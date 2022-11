Procès du 6 janvier : résumé de l’affaire impliquant des gardiens de serment

Le procès pour complot séditieux de cinq dirigeants présumés de Oath Keepers s’est embourbé dans un conflit alors que les procureurs américains ont appelé des témoins de la défense pour les mettre en garde contre l’auto-incrimination dans les jours précédant leur comparution, les avocats de la défense se sont mutuellement accusés de conduite contraire à l’éthique et un témoin a été révélé être un informateur.

Entre le démasquage d’un informateur secret qui avait une urgence médicale avant de comparaître devant le tribunal et un refus de témoigner de dernière minute, il y a eu ces derniers jours une agitation importante concernant les témoins que la défense veut appeler et la manière dont le procès se déroulera.

Mardi, les avocats de Stewart Rhodes ont appelé un membre floridien des Oath Keepers, Dario Aquino, à la barre des témoins. Aquino a passé une grande partie de l’après-midi du 6 janvier 2021 avec Rhodes, et les avocats de la défense prévoyaient d’utiliser son témoignage pour affirmer que Rhodes n’avait aucune idée de la violence qui se déroulait au Capitole. Rhodes est le chef des Gardiens du Serment.

Dans une tournure surprise, Aquino a pris la barre et a immédiatement invoqué ses droits au cinquième amendement, refusant de témoigner. L’avocat de Rhodes, James Lee Bright, a eu l’air choqué et a demandé au juge fédéral Amit Mehta, qui supervise le procès, d’excuser le jury de la salle d’audience.

Une vive dispute s’est déroulée entre Bright et l’avocat d’Aquino, Dwight Crawley, car Crawley a allégué qu’il n’avait aucune idée qu’Aquino prévoyait de témoigner jusqu’à ce que les procureurs l’aient averti la nuit précédente, qualifiant de “fou” qu’il témoigne.

“Ils veulent prendre leur activité éthique douteuse et l’utiliser à leur avantage”, a crié Crawley dans la salle d’audience. “Ils veulent mettre cet individu à la barre des témoins pour leur propre intérêt.”

Bright a répondu, disant qu’il ne laisserait pas Crawley l’accuser de comportement contraire à l’éthique “sans riposter”, et qu’il pensait que Crawley savait auparavant qu’Aquino allait témoigner. Mehta a interrompu le match de cris, disant aux avocats de “se calmer” avant d’envoyer Bright, Crawley et un troisième avocat de la défense agissant en tant que médiateur dans le couloir pour résoudre le problème.

Le témoignage d’Aquino est au cœur d’une lutte acharnée entre les avocats de la défense et le ministère de la Justice au sujet des procureurs qui contactent les témoins de la défense avant qu’ils ne prennent la barre – en particulier les membres des gardiens du serment – ​​et les avertissent que, s’ils témoignent, ils s’ouvriront. à l’auto-incrimination et à d’éventuelles poursuites judiciaires.

“Je suis personnellement préoccupé par le fait de divulguer qui je veux appeler ensuite”, a déclaré mardi Stanley Woodward, avocat d’un autre accusé Oath Keeper, Kelly Meggs, ajoutant qu’il ne donnerait au gouvernement qu’un préavis de 24 heures. il avait l’intention d’appeler à la barre.

Les procureurs ont déclaré devant le tribunal qu’il était de leur obligation légale d’avertir les témoins de toute exposition qu’ils pourraient avoir, et que bien que les procureurs aient demandé aux avocats de la défense s’ils informaient les témoins de leurs droits au cinquième amendement, ils n’ont jamais entendu de réponse.

“Nous avons fait ce que nous pensions être obligés de faire, c’est-à-dire dire à l’avocat de la défense si nous pensons qu’un témoin a un problème avec le cinquième amendement”, a déclaré mardi le procureur Jeffrey Nestler.

Mehta a déclaré que la défense devrait reconnaître que les témoins ont leurs propres droits à surveiller.

