Procès: la police du Mississippi a “terrorisé” une petite ville

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

JACKSON, Miss – La police a «terrorisé» les résidents noirs d’une petite ville du Mississippi en les soumettant à de fausses arrestations, à une force excessive et à l’intimidation, selon un procès fédéral déposée mardi par une organisation de défense des droits civiques. L’organisation, JULIAN, demande une ordonnance d’éloignement temporaire contre le service de police de Lexington pour exiger la protection de la population majoritairement noire de la ville. Lexington se trouve à environ 100 kilomètres au nord de la capitale, Jackson.

“Il est à la fois inadmissible et illégal pour les habitants de Lexington d’être terrorisés et de vivre dans la peur du service de police dont le travail est de les protéger”, a déclaré Jill Collen Jefferson, présidente et fondatrice de JULIAN. “Nous avons besoin que les tribunaux et le ministère de la Justice interviennent immédiatement.”

Le procureur de la ville n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le chef de la police par intérim de la ville, Charles Henderson, a mis en doute de nombreuses allégations en réponse à une demande de commentaires par e-mail de l’Associated Press.

“Je travaille à faire avancer le service de police de Lexington”, a déclaré Henderson. « Je dirai, n’achetez pas tout ce que vous entendez. C’est une diffamation de caractère.

Le procès intervient après que JULIAN a déclaré avoir obtenu un enregistrement audio en juillet du chef de la police de Lexington, Sam Dobbins, utilisant des insultes raciales et parlant du nombre de personnes qu’il avait tuées dans l’exercice de ses fonctions. Les organes de presse et un législateur qui a déclaré connaître à la fois l’ancien chef et le chef par intérim ont déclaré que Dobbins était blanc et Henderson est noir.

Dobbins a nié avoir fait les insultes, selon le Mississippi Center For Investigative Reporting, qui a d’abord rendu compte de l’enregistrement. L’AP n’a pas été en mesure de trouver les coordonnées de Dobbins.

Robert Lee Hooker, un policier noir qui a ensuite démissionné du département, a déclaré à JULIAN et plus tard à l’AP qu’il avait fait l’enregistrement.

Willie March, le shérif du comté où se trouve Lexington, a déclaré à l’AP qu’il avait travaillé avec Dobbins pendant environ deux ans et qu’il n’y avait “aucun doute” dans son esprit que Dobbins était la personne sur l’enregistrement.

Le Conseil des échevins de Lexington a voté 3 contre 2 pour évincer Dobbins quelques jours après la révélation de l’enregistrement. Henderson a été nommé chef par intérim.

La poursuite demande des dommages-intérêts compensatoires non spécifiés et demande au tribunal d’exiger de Lexington qu’il établisse une commission civile indépendante d’examen des plaintes qui enquêterait sur les plaintes du public contre le service de police pour abus de pouvoir.

«Le département de police de Lexington opère dans une culture de corruption et d’anarchie, soumettant quotidiennement et habituellement les citoyens noirs au ciblage, au harcèlement et à la brutalité, y compris la violence, en violation de leurs droits constitutionnels», lit-on dans la poursuite.

La population de Lexington de 1 602 habitants est à environ 80 % noire, selon Bureau du recensement des États-Unis. Le procès qualifie Lexington de “ville minuscule et profondément ségréguée” dans l’un des comtés les plus pauvres du pays.

Dans l’enregistrement, Dobbins dit qu’il a tué 13 personnes au cours de sa carrière et utilise à plusieurs reprises des jurons pour décrire les gens. À un moment donné, il utilise le mot n pour faire référence à quelqu’un qu’il a dit avoir tiré 119 fois.

Citant des affrontements spécifiques l’année dernière et cette année, le procès allègue que des membres du département de police ont procédé à de fausses arrestations, utilisé une force excessive et effectué des perquisitions et des saisies déraisonnables. JULIAN a déclaré que plus de 200 citoyens noirs se sont plaints officiellement ou officieusement d’avoir été harcelés, arrêtés ou condamnés à une amende pour des raisons sans fondement au cours de l’année écoulée.

Des allégations provenant de l’intérieur du département sont également citées dans le procès. Un officier a rapporté avoir vu Dobbins donner un coup de pied à un suspect menotté à la tête. D’autres ont rapporté avoir vu des officiers tirer des civils à l’arrière des voitures de patrouille et les “battre brutalement”, indique le costume.

La poursuite allègue également que la police a exercé des représailles contre des membres de la communauté noire qui ont pris la parole lors d’une réunion pour discuter de griefs avec le département.

Alors que la majorité des incidents se sont produits lorsque Dobbins était chef, les plaignants ont déclaré que le chef par intérim, Henderson, était également mal adapté pour diriger la force. Selon le procès, Henderson a agressé un chauffeur de dépanneuse qui avait été appelé pour emporter la voiture de Peter Reeves, un homme qu’Henderson avait arrêté et accusé d’un délit pour ne pas avoir d’assurance automobile et une teinte de vitre illégale sur sa voiture.

Le chauffeur de la dépanneuse, âgé de 70 ans, Jerry Farmer, a déclaré à l’AP que Henderson l’avait frappé deux fois contre la voiture de Reeves après que les hommes se soient disputés pour savoir si la voiture pouvait être immédiatement ramenée à la maison de Reeves.

Reeves a déclaré que de son point de vue assis à l’arrière d’une voiture de patrouille, il pouvait voir Henderson presser Farmer contre la voiture et l’étouffer.

«Je veux dire, ce gars est hors de ses pieds. Je l’ai vu de mes propres yeux”, a-t-il déclaré.

Le procès allègue également que les résidents ont dû payer des amendes excessives. La mère de Reeves, Sherri Reeves, a déclaré lundi à l’AP qu’elle avait fini par payer plus de 600 $ d’amende.

« Nous sommes un comté pauvre, l’un des plus pauvres du pays. Ces amendes exorbitantes se répercutent sur les gens », a-t-elle déclaré.