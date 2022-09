Procès en avril pour un homme accusé du massacre d’une synagogue

PITTSBURGH (AP) – Le procès pour meurtre qualifié de Robert Bowers dans le massacre de la synagogue de Pittsburgh en 2018 commencera en avril, a décidé un juge fédéral.

Robert Bowers, un résident de Baldwin qui a plaidé non coupable, pourrait être condamné à mort s’il est reconnu coupable de la fusillade. Il fait face à plus de 60 accusations fédérales découlant de l’attaque du 27 octobre 2018 à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh qui a tué 11 fidèles lors de l’attaque la plus meurtrière contre le peuple juif de l’histoire des États-Unis.

Le juge de district américain Robert Colville a rendu une ordonnance lundi fixant la date du procès au 24 avril, date à laquelle la sélection du jury commencera.

Bowers, armé d’un fusil et de trois armes de poing, est accusé d’avoir tiré sur 18 personnes et d’avoir échangé des coups de feu avec des officiers, se faisant tirer dessus trois fois avant d’être placé en garde à vue. Son histoire sur les réseaux sociaux comprenait des articles sur une fausse théorie du complot selon laquelle l’Holocauste était un canular et exprimait du mépris pour un groupe juif à but non lucratif qui aide les réfugiés.

Les avocats de Bowers ont longtemps cherché un accord pour qu’il plaide coupable et obtienne une peine d’emprisonnement à perpétuité si le gouvernement retirait la peine de mort de la table. Eux et les procureurs se disputent depuis des années sur les requêtes préalables au procès et les questions de découverte.

