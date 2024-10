Procès des Fugees : Pras Michél poursuit Lauryn Hill devant la Cour fédérale

Pras Michél poursuit son ancien membre du groupe Lauryn Hill devant un tribunal fédéral pour avoir prétendument sabordé la tournée de retour des Fugees aux États-Unis, qui a été brusquement annulée le mois dernier. À son tour, Hill l’a accusé d’avoir profité de sa bonne volonté et l’a accusé d’être celui en rupture de contrat.

Michél, 51 ans, membre fondateur du groupe hip-hop lauréat d’un Grammy, a accusé la chanteuse du groupe et sa compagnie de tournée, MLH Touring, de fraude et de rupture de contrat, selon un procès intenté mardi dans le district sud de New York. Les allégations du rappeur incluent un manquement à l’obligation fiduciaire, un enrichissement sans cause et le refus d’autoriser un audit de la tournée des Fugees – une tournée que le groupe a tronquée aux États-Unis en raison de « circonstances imprévues ». (Hill a déclaré plus tard que l’étape européenne reprendre « comme prévu ».)

Il a accusé Hill d’avoir profité de sa condamnation pénale d’avril 2023 pour lui imposer un contrat injuste. Michel a été reconnu coupable sur 10 chefs d’accusation liés à des complots politiques de plusieurs millions de dollars s’étendant sur deux présidences ; il risque jusqu’à 20 ans de prison mais est libre avant le prononcé de sa peine.

« Les trahisons sont toujours sinistres, mais plus le traître est proche, plus le mal est grand », dit l’introduction du procès de Michél, obtenue mercredi par le Times. «Le Seigneur a dû être absent le jour où il a associé Lauryn Hill à Wyclef Jean et Pras Michel, le plaignant dans cette action, car la trahison au sein de la fausse famille Fugees a atteint des proportions mythiques. C’est leur histoire de malheur.

Colline répondu en ligne au dossier, qualifiant le procès de Michél de « sans fondement » et de « plein de fausses allégations et d’attaques injustifiées ». Dans une déclaration au Times, elle a également déclaré que sa plainte avait notamment omis qu’il aurait reçu un « trop-payé avancé pour la dernière tournée » et qu’il n’avait pas remboursé « des prêts importants que j’avais accordés en signe de bonne volonté ».

La célébration continue : la tournée anniversaire de Miseducation était censée mettre en vedette Hill et ses camarades du groupe Fugees, Michél et Wyclef Jean, interprétant la musique de l’album multiplatine du trio de 1996, « The Score », et du premier solo de Hill, lauréat d’un Grammy Award en 1998, « The Miseducation ». de Lauryn Hill.

La tournée 2024 devait commencer le mois dernier à Tampa, en Floride, et se poursuivre jusqu’à la mi-septembre, avec un arrêt prévu le 17 septembre pour le Hollywood Bowl, où Hill a organisé une tournée pour le 20e anniversaire basée sur « Miseducation » en 2018. Cependant, le groupe a brusquement annulé la tournée trois jours avant le début de la tournée, Hill suggérant qu’un récit sensationnaliste à son sujet avait entraîné une faible vente de billets. Dans son procès, Michél a accusé Hill de « mauvaise gestion flagrante » et de ventes de billets « lamentables ».

Le groupe, dissous depuis 15 ans, a d’abord annoncé une tournée de retrouvailles en 2021 et a joué une seule date avant d’annuler la tournée en raison de ce que le groupe a qualifié de difficultés liées à la pandémie. Hill and the Fugees a repris la route fin 2023, mais a également interrompu cette sortie, Hill citant une « grave tension vocale ».

Dans son procès, Michél accuse Hill et MLH d’avoir grossièrement mal géré la tournée, y compris son organisation, son marketing, sa budgétisation et le paiement des dépenses de la tournée, et lui reproche les ventes de billets « lamentables » de la tournée. Il a également allégué qu’elle avait secrètement siphonné l’argent des avances de tournée versées à MLH dans le cadre d’un accord de tournée pour 2023.

La plainte indique qu’elle l’a fait en « recrutant l’aide involontaire » de son ancien mari, Jean, pour organiser une tournée des Fugees pour le second semestre 2023 en faisant appel à un promoteur indépendant de concerts de musique live. Il a affirmé qu’elle avait secrètement récupéré 40 % des garanties et des bénéfices de la tournée pour elle-même, avant de prendre en compte la part d’un tiers de Michél.

