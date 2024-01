Procès en diffamation : l’accusateur d’abus sexuels de Trump, E. Jean Carroll, devrait témoigner

NEW YORK (AP) – Moins d’un an après convaincre un jury que l’ancien président Donald Trump l’a agressée sexuellement il y a des décennies, l’écrivain E. Jean Carroll s’apprête à reprendre la parole pour décrire comment ses attaques verbales l’ont affectée après qu’elle se soit manifestée.

Carroll doit témoigner mercredi lors du deuxième procès civil fédéral sur ses allégations contre Trump, qui les nie toutes. Parce que le premier jury a conclu que Trump avait abusé sexuellement de Carroll dans les années 1990, puis l’avait diffamée en 2022, le nouveau procès ne concerne que combien de plus – le cas échéant – il sera condamné à payer elle pour quelques autres remarques. Il les a fait alors qu’il était président.

Trump, qui jongle entre les comparutions devant les tribunaux et les arrêts de campagne alors qu’il mène le peloton républicain dans la course présidentielle de cette année, a participé à la sélection du jury Mardi. Avant le début des déclarations liminaires, il est parti pour un rassemblement dans le New Hampshire.

Il a déclaré mardi sur les réseaux sociaux que cette affaire n’était rien d’autre que « des mensonges fabriqués et des manigances politiques » qui avaient valu à son accusateur argent et renommée.

“Je suis le seul blessé par cette tentative d’EXTORSION”, peut-on lire sur sa plateforme Truth Social.

Mais Carroll, chroniqueuse conseil et rédactrice dans un magazine, a déclaré que Trump lui avait profondément fait du mal. Tout d’abord, affirme-t-elle, il s’est imposé sur elle dans une loge après une rencontre fortuite dans un grand magasin de luxe en 1996. Ensuite, il a publiquement mis en cause son honnêteté, ses motivations et même sa raison après qu’elle ait raconté l’histoire publiquement dans ses mémoires en 2019.

« Il m’a traité de menteur à plusieurs reprises, et cela a vraiment décimé ma réputation. Je suis une journaliste. La seule chose que je dois avoir, c’est la confiance des lecteurs », a-t-elle déclaré en avril lors du premier procès. “On ne me croit plus.”

Carroll a affirmé qu’elle avait perdu des millions de lecteurs et son poste de longue date au magazine Elle, où sa rubrique de conseils « Ask E. Jean » a été publiée pendant plus d’un quart de siècle, à cause de ses allégations et de la réaction de Trump à leur égard. Elle a déclaré que son contrat n’avait pas été renouvelé pour des raisons indépendantes.

L’un des avocats de Carroll, Shawn Crowley, a déclaré dans sa déclaration liminaire que l’écrivain avait également reçu de violentes menaces de la part des partisans de Trump.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a rétorqué que Carroll cherchait à tenir l’ancien président pour responsable de « quelques tweets méchants de trolls sur Twitter ». Il « se défendait simplement » dans ses commentaires sur son accusateur, a déclaré Habba dans son introduction.

Trump affirme que rien ne s’est jamais produit entre lui et Carroll, et qu’il ne l’a même jamais rencontrée. Il y a une photo de fête d’eux et de leurs conjoints d’alors datant de 1987, mais Trump dit qu’il s’agissait d’une salutation momentanée qui “ne compte pas”.

Trump n’a pas assisté au procès précédent dans cette affaire en mai dernier, lorsqu’un jury a conclu qu’il avait abusé sexuellement et diffamé Carroll et lui a accordé 5 millions de dollars en dommages et intérêts. Le jury a cependant déclaré que Carroll n’avait pas prouvé son affirmation selon laquelle Trump l’avait violée.

Carroll réclame maintenant 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et des millions supplémentaires en dommages-intérêts punitifs.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui affirment avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Carroll.

La rédactrice d’Associated Press, Jennifer Peltz, a contribué à ce rapport.