Procès en diffamation de Trump : E. Jean Carroll face à un contre-interrogatoire

NEW YORK — Alors que l’ancien président Donald Trump n’est plus présent dans la salle d’audience jeudi, une chroniqueuse qui l’accusait de l’avoir agressée sexuellement a conclu son témoignage en niant catégoriquement qu’elle avait bénéficié de la publicité qui a suivi les allégations.

Un avocat de Trump a tenté de montrer au jury qu’E. Jean Carroll avait atteint la renommée, voire la fortune, qu’elle désirait après la publication d’un mémoire accusant Trump de l’avoir violée dans le vestiaire d’un grand magasin dans les années 1990.

Carroll a répondu : « Non, mon statut a été abaissé. Je participe à ce procès pour redonner ma propre réputation et mon statut.

Le témoignage a eu lieu le troisième jour d’un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan qui déterminera quels dommages, le cas échéant, Trump doit pour les remarques qu’il a faites à propos de Carroll lorsqu’il était président. Un jury a déjà déclaré Trump responsable d’avoir abusé sexuellement de Carroll en 1996 et de l’avoir diffamée lors d’une autre série de dénégations qu’il avait formulées après sa présidence.

Lors de son dernier jour à la barre des témoins, Carroll a déclaré que ses allégations contre Trump – rendues publiques pour la première fois dans un article du New York Magazine en 2019 – lui avaient valu un degré inattendu d’infamie, ainsi que des menaces de mort.

L’avocate de Trump, Alina Habba, a rétorqué que le nombre d’abonnés de Carroll sur les réseaux sociaux avait augmenté « de façon exponentielle » depuis les allégations, ajoutant qu’elle avait gagné des opportunités professionnelles et un statut social parmi les célébrités de gauche.

“J’ai été invité à deux soirées”, a répondu sèchement Carroll, avant d’ajouter: “Oui, je suis plus connu et je suis détesté par beaucoup plus de gens.”

Trump, qui avait assisté aux deux premiers jours du procès, était en Floride jeudi pour les funérailles de sa belle-mère.

Au cours de l’audience de la veille, il avait été réprimandé par le juge Lewis A. Kaplan et menacé d’expulsion après qu’un avocat de Carroll se soit plaint qu’il se plaignait suffisamment fort de l’affaire pour que les jurés puissent l’entendre.

Même s’il était absent de la salle d’audience jeudi, la présence de Trump était toujours présente au cours de la procédure, alors que les avocats de Carroll ont diffusé une vidéo de sa conférence de presse de la veille au soir, décrivant le procès comme « truqué » et Carroll comme « une personne que je n’ai jamais connue ».

Jeudi, Habba a également montré aux jurés une série de tweets méchants envoyés à Carroll dans les heures qui ont suivi la publication de ses allégations en 2019, mais avant que Trump ne publie ses premières déclarations publiques – un effort apparent pour prouver que le vitriol dirigé contre Carroll n’avait aucun rapport avec l’ancien président. déclarations.

« Ils suivent Donald Trump. Ils veulent l’imiter », a déclaré Carroll. “Ils défendent l’homme qu’ils admirent.”

Le juge a rapidement mis fin aux interrogatoires, affirmant qu’ils étaient « simplement répétitifs ».

Carroll a témoigné que sa vie avait radicalement changé après que Trump l’ait qualifiée de menteuse, affirmant qu’il ne l’avait jamais rencontrée et affirmant qu’elle avait fait des réclamations contre lui pour promouvoir son livre et lui nuire politiquement. Elle dit qu’elle vit dans la peur, qu’elle dort avec une arme chargée à côté d’elle et qu’elle souhaiterait pouvoir renforcer sa sécurité, mais qu’elle n’a pas assez d’argent.

En mai dernier, un jury présent dans la même salle d’audience a accordé à Carroll 5 millions de dollars de dommages après avoir conclu que Trump l’avait agressée sexuellement dans un magasin Bergdorf Goodman en face de la Trump Tower au printemps 1996, puis l’avait diffamée avec des déclarations en octobre 2022.

Dans ce verdict, les jurés ont rejeté l’affirmation de Carroll selon laquelle elle avait été violée, jugeant Trump responsable d’un degré moindre d’abus sexuels. Le juge a déclaré que la décision du jury était basée sur « le sens étroit et technique » du viol dans le droit pénal de New York et que, dans son analyse, le verdict ne signifiait pas que Carroll « n’avait pas réussi à prouver que M. Trump l’avait « violée » comme beaucoup de gens comprennent généralement le mot « viol ».

Trump n’a pas assisté à ce procès et a déclaré récemment pendant la campagne électorale que son avocat lui avait conseillé de rester à l’écart.

Trump a été animé au cours de ses deux jours dans la salle d’audience cette semaine, secouant la tête face à des témoignages avec lesquels il n’était pas d’accord, transmettant des notes à ses avocats et leur parlant pendant que les jurés étaient dans la salle.

Lors de sa confrontation avec le juge mercredi, Trump a répondu à la menace de l’expulser de la salle d’audience par : « J’adorerais ça ».

Cela a incité le juge à dire : « Je sais que vous le feriez. Apparemment, vous ne pouvez tout simplement pas vous contrôler dans ces circonstances.

Après avoir quitté le palais de justice mercredi, Trump a déclaré aux journalistes que Kaplan, nommé par Bill Clinton, était « un mauvais juge » et un « gars qui détestait Trump » qui n’était « manifestement pas impartial ».

La semaine prochaine, le jury sera invité à déterminer les dommages. Carroll réclame 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et bien davantage en dommages-intérêts punitifs.

Ashlee Humphreys, sociologue à l’Université Northwestern, qui a témoigné au procès de l’année dernière, a déclaré jeudi au jury que les déclarations de Trump en 2019 avaient causé entre 7,2 et 12,1 millions de dollars de préjudice à la réputation de Carroll après avoir été vues ou entendues jusqu’à 104 millions de fois sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite et sur Internet. médias audiovisuels. Ses estimations étaient basées sur ce qu’elle disait qu’il en coûterait pour réparer la réputation de Carroll.

Habba a déclaré dans une déclaration liminaire que Carroll ne devrait pas recevoir plus d’argent, d’autant plus que les menaces de mort et les commentaires qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux ne sont pas inhabituels pour des personnalités publiques fortement présentes sur les réseaux sociaux.

“Malgré quelques tweets méchants, Mme Carroll est désormais plus célèbre qu’elle ne l’a jamais été dans sa vie, et aimée et respectée par beaucoup, ce qui était son objectif”, a déclaré Habba aux jurés.