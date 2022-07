Procès Johnny Depp-Amber Heard: l’acteur d’Iron Man 2, Mickey Rourke, qualifie l’actrice d’Aquaman de “chercheuse d’or”, connue de Depp depuis des années

L’acteur hollywoodien Mickey Rourke, qui est surtout connu pour son rôle-titre nominé aux Oscars dans The Wrestler, Sin City et Iron Man 2, a qualifié l’ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard, de chercheur d’or déclarant qu’il connaissait l’acteur de Pirates des Caraïbes depuis années. Il a déclaré qu’il avait également fait face à de fausses allégations suivies d’une mauvaise réputation qui lui avait coûté des emplois au cinéma pendant plusieurs années.

Lorsque Mickey a été interrogé sur son point de vue sur le procès en diffamation de Johnny Depp-Amber Heard sur Piers Morgan Uncensored, il a déclaré: “Je connais Johnny depuis de nombreuses années mais je ne le connais pas intimement. Tout ce que je pouvais dire, j’étais dans une situation une fois où j’ai été blâmé pour quelque chose que je n’avais pas fait. Cela m’a coûté des emplois au cinéma pendant plusieurs années et une mauvaise réputation, mais finalement la vérité est sortie après avoir perdu des films et des emplois. J’avais l’impression d’être mort pour quelqu’un qui essayait de se faire couper par un chercheur d’or, tu sais ?” Quand Piers a demandé à Mickey, “Penses-tu que c’est ce qu’elle était?” À quoi, il a répondu: “Absolument”.

Pendant ce temps, un nouveau documentaire sur le procès Johnny Depp contre Amber Heard par NBC News intitulé “A Marriage on Trial: Johnny Depp, Amber Heard and Truth in the Age of Social Media” devrait faire ses débuts sur la plateforme numérique. Le documentaire montrera comment le procès a évolué en un procès TikTok et ce que le verdict signifie pour les futurs cas de violence domestique.

Le procès entre Depp et Heard a vu le jury de Virginie déclarer que Heard et Depp étaient coupables de diffamation l’un envers l’autre. Le jury a statué en faveur de trois chefs d’accusation de diffamation portés par la demanderesse Depp et d’un chef d’accusation de diffamation porté par Heard dans sa demande reconventionnelle.

Depp a reçu 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, les dommages-intérêts punitifs étant réduits à 350 000 $, conformément au plafond statutaire de l’État. Heard a reçu 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour sa demande reconventionnelle.