Procès des Beatles : la condamnation d’Elsheikh représente un cas rare de justice pour les victimes de l’EI, selon des experts et des survivants

Pour le journaliste français Nicholas Henin, affronter le militant de l’État islamique qui faisait partie des hommes qui l’ont retenu en otage dans une prison de fortune en Syrie pendant près de 10 mois était long à venir. Assis à la barre des témoins dans une salle d’audience fédérale en Virginie, Henin a détaillé la torture et la douleur qu’il a endurées aux mains d’une cellule terroriste surnommée « les Beatles », tout en regardant fixement El Shafee Elsheikh. Leur contact visuel était éphémère mais important pour Henin – survenant au cours d’un procès qui durait des années.

Lorsqu’Elsheikh et sa co-conspiratrice Alexanda Kotey ont été capturés par les forces kurdes au début de 2018 et identifiés comme faisant partie d’un groupe de militants qui ont enlevé, torturé et tué des otages pour l’État islamique, il n’était pas clair si un procès américain aurait lieu. Une poursuite fédérale s’est heurtée à une opposition aux plus hauts niveaux du gouvernement sur deux continents.

La Grande-Bretagne ne voulait pas poursuivre Elsheikh ou Kotey, tous deux de Londres, et les avait dépouillés de leur citoyenneté. Mais les preuves entre les mains des Britanniques qui pourraient être utilisées contre eux devant un tribunal américain ont été retenues en raison d’un désaccord sur la question de savoir s’ils devaient faire face la peine de mort. Et les dirigeants du ministère de la Justice craignaient qu’une perte au procès ne laisse les responsables américains avec l’épineuse question juridique et politique de savoir quoi faire avec les non-ressortissants dont le pays d’origine voulait qu’ils soient bannis.

La condamnation d’Elsheikh la semaine dernière pour enlèvement et meurtre est un cas de justice bienvenu et rare pour les victimes de l’État islamique et renforce l’argument en faveur du jugement des terroristes devant un tribunal fédéral plutôt que de les envoyer dans d’autres pays ou en détention militaire, selon des experts, des survivants et les familles des personnes tuées.

« Nous avons vaincu ISIS. Il y a eu beaucoup de célébrations et les gens passent à autre chose, sans se rendre compte que la responsabilité de ces crimes reste assez faible », a déclaré Naureen Chowdhury Fink, directrice exécutive du Centre Soufan, qui étudie l’extrémisme violent.

Un récit poignant de la vie et de la mort en captivité de l’Etat islamique

Des combattants étrangers se sont souvent rendus en Irak et en Syrie depuis l’Europe, où la réticence à poursuivre reste élevée, et aucun tribunal international n’a été créé pour traiter de tels cas. Des milliers de personnes restent dans des camps de détention kurdes dans le nord-est de la Syrie, où la violence et les évasions sont courantes.

Une partie de la réticence à poursuivre réside dans la difficulté d’obtenir des preuves solides qui prouvent des crimes au-delà l’appartenance à un groupe terroriste, qui à elle seule est peu susceptible d’entraîner une peine sévère dans la plupart des pays européens, a déclaré Stephen Rapp, ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre au Bureau de la justice pénale mondiale du Département d’État. Des milliers de téléphones saisis par les Kurdes sont inaccessibles, a-t-il dit, et les entretiens peuvent être difficiles à organiser.

« Nous avons dépensé tant de sang et de trésors pour vaincre ISIS ; nous devons vraiment réfléchir à la manière dont cela s’inscrit dans la prévention de leur réapparition », a déclaré Rapp, qui plaide en faveur d’un groupe de travail international pour coordonner les poursuites antiterroristes. « Documentons ces crimes, montrons qui est responsable.

De nouvelles informations révélées lors d’un procès pourraient également profiter aux victimes locales, telles que les femmes yézidies qui ont été réduites en esclavage pendant la guerre.

