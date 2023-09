Procès des Humains de Bombay et réponse des Humains de New York, expliqués

Commentez cette histoire Commentaire

Le créateur du projet photographique populaire Humans of New York s’est lancé dans un litige impliquant deux comptes dérivés en Inde – critiquant l’un des comptes pour avoir tenté de monétiser son concept. Après que Humans of Bombay ait poursuivi un concurrent local, People of India, pour violation du droit d’auteur, Brandon Stanton a accusé le compte d’« appropriation » et a critiqué l’apparente double standard d’un compte inspiré de son travail en poursuivant un autre compte pour la même chose. Stanton, un ancien négociant en obligations de Géorgie, a fondé Humans of New York en 2010 et compte désormais près de 13 millions de followers sur son compte Instagram.

« Vous ne pouvez pas poursuivre les gens en justice pour ce pour quoi je vous ai pardonné », Stanton dit Samedi dans un tweet destiné aux Humans of Bombay qui a depuis été vu plus de 4 millions de fois sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Quelle est la controverse sur les Humains de Bombay ?

Humans of Bombay a déposé une plainte contre People of India, une plateforme de photographie similaire, pour violation du droit d’auteur devant la Haute Cour de Delhi. Le 18 septembre, le tribunal a délivré une assignation à comparaître dans cette affaire. Dans l’ordonnance, qui a été examinée par le Washington Post, le tribunal a déclaré qu’un examen préliminaire des preuves soumises par Humans of Bombay suggérait une « imitation substantielle » de son contenu.

Humans of Bombay a été fondée en 2014 par Karishma Mehta, initialement sous forme de page Facebook. Depuis, elle s’est développée et compte désormais 2,7 millions de followers sur Instagram. People of India, qui a commencé à publier sur Instagram en mars 2019, compte 1,5 million de followers sur sa page en anglais, ainsi qu’un deuxième compte qui publie en hindi.

Humans of New York présente des portraits saisissants de personnes dans la rue, ainsi que des légendes soigneusement conçues qui racontent les histoires de vie inspirantes d’hommes et de femmes de tous les jours. Le format a aidé collecter des fonds pour ceux qui en ont besoin – donnant naissance à ce que le New York Magazine a appelé un « Empire de l’empathie ».

Juste au moment où nous en avons besoin, « Humans » nous rappelle ce que signifie être humain

Les Humans of Bombay et les People of India ont tendance à publier des photos et des vidéos de personnes et à partager leurs histoires, dans un format qui rappelle celui des Humans of New York. Les articles couvrent toute la gamme, des récits poignants et profondément personnels sur les problèmes de santé, la pauvreté et les agressions, jusqu’aux articles inspirants sur l’entrepreneuriat et les relations. Tout comme Humans of New York, Humans of Bombay a organisé des collectes de fonds pour certaines des personnes dont il présente les histoires.

Pour quelle raison le peuple indien est-il poursuivi ?

Humans of Bombay affirme que People of India est un « portail/service identique » qui a « reproduit un grand nombre d’images et de vidéos », selon l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi.

Humans of Bombay a également affirmé que People of India avait « complètement reproduit » son modèle commercial, selon des documents judiciaires.

La convocation au tribunal contenait des captures d’écran, soumises par Humans of Bombay, qui semblent montrer au moins une douzaine de cas dans lesquels des Indiens ont publié des vidéos ou des photos qui semblent similaires à celles du compte Humans of Bombay. Les images de la plainte étaient granuleuses et The Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante leur authenticité.

Dev Saif Gangjee, un expert en propriété intellectuelle à l’Université d’Oxford, a déclaré dans un e-mail que si « la loi sur le droit d’auteur protège l’expression détaillée – l’histoire littérale sur la page ; le texte même des paragraphes et des illustrations », il « ne peut pas protéger une idée ou une approche commerciale », car cela serait « trop abstrait ».

Selon son fondateur, Humans of Bombay, enregistrée en tant que société à responsabilité limitée en 2015, tire jusqu’à 60 % de ses revenus de la publicité.

Dans le passé, Humans of Bombay a publié du contenu en collaboration avec de grandes marques telles que Netflix, OkCupid et WhatsApp. Humans of Bombay déclare sur son site Internet que les partenariats – qui, selon lui, ont recueilli des millions d’impressions – ont abouti à une augmentation des téléchargements d’applications et ont créé un « buzz » autour de produits particuliers.

Mehta, dans une interview sur YouTube en juillet, a déclaré que le groupe Humans of Bombay comprenait une agence de branding et une émission sur YouTube. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que Humans of Bombay cesse de « vendre des publicités à l’avenir » et se concentre plutôt sur « la narration et les conversations significatives ».

Mehta a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par SMS lundi.

L’affaire sera entendue la prochaine fois le 11 octobre.

Qu’a dit Brandon Stanton de Humans of New York à propos de « l’appropriation » ?

Le procès a attiré l’attention internationale après Stanton Les humains de Bombay ont été publiquement réprimandés dans un communiqué, accusant le récit de s’approprier son travail et de monétiser un format qui lui a valu une popularité mondiale pour sa narration empreinte d’empathie.

Je suis resté silencieux sur l’appropriation de mon travail parce que je pense @HumainsOfBombay partage des histoires importantes, même s’ils ont monétisé bien au-delà de tout ce que je me sentirais à l’aise de faire sur HONY. Mais tu ne peux pas poursuivre les gens pour ce que je t’ai pardonné. https://t.co/0jZM05YyTt – Brandon Stanton (@humansofny) 23 septembre 2023

Stanton – qui dit ne pas avoir reçu d’argent pour les histoires qu’il publie sur Humans of New York, bien qu’il reçoive de l’argent pour ses livres, ses discours et de la part de ses partisans – a critiqué les comptes qui, bien qu’inspirés par son idée originale, monétisent les histoires qu’ils publient. fonctionnalité.

« Je ne peux pas donner une opinion éclairée sur les subtilités de la loi sur le droit d’auteur, mais j’ai une opinion sur ce que signifie être un artiste », a-t-il déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique au Post, ajoutant que l’art était avant tout motivé par le profit. cesse de devenir de l’art.

« J’accueille tous ceux qui utilisent le concept « Humans of » pour exprimer quelque chose de vrai et/ou de beau à propos de leur communauté. Je ne m’identifie à personne qui l’utilise dans le seul but de créer un certain style de vie pour lui-même », a-t-il déclaré en réponse à une demande concernant le cas des Humains de Bombay.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Indiens ont fait écho aux critiques de Stanton, certains affirmant que le compte Humans of Bombay est conceptuellement le même que Humans of New York – notamment parce que Humans of Bombay a le même slogan que Humans of New York, « une histoire à une fois », dans sa bio Instagram.

Et toutes les autres retombées ?

Humans of New York a inspiré de nombreux comptes Instagram similaires à travers le monde qui partagent des histoires de personnes dans un pays, une ville, une école ou un groupe d’affinité particulier.

Les modèles qu’ils suivent varient et la plupart ont moins d’abonnés que Humans of New York. Mais Stanton en a félicité au moins un pour être resté fidèle à son concept original : Humans of Amsterdam, lancé il y a une dizaine d’années par la photographe néerlandaise Debra Barraud.