« Le stratagème de Hill pour apparaître comme le soi-disant sauveur de Michel était en fait une tentative sournoise de se faire un gros profit en générant des millions de dollars grâce à une tournée des Fugees, qui ont tous été reversés à MLH », indique la plainte de Michél. « Même si elle a hypocritement présenté la tournée comme une tournée de Lauryn Hill Miseducation, elle savait que le genre de succès dont elle rêvait ne serait possible que si elle était également présentée comme une tournée des Fugees. »

Michél a allégué que Hill « était intervenu pour soi-disant « sauver la situation » de Michel » après ses déboires juridiques. Il a déclaré qu’en raison de ses graves difficultés financières, il n’avait d’autre choix que d’accepter « des conditions onéreuses qu’il aurait normalement rejetées dans les années précédant sa condamnation pénale ».

Ces conditions comprenaient la cession du contrôle de la tournée Fugees à Hill et MLH et l’acceptation de concéder sous licence la marque « Fugees » à MLH pour les spectacles en direct « pour les années à venir – avec ou sans Michel », indique la plainte. Il l’a également accusé de lui avoir caché des livres comptables « truqués » et de l’avoir fraudé financièrement.

La musicienne a également porté d’autres coups à Hill, affirmant que « ce serait un euphémisme de dire que ses premiers succès lui sont montés à la tête », l’accusant de « tendances narcissiques » lorsqu’elle a tenté de déposer une marque pour « The Fugees ». pour elle-même en 2021 et alléguant que la première moitié de sa tournée solo de 2023 l’avait reléguée à se produire dans de petites salles et « s’est avérée un échec commercial et créatif ».

« Sans surprise, en raison de la mauvaise gestion flagrante de Hill et MLH, qui ont mis beaucoup trop de temps à conclure l’accord avec [concert promoter] Live Nation, les ventes de billets pour la tournée américaine 2024 ont été lamentables », indique le procès. « Il y avait peu ou pas de marketing pour la tournée, et pas assez de temps entre l’annonce de la tournée et la date du premier concert pour réaliser suffisamment de préventes. »

Il a également allégué qu’elle avait gâché la tournée en arrivant des heures en retard et a déclaré que le véritable attrait de la tournée était la réunion du groupe, pas elle. Mais, a-t-il dit, Hill « a néanmoins insisté pour reléguer la facturation des « Fugees » à un statut égal ou secondaire après son nom.

Le procès demande un procès devant jury et demande un jugement déclaratoire pour annuler les contrats de la tournée 2023 et ordonner une comptabilité de ses finances. Michél demande également des dommages-intérêts réels et punitifs qui seront déterminés au procès.

Hill, 49 ans, a publié un déclaration Mardi, il a répondu sur Instagram au procès, affirmant que Michél était « sous la contrainte en raison de ses batailles juridiques et que cela affectait peut-être son jugement, son état d’esprit et son caractère ».

Le chanteur de « Ex-Factor » a déclaré que la tournée du 25e anniversaire de « Miseducation » était « en cours de planification, que les Fugees soient impliqués ou non ». Elle a déclaré qu’elle avait élargi la tournée pour inclure ses anciens camarades du groupe parce qu’elle « avait découvert que Pras était en difficulté et qu’il aurait besoin d’argent pour l’aider à se défendre juridiquement ».

Michél, affirme-t-elle, a reçu 3 millions de dollars avant la tournée pour couvrir ses frais juridiques. Elle et Jean auraient reporté toutes leurs avances « pour s’assurer qu’il avait ce dont il avait besoin et qu’il pouvait partir ».

Elle a dit qu’elle avait couvert la plupart des dépenses de la tournée, car la majorité de l’avance de la tournée était allée à Michél, et un plan de remboursement avait été mis en place pour qu’il rembourse l’avance. Mais, dit-elle, Michél « n’a pas remboursé l’argent qui lui avait été avancé et est actuellement en violation de cet accord ».

Elle a allégué qu’elle avait absorbé elle-même la plupart des dépenses, produit le spectacle et monté l’ensemble du décor, affirmant que « Pras devait simplement se présenter et se produire ».

« Je n’ai pas pour vocation de donner des coups de pied à qui que ce soit, surtout lorsqu’ils sont à terre, c’est pourquoi je n’ai pas répondu jusqu’à présent. C’est absolument décourageant de voir Pras dans cette position, mon compagnon de groupe et quelqu’un que je considérais comme un ami », a-t-elle déclaré.

« Je n’étais pas dans la vie de Pras lorsqu’il a décidé de prendre la malheureuse décision qui l’a conduit [sic] à ses problèmes juridiques actuels. Je ne lui ai pas conseillé de prendre cette décision et je ne suis donc en aucun cas responsable de sa décision et de ses conséquences, même si j’ai pris sur moi de l’aider. Malgré ses attaques, je reste compatissant et j’espère que les choses s’arrangeront pour lui.

Le critique de musique pop du Times, Mikael Wood, a contribué à ce rapport.