« Des joyaux d’information ont en effet été révélés », a déclaré Nessma Bashi, avocate du Centre syrien de justice et de responsabilité à but non lucratif qui a regardé le procès d’Elsheikh et a appris l’existence de charniers et d’autres crimes contre des ressortissants syriens qui n’ont pas été nommés. « Pourtant, la responsabilité de collecter ces détails ne peut pas incomber aux organisations de la société civile qui surveillent les procès liés à l’Etat islamique. »

Elsheikh et Kotey ont été capturés ensemble par les forces kurdes alors qu’ils tentaient de fuir la Syrie début 2018 et ont été identifiés grâce à leurs empreintes digitales. Les responsables du renseignement et les journalistes les avaient désignés comme faisant partie des « Beatles », une cellule terroriste qui a emprisonné et tué des otages occidentaux, dont les Américains James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig et Kayla Mueller. (Le chef des « Beatles » Mohammed Emwazi a été tué dans une frappe de drone.) Les otages survivants, des Européens libérés contre rançon après des mois de torture, ne connaissaient leurs bourreaux que par des surnoms tirés du groupe de rock britannique dont ils utilisaient le nom pour décrire leur sadisme. gardes aux accents britanniques.

Lorenzo Vidino, directeur du programme sur l’extrémisme à l’Université George Washington, a déclaré que la poursuite d’Elsheikh avait une résonance particulière en raison de l’importance symbolique de son groupe. Les horribles décapitations qu’ils ont filmées et partagées sur les réseaux sociaux « figuraient parmi les horreurs les plus importantes perpétrées par l’Etat islamique et ont conduit l’opinion publique et les décideurs politiques occidentaux à repenser la menace de l’Etat islamique », a-t-il déclaré.

Elsheikh et Kotey sont également inhabituels en ce sens qu’ils ont accordé de nombreuses interviews aux médias en admettant leur culpabilité avant d’être accusés d’un crime.

El Shafee Elsheikh, qui est accusé d’avoir participé aux exécutions d’otages occidentaux par l’État islamique, s’est entretenu avec The Post en Syrie le 4 août 2019. (Vidéo : Joyce Lee/The Washington Post)

John Demers, qui dirigeait la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice sous les présidents Donald Trump et Biden, a déclaré qu’il n’y avait « rien de plus convaincant pour un jury » qu’une confession enregistrée sur bande vidéo, mais il a noté que les procureurs du district oriental de Virginie avaient estimé que leur cas était assez fort pour être jugé avant les entrevues avec les médias.

Mais certains dirigeants de l’administration voulaient qu’Elsheikh et Kotey soient envoyés à la prison militaire américaine de Guantánamo Bay, à Cuba, et se sont hérissés de retirer la peine de mort de la table comme l’exigeait la Grande-Bretagne comme condition pour transférer les prisonniers aux États-Unis. Lorsque la Grande-Bretagne a levé l’exigence, la mère d’Elsheikh a intenté une action en justice pour que son fils soit poursuivi en Grande-Bretagne. L’ancien procureur général William P. Barr a écrit dans ses mémoires que l’envoi du couple en Irak pour y être poursuivi « était une alternative viable ». L’administration Trump n’a accepté de renoncer à la peine de mort qu’à la mi-2020, à la demande des parents des otages tués.

À ce moment-là, Elsheikh et Kotey avaient commencé à dire aux journalistes, dans des interviews enregistrées, qu’ils étaient impliqués dans la prise d’otages. L’avocate de la défense Nina Ginsberg a déclaré aux jurés au procès qu’Elsheikh n’avait fait ces aveux que « pour éviter d’être envoyé en Irak pour un procès sommaire et une exécution ».

Dans ses plaidoiries la semaine dernière, le premier assistant du procureur américain Raj Parekh a déclaré aux jurés que le gouvernement avait prouvé qu’Elsheikh était « incontestablement » coupable, même si l’accusé ne vous l’avait pas « effrontément dit lui-même ».

