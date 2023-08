Procès d’un armurier dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie par Alec Baldwin

SANTA FE, Nouveau-Mexique –

Un juge du Nouveau-Mexique a fixé une date de début en 2024 pour le procès de l’armurier Hannah Gutierrez-Reed dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie par l’acteur Alec Baldwin lors d’une répétition sur le tournage d’un film occidental.

La juge du tribunal de district de l’État, Mary Marlowe Sommer, a programmé lundi le procès du 21 février au 6 mars à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le premier jour commence par la sélection du jury.

Gutierrez-Reed a plaidé non coupable des accusations d’homicide involontaire et de falsification de preuves dans la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une répétition sur le tournage de « Rust » le 21 octobre 2021.

Un avocat de Gutierrez-Reed a décrit la fusillade mortelle comme un accident tragique et a déclaré que l’armurier du film n’avait commis aucun crime. Gutierrez-Reed est actuellement le seul accusé au pénal.

Les procureurs réfléchissent à l’opportunité de porter à nouveau une accusation contre Baldwin après avoir reçu une nouvelle analyse de l’arme tirée sur Hutchins. Les procureurs spéciaux ont rejeté une accusation d’homicide involontaire contre Baldwin en avril, affirmant qu’ils avaient été informés que l’arme avait peut-être été modifiée avant la fusillade et avait mal fonctionné.

Baldwin a déclaré qu’il avait retiré le marteau – mais pas la gâchette – et que l’arme avait tiré, blessant mortellement Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

En mars, le directeur adjoint et coordinateur de la sécurité de « Rust », David Halls, n’a pas contesté une condamnation pour manipulation dangereuse d’une arme à feu et a été condamné à six mois de probation avec sursis. Il a accepté de coopérer à l’enquête sur la fusillade.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils prévoyaient de présenter des preuves que Gutierrez-Reed avait demandé à Halls de la rappeler en répétition si Baldwin prévoyait d’utiliser l’arme. Ils disent que cela ne s’est pas produit avant que Hutchins ne soit abattu.

Le tournage de « Rust » a repris cette année dans le Montana, dans le cadre d’un accord avec le veuf du directeur de la photographie, Matthew Hutchins, qui en a fait un producteur exécutif.