“Je ne sais pas quoi vous dire à tous. Ce n’est pas inhabituel dans le sens où lorsque la défense veut appeler des témoins à décharge, ces témoins peuvent avoir une certaine exposition. Ce n’est pas inhabituel. Et puis la question devient ce témoin souhaite-t-il témoigner “, a déclaré le juge.

“Si vous pensez qu’il y a quoi que ce soit qui soit contraire à l’éthique dans ce qu’ils ont fait, ou qu’un agent du FBI a fait, ou qui a dépassé les limites d’une manière ou d’une autre, faites-le moi savoir”, a ajouté Mehta, s’adressant aux avocats de la défense.

Témoin révélé comme informateur confidentiel

Un autre témoin que les avocats de la défense de Rhodes voulaient appeler, Greg McWhirter, l’ancien vice-président des Oath Keepers, s’est révélé être un informateur confidentiel contre le groupe.

Le New York Times a rapporté jeudi après-midi que McWhirter était un informateur, un fait que le ministère de la Justice a confirmé dans un dossier scellé publié accidentellement sur le dossier public mardi soir.

Dans le dossier, les procureurs ont demandé à Mehta de demander aux avocats de la défense qui avait divulgué le statut de McWhirter en tant qu’informateur du Times. Ces informations, ont déclaré les procureurs, étaient qualifiées de “très sensibles” et couvertes par une ordonnance de protection.

“Le gouvernement demande à la Cour de prendre ces mesures en raison des importants problèmes de sécurité et de santé suscités par la fuite prématurée du statut de M. McWhirter en tant que CHS”, ou source humaine confidentielle, ont écrit les procureurs dans le dossier. “Même avant cette divulgation au NY Times, M. McWhirter a fait part au gouvernement d’une immense inquiétude quant à la révélation publique de son statut d’informateur confidentiel.”

L’allégation a poussé les avocats de la défense à se démener, selon une personne familière avec leurs conversations, plusieurs avocats s’assurant mutuellement qu’ils n’étaient pas à l’origine de la fuite.

Mehta a abordé la question sous scellés avec les deux parties dans la salle d’audience mercredi matin “compte tenu des sensibilités dont nous devons discuter”.

McWhirter, qui devait témoigner mardi, a également souffert d’une urgence médicale dans l’avion qu’il était censé emmener à Washington, DC, et ne pourra plus voyager pour témoigner en personne, selon les avocats de la défense et le dossier du DOJ. Il est possible que McWhirter soit autorisé à prendre position par vidéoconférence cette semaine, bien que le moment ne soit pas encore clair. McWhirter n’a pas été accusé d’un crime lié au 6 janvier.

Le statut de McWhirter en tant qu’informateur n’est pas la première information protégée prétendument divulguée à la presse. Au début du procès, l’avocat radié du barreau Jonathan Moseley, qui représentait auparavant l’accusé Kelly Meggs, a envoyé plusieurs courriels aux avocats de la défense, aux procureurs et aux avocats des médias menaçant de divulguer au public des informations qu’il jugeait disculpatoires.

Moseley aurait donné certaines des informations à un média de droite, et Mehta a tenu une audience sur la question de savoir si Moseley devait être tenu pour outrage au tribunal pour avoir violé l’ordonnance de protection. Aucune décision officielle n’a été prise à ce sujet.

L’audience était censée être scellée mais a été accidentellement diffusée dans une salle des médias du palais de justice où les journalistes ont suivi le déroulement du procès.

“On dirait que vous avez de mauvaises nouvelles pour moi”, a déclaré Mehta à la fin de la procédure sous scellés alors que son adjoint au tribunal se précipitait vers le banc. L’adjoint se tenait à l’écart du microphone, de sorte que les journalistes ne pouvaient pas entendre ce qu’il disait.

“Pour qu’ils puissent tout entendre”, a demandé Mehta, et la ligne vers la salle des médias a été coupée.