Un militant britannique de l’Etat islamique coupable d’enlèvement et de meurtre d’otages

Il a souligné le témoignage d’Omer Kuzu, membre avoué de l’État islamique, qui a rencontré Elsheikh et Kotey après que tous les otages aient été tués ou libérés. Kuzu, qui attend sa condamnation au Texas, a décrit Elsheikh et Kotey comme « une équipe d’étiquettes » et une apparente « aristocratie de l’ISIS ». Elsheikh et Kotey avaient assisté à une manifestation à Londres dont l’un des « Beatles » avait parlé aux otages. Les survivants ont décrit des vêtements et des armes qui correspondaient à la fois à la description de Kuzu et à une photo qu’Elsheikh avait envoyée à son frère de Syrie. Dans une interview avec le FBI, Elsheikh a décrit un itinéraire en Syrie qui correspondait à celui des otages et a déclaré avoir effectué des missions avec Emwazi et Kotey. Elsheikh dans des interviews aussi a dit qu’il portait un masque et reconnaissait Emwazi dans un masque, et qu’il connaissait un autre gardien de prison et partageait un surveillant avec Emwazi.

Les procureurs étaient également prêts à présenter d’autres éléments de preuve, y compris des témoins, pour étayer l’affaire.

La plupart des affaires de terrorisme fédéral impliquent des personnes qui ont voyagé ou tenté de se rendre sur le territoire de l’État islamique depuis les États-Unis, ou des attentats terroristes planifiés aux États-Unis. Cette affaire était plus difficile pour les procureurs, a déclaré Vidino, car elle impliquait des témoignages et des preuves du champ de bataille en Syrie.

« Cela montre clairement que le DOJ était capable de gérer cela », a-t-il déclaré. « C’était un peu un test pour le système. »

Ce défi a été souligné lors du procès d’Elsheikh. Un agent du FBI a témoigné qu’un raid militaire nocturne sur une prison syrienne en 2014 pour tenter de libérer les otages s’est doublé d’un effort pour recueillir des preuves. Contrairement aux États-Unis, où les enquêteurs pouvaient scruter minutieusement une scène de crime, les soldats n’avaient que quelques heures pour saisir les preuves qu’ils pouvaient trouver, car ils craignaient que l’État islamique ne lance une contre-offensive pour reprendre l’installation, a déclaré l’agent du FBI. Ne trouvant aucun otage, les soldats ont jeté des chaînes et des gourdins dans des sacs et ont rapidement pris des photos de cellules et de graffitis griffonnés sur les murs. Après un raid similaire en 2015, ils ont saisi des armes et des documents qui ont été utilisés pour expliquer en partie les derniers mois de Mueller.

Après deux semaines de témoignages et moins de six heures de délibérations, le jury est revenu jeudi et a déclaré Elsheikh coupable. (Kotey a plaidé coupable l’année dernière à plusieurs chefs d’accusation, dont la prise d’otages ayant entraîné la mort. Il doit être condamné ce mois-ci.) Le verdict a provoqué des larmes de soulagement chez les survivants et les témoins dans la salle d’audience.

Hénin tweeté après le verdict qu’il n’aurait pas témoigné de sa torture et de sa captivité si l’exécution d’Elsheikh avait été une punition possible. Henin a félicité la justice américaine d’avoir pris l’affaire des « Beatles », notant que l’un de ses premiers ravisseurs reste dans une prison en Syrie car la France ne rapatriera pas le suspect.

« Un crime terroriste ouvre une plaie béante dans une société », écrit-il. « Seule la justice peut clore un chapitre aussi monstrueux. »

Au tribunal, l’ancien otage – qui avait été enchaîné, battu et affamé – a regardé directement Elsheikh tout en témoignant que l’accusé et ses deux compagnons « aimaient considérer que tant qu’ils étaient masqués, ils étaient protégés des poursuites ».