Procès Hush Money : Trump troque ses fanfaronnades contre le silence, voire le sommeil

NEW YORK (AP) — Donald Trump n’est pas connu pour laisser passer les affronts.

Pourtant, depuis des semaines, le candidat républicain présumé, notoirement combatif, a assis en silence – au point de paraître parfois endormi – dans une salle d’audience stérile de Manhattan au milieu d’un déluge d’accusations et d’insultes.

Il y a eu des moments où son ancien fixateur devenu témoin à charge en chef a été cité le traitant de « misogyne grossier de bande dessinée » et de méchant « saupoudré de Cheeto » qui avait sa place dans une « cage, comme un animal ». Il y avait les détails graphiques relayée par un acteur porno à propos de la nuit où elle prétend avoir eu des relations sexuelles. Et il y a eu de longues descriptions de ce que l’accusation considère comme un stratagème illégal visant à dissimuler des paiements d’argent secrets pour sauver sa campagne alors en difficulté de 2016.

Malgré tout cela, alors même que lui et ses alliés attaquaient l’affaire en dehors de la salle d’audience, Trump a passé la majorité de son temps en tant qu’accusé au pénal assis presque immobile pendant des heures, adossé au dossier de son fauteuil en cuir bordeaux, les yeux fermés. Il a finalement choisi de ne pas témoigner dans une affaire qui a fait de lui le premier ancien président de l’histoire du pays à être jugé pour des accusations criminelles.

Les plaidoiries finales de l’affaire sont prévues mardi, après quoi un jury décidera s’il doit faire de lui le premier ancien président et candidat d’un grand parti reconnu coupable de crimes.

L’attitude de Trump dans la salle d’audience constitue un changement notable par rapport à la personnalité de combat à tout prix qui l’a défini au cours de décennies de vie publique, alimentant sa transformation d’un tabloïd new-yorkais en un ancien – et possible futur – président.

Ce qu’il faut savoir sur les élections de 2024

Et cela a été au moins en partie stratégique, selon des personnes proches de l’approche de Trump qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour discuter de l’affaire. Les avocats de Trump l’ont averti que se comporter comme il l’a fait lors de ses procès précédents – où il s’est mêlé aux juges et s’est enfui en trombe – pourrait nuire à sa réputation auprès d’un jury qui surveille probablement chacun de ses mouvements et déterminera son sort.

Passer à l’acte, semble-t-il, n’est pas dans son intérêt, d’autant plus qu’il risque l’emprisonnement s’il est reconnu coupable.

Trump a également pu s’adresser plusieurs fois par jour à un groupe de médias campés à l’extérieur de la salle d’audience, lui donnant ainsi un moyen d’exprimer ses frustrations et de faire passer son message. Confronté à un silence qui lui interdit de critiquer les témoins, sa campagne a rassemblé une multitude de partisans – des candidats à la vice-présidence au président de la Chambre – pour lancer ces attaques à la place.

Mais cette approche comporte ses propres risques. Certains anciens procureurs et avocats qui ont suivi de près l’affaire ont déclaré que même si un comportement perturbateur pourrait s’avérer préjudiciable au jury, il existe également un risque que Trump apparaisse trop désengagé.

« Ce que vous voulez, c’est que votre client ait l’air attentif, respectueux et donne l’impression que rien ne le dérange – mais aussi qu’il ne s’endorme pas », a déclaré Randall D. Eliason, un ancien avocat adjoint américain spécialisé pendant des années dans la criminalité en col blanc.

LES YEUX GRANDS FERMÉS

Trump a démenti à plusieurs reprises les informations des journalistes qui le regardaient via une télévision en circuit fermé selon lesquelles il dormait au tribunal, insistant sur son site de médias sociaux en disant qu’il fermait simplement « mes beaux yeux bleus, parfois, écoutez intensément et assimilez TOUT !!! »

« Non, je ne m’endors pas », dit-il a déclaré à Telemundo Miami. « Parfois, je m’assois et je ferme les yeux. J’entends tout parfaitement. À un moment donné, je peux m’endormir. Mais je vous ferai savoir quand ce sera le cas.

Eliason a déclaré que le comportement de Trump était « certainement » quelque chose que les jurés remarqueraient et pourraient potentiellement percevoir comme irrespectueux s’ils ont l’impression « qu’il agit comme si cela ne méritait même pas son attention » ou pensaient qu’il faisait une sieste.

« Si c’est une tactique pour essayer de donner l’impression qu’il n’est pas préoccupé par le témoignage, je ne pense pas que cela fonctionnerait bien », a-t-il déclaré. «Je suppose que s’il écoute simplement les yeux fermés, médite ou autre, cela ne semble pas si mal. Mais je pense que s’endormir, le jury trouverait cela assez irrespectueux.

