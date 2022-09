Procès du 6 janvier : un adepte de QAnon condamné

WASHINGTON –

Un homme de l’Iowa a été reconnu coupable vendredi d’avoir conduit une foule d’émeutiers à poursuivre un officier de police du Capitole américain dans un escalier et à aborder d’autres officiers gardant le Sénat, l’une des scènes les plus déchirantes de l’attaque de la foule ce jour-là.

Un jury fédéral a délibéré pendant environ quatre heures avant de condamner Douglas Jensen pour crime d’avoir empêché le Congrès de certifier le vote du Collège électoral le 6 janvier 2021 et d’avoir agressé ou interféré avec des policiers pendant le siège.

Jensen a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, y compris une accusation d’avoir eu une conduite désordonnée à l’intérieur du Capitole alors qu’il portait un couteau pliant dans sa poche.

Lors des plaidoiries finales du procès, un procureur a accusé Jensen d’avoir «armé» les émeutiers en prenant l’initiative de poursuivre l’officier de police du Capitole, Eugene Goodman, dans un escalier. La vidéo d’un journaliste de la confrontation est devenue virale.

“L’accusé ne faisait pas que diriger la foule. Il la militarisait”, a déclaré aux jurés l’assistante du procureur américain Hava Mirell. “Il savait qu’il avait les chiffres, et il était prêt à les utiliser.”

Jensen, un ouvrier du bâtiment de Des Moines, Iowa, portait un T-shirt avec un grand “Q” exprimant son adhésion à la théorie du complot QAnon. L’une des images les plus mémorables de l’attaque du 6 janvier a capturé Jensen les bras tendus alors qu’il affrontait une ligne de policiers près des chambres du Sénat.

“Allez arrêter le vice-président”, a déclaré Jensen à l’un des officiers, selon les procureurs.

QAnon s’est concentré sur la croyance sans fondement que l’ancien président Donald Trump combattait secrètement une cabale adoratrice de Satan composée d’ennemis de “l’État profond”, d’éminents démocrates et d’élites hollywoodiennes. Jensen croyait à la prophétie apocalyptique de la théorie du complot selon laquelle “The Storm” arrivait et inaugurerait des arrestations et des exécutions massives d’ennemis de Trump, dont le vice-président Mike Pence.

Pence présidait le Sénat le 6 janvier alors qu’une session conjointe du Congrès était convoquée pour certifier la victoire électorale du président américain Joe Biden en 2020. Avant l’émeute, Trump et ses alliés ont répandu le mensonge selon lequel Pence aurait pu d’une manière ou d’une autre annuler les résultats des élections.

Après avoir escaladé les murs extérieurs du Capitole, Jensen a grimpé par une fenêtre brisée pour entrer dans le bâtiment. Les procureurs ont déclaré que Jensen avait appris par SMS d’un ami que Pence était sur le point de certifier les résultats des élections.

“Tout est sur le point de changer”, a répondu Jensen.

Jensen n’a pas témoigné lors de son procès, qui a débuté mardi. Goodman était un témoin clé pour les procureurs.

Avant de courir à l’étage, Goodman s’est approché de Jensen et d’autres émeutiers avec sa main sur son arme. Craignant pour sa vie, Goodman s’est retiré à l’étage et a trouvé la sauvegarde d’autres officiers gardant une entrée du Sénat, où les sénateurs étaient évacués, selon les procureurs.

Au moins 880 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Environ 400 d’entre eux ont plaidé coupable. Les jurys ont condamné huit accusés de l’émeute du Capitole après les procès. Aucun des accusés qui ont été jugés par un jury n’a été acquitté de quelque accusation que ce soit.

Les peines pour les émeutiers vont de la probation pour des délits mineurs à 10 ans de prison pour un homme qui a utilisé un mât métallique pour agresser un officier.