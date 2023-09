Procès du « Freedom Convoi » : nouvelles images de caméras et de drones de la police

Alors que le procès pénal des dirigeants du « Freedom Convoy » Tamara Lich et Chris Barber se poursuit, la Couronne a publié des preuves vidéo inédites montrant à quoi ressemblait l’occupation de la capitale nationale du point de vue de la police.

La preuve vidéo, préparée par le témoin de la Couronne et l’agent de la Police d’Ottawa. Craig Barlow présente un mélange d’images provenant de caméras de police et de drones de surveillance. Cela montre à quel point les policiers étaient débordés alors qu’ils tentaient de contrôler les manifestants retranchés dans la capitale.

Les images montrent également des images aériennes du centre logistique sur Conventry Road, à environ cinq kilomètres à l’est de la Colline du Parlement. Le terrain situé entre un hôtel et un stade de baseball servait de centre de transit pour approvisionner en carburant et en nourriture les manifestants.

Il s’agit du plus gros dossier parmi plus de 100 pièces à conviction déposées comme éléments de preuve au procès. Parmi celles-ci, 50 sont des vidéos, y compris des clips sur les réseaux sociaux de Tik Tok et Facebook. Certaines des vidéos ont été publiées par Lich et Barber.

Les images montrent l’ampleur de la protestation qui a vu de gros camions encombrer les routes de la capitale sur des kilomètres et déborder sur les quartiers résidentiels. Cela montre également à quel point les agents étaient débordés. Dans la vidéo, les manifestants encerclent la police, criant, scandant et hurlant contre les policiers.

L’inspecteur de la Police d’Ottawa, Russell Lucas, a témoigné que les policiers étaient souvent « envahis ».

La Couronne allègue que Lich et Barber ont conspiré ensemble pour encourager des milliers de partisans à venir à Ottawa pour participer à une occupation qui a paralysé la ville.

Au centre de l’affaire se trouvent trois mots : « Tenez la ligne ». La Couronne affirme que la fameuse phrase n’est pas un cri de ralliement, mais un appel à enfreindre les lois.

« La Charte ne donne à personne le droit légal de bafouer illégalement les droits d’autrui. Non seulement les manifestants ont tenu les lignes pendant des semaines, conformément aux instructions de M. Barber et de Mme Lich, mais ils ont également franchi la ligne », a déclaré le procureur adjoint de la Couronne, Tim Radcliffe, dans sa déclaration d’ouverture.

La défense affirme que les deux chefs du convoi prévoyaient une « manifestation pacifique ».

Lich et Barber ont été arrêtés le 17 février 2022, trois jours après l’invocation de la loi sur les urgences. La loi confère aux autorités un large pouvoir pour restreindre les droits civils afin de maintenir l’ordre public. Au lendemain de l’arrestation des chefs du convoi, la police a lancé une opération massive pour démanteler la manifestation.

Plus de 2 000 policiers de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario et de 13 services de police municipaux ont déployé des agents pour démanteler la manifestation. La facture du maintien de l’ordre pour les trois semaines de protestation a coûté 55 millions de dollars. La police d’Ottawa a porté plus de 500 accusations lors du « Convoi de la liberté ».