center of Justice, a représenté la clinique Jackson dans un certain nombre d’affaires, dont l’affaire Dobbs. Contacté pour commenter lundi peu de temps après le dépôt de la plainte, il a déclaré qu’il évaluait les options juridiques.

“Nous allons examiner ce nouveau procès et déterminer s’il est approprié pour nous de chercher à intervenir”, a déclaré McDuff.

La loi de déclenchement, adoptée en 2007, stipule que l’avortement n’est légal que si la vie de la femme enceinte est en danger ou si une grossesse est causée par un viol signalé aux forces de l’ordre. Il n’y a pas d’exception pour les grossesses causées par l’inceste. Mais la validité est incertaine car la Cour suprême du Mississippi n’a pas eu l’occasion d’annuler la décision Fordice de 1998, selon le Mississippi Justice Institute.

Un porte-parole du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, a déclaré que le bureau examinait la poursuite mais ne commentait pas les litiges en cours.

Aaron Rice, directeur exécutif du Mississippi Justice Institute, a déclaré que cette affaire était la dernière étape de la marche légale du mouvement anti-avortement vers l’obtention de son interdiction de la procédure. Il s’attend à ce que l’affaire soit tranchée par la Cour suprême du Mississippi.

“Nous avons l’intention de terminer le travail et de protéger le droit à la vie dans l’État qui a abattu Roe v. Wade”, a déclaré Rice.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press