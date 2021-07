Procès Ed Buck aujourd’hui – Un donateur démocrate majeur reconnu coupable d’avoir injecté à Gemmel Moore et Timothy Dean une overdose de méthamphétamine

L’ANCIEN donateur politique Ed Buck a été reconnu coupable d’avoir injecté à deux victimes masculines des overdoses mortelles de méthamphétamine dans son appartement californien.

Buck a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation, dont deux de distribution de substances contrôlées ayant entraîné la mort, mardi.

Ed Buck a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation Crédit : Getty

Les accusations découlent de la mort de Gemmel Moore en juillet 2017 et de Timothy Dean en janvier 2019 au domicile de Buck à West Hollywood.

Buck aurait donné plus de 500 000 $ à des politiciens et à des causes principalement démocrates depuis 2000, selon KNBC.

Il a été arrêté en septembre 2019, soupçonné d’avoir fourni les médicaments qui ont conduit aux deux overdoses mortelles.

Les procureurs ont affirmé que Buck, 66 ans, paierait des hommes sans-abri pour qu’ils reviennent dans son appartement, consomment de la drogue et se livrent à des actes sexuels.

Ils affirment également qu’il aimait injecter de la drogue aux hommes qu’il avait amenés.

« La préférence de Buck était d’injecter personnellement les victimes, et il a fait pression ou incité les victimes à le laisser faire, offrant parfois d’importantes primes en espèces pour contraindre une victime à accepter une injection ou des injections supplémentaires », ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

« D’autres fois, Buck a simplement injecté des victimes alors qu’elles étaient inconscientes. »

Chacune des accusations de distribution de drogue ayant entraîné la mort est passible d’une peine minimale obligatoire de 20 ans dans une prison fédérale.

LaTisha Nixon, la mère de Gemmel Moore, victime de Buck, a pris la parole après l’annonce du verdict mardi après-midi.

« Merci à tous ceux qui nous ont crus », a déclaré Nixon.

« C’est mon bébé, mon fils, un être humain. Il est aimé par beaucoup de gens. »

« Nous avons remporté la victoire aujourd’hui. Alors, je suis reconnaissant et je suis heureux. »

Buck est un ancien mannequin et acteur.

Il gagnait beaucoup d’argent en gérant et en vendant la société de services de données Gopher Courier.

Victime Gemmel Moore, 26 ans Crédit : Facebook

Victime Timothy Dean, 55 ans Crédit : ABC