En revanche, a-t-il ajouté, « il ne faut pas qu’il soit vraiment agité » comme il l’a fait lors des procès précédents.

En fait, dormir au tribunal serait très inhabituel pour un accusé.

« J’ai vu des avocats s’endormir, mais jamais un accusé dans une affaire pénale. Leurs vies sont en jeu et ils ne dorment pas selon mon expérience », a déclaré Stephen A. Saltzburg, professeur à la faculté de droit de l’université George Washington, qui a écrit sur l’affaire.

« Il est possible que tout cela ne soit qu’un acte pour montrer : ‘Hé, c’est faux, je ne vais pas y prêter attention' », a-t-il ajouté, mais cela ne serait également d’aucune utilité. « Puisque le jury doit y prêter attention, cela n’envoie pas le message que vous respectez l’ensemble de ce processus de jury. »

‘VOTRE CLIENT EST DÉCRIVÉ’

Trump n’a pas été entièrement mis sous sédatifs. Lors de la sélection du jury, il a semblé alerte et engagé, et a été à un moment donné réprimandé par le juge pour ses réactions visibles aux réponses d’un juré.

« (Alors que le juré était sur le podium, à environ 12 pieds de votre client, votre client prononçait quelque chose de manière audible… il faisait des gestes audibles », a averti le juge Juan Merchan l’un de ses avocats en avril.

« Je ne tolérerai pas ça. Je ne laisserai aucun juré intimidé dans cette salle d’audience », a-t-il poursuivi. « Je veux que ce soit clair. »

Plus tard, quand Stormy Daniels était à la barre, La réaction de Trump à son témoignage a une fois de plus incité Merchan à convoquer ses avocats.

« Je comprends que votre client soit bouleversé à ce stade, mais il jure de manière audible et il secoue visuellement la tête et c’est méprisant. Cela a le potentiel d’intimider le témoin et le jury peut le voir », a déclaré Merchan, selon la transcription.

Mais à mesure que le procès s’éternisait, et notamment lors du témoignage de son ex-avocat Michael Cohen, Trump était le plus souvent assis au repos, appuyé en arrière sur sa chaise, les yeux fermés, les lèvres pincées et la tête penchée en arrière ou sur le côté. Il bougeait de temps en temps – parfois pour gratter une démangeaison. Parfois, il semblait somnoler, la bouche grande ouverte alors qu’il restait assis pendant des heures dans la salle d’audience éclairée par des fluorescents.

D’autres fois, il se réengageait, assis bien droit, discutant avec ses avocats ou griffonnant et passant des notes. Il feuilletait souvent des piles de papiers, regardait autour de lui dans la salle d’audience ou se tenait droit, les bras croisés sur la poitrine. Il semblait particulièrement alerte et engagé pendant témoignage combatif du témoin de la défense Robert Costelloau cours de laquelle le juge a menacé de retirer Costello de la barre.

Mais ensuite, il est revenu à la position les yeux fermés et la tête en arrière qui est devenue sa position par défaut.

ÉCLATS PASSÉS

Cela constitue un contraste marqué avec son comportement lors de ses précédents procès civils, lorsque Trump est sorti en trombe de la salle d’audience, s’est activement battu avec les juges et n’a fait aucun effort pour cacher son dédain.

Pendant son procès civil pour fraude commerciale, au cours duquel Cohen a également témoigné, Trump a fait exploser un greffier du tribunal, s’en est pris au juge et, à un moment donné, a quitté la salle d’audience. Le juge dans cette affaire a infligé à Trump une amende de 355 millions de dollars.

Et en son affaire de diffamation contre E. Jean Carrollil a été réprimandé pour avoir marmonné pendant qu’elle parlait, a dit au juge qu’il adorerait qu’il soit expulsé de la salle d’audience, et s’est levé et est sorti pendant la plaidoirie finale de Carroll, devant le jury.

Saltzburg a déclaré qu’il pensait que le comportement de Trump dans cette affaire était l’une des raisons pour lesquelles le jury lui avait accordé la somme énorme de 83,3 millions de dollars.

« Ils voulaient lui envoyer un message clair et ils pensaient que cela prendrait beaucoup d’argent pour le faire », a-t-il déclaré.

Dans cette affaire, a déclaré Jeffrey S. Jacobovitz, un avocat possédant une vaste expérience dans la défense pénale en col blanc, le comportement de Trump est « quelque chose qu’un jury remarquerait certainement ».

La perception selon laquelle il dort « est susceptible d’avoir un effet négatif sur le jury », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je pense que je préférerais Trump en colère. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Michael R. Sisak, Jake Offenhartz, Jennifer Peltz et Michelle L. Price ont contribué à ce rapport.