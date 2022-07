Procès: les responsables britanniques s’inquiètent des expulsions du Rwanda

LONDRES (AP) – Des responsables du ministère britannique des Affaires étrangères ont mis en garde contre les projets du Royaume-Uni d’expulser des demandeurs d’asile vers le Rwanda, citant le bilan des droits de l’homme du pays d’Afrique de l’Est, selon des documents cités dans un procès intenté contre le gouvernement britannique.

Dans des observations écrites déposées mardi, l’avocate Raza Husain a déclaré que des responsables du ministère des Affaires étrangères avaient déclaré en mars au secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Dominic Raab, que si le Rwanda était sélectionné pour cette politique, “nous devrions être prêts à restreindre les positions du Royaume-Uni sur le bilan du Rwanda en matière de droits de l’homme, et à absorber les critiques qui en résultent du Parlement britannique et des ONG.

Le gouvernement a initialement exclu le Rwanda de la liste restreinte des pays de destination potentiels pour les migrants expulsés « pour des raisons de droits humains », selon Husain, qui représente un groupe de demandeurs d’asile, d’organisations caritatives et de syndicats de fonctionnaires.

Le groupe a intenté une action en justice contre le gouvernement britannique au sujet de l’accord d’expulsion finalement conclu avec le Rwanda en avril.

Dans le cadre de ce plan, la Grande-Bretagne prévoyait d’expulser les personnes qui entrent illégalement au Royaume-Uni et en échange de leur acceptation, le Rwanda recevrait des millions de livres (dollars) d’aide au développement. Les déportés seraient autorisés à demander l’asile au Rwanda, pas en Grande-Bretagne.

Les autorités ont défendu le plan, arguant qu’il dissuaderait les demandeurs d’asile de faire des voyages dangereux et “inutiles” sur de petits bateaux à travers la Manche. Mais cela a suscité l’indignation des militants des droits de l’homme, des Nations Unies et de bien d’autres qui disent qu’il est illégal et inhumain d’envoyer des gens à des milliers de kilomètres dans un pays dans lequel ils ne veulent pas vivre.

Certains ont dénoncé cette politique comme une atteinte aux droits des réfugiés que la plupart des pays ont reconnus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Citant des notes de service internes et d’autres documents gouvernementaux, Husain a déclaré qu’une note du ministère des Affaires étrangères d’avril indiquait que les préoccupations en matière de droits de l’homme concernant le Rwanda incluaient le potentiel de “torture ou de traitement dégradant” des déportés.

Husain a également déclaré que le haut-commissaire du Royaume-Uni au Rwanda avait indiqué l’année dernière que le pays ne devrait pas être utilisé pour plusieurs raisons, notamment qu’il “a été accusé de recruter des réfugiés pour mener des opérations armées dans les pays voisins”.

La Grande-Bretagne a été forcée d’annuler le premier vol d’expulsion à la dernière minute le mois dernier après que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le plan comportait “un risque réel de préjudice irréversible”.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a juré que son gouvernement ne serait pas rebuté par de telles contestations judiciaires.

