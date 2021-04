LE verdict pour l’ancien policier du Minnesota Derek Chauvin, qui a tué George Floyd, a été rendu.

Le jury du procès Chauvin a délibéré pendant plus de deux jours pour rendre sa décision.

Qui fait partie du jury du procès Derek Chauvin?

Chauvin est accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, de meurtre non intentionnel au deuxième degré et de meurtre au troisième degré.

Après près de six heures de plaidoiries et de réfutation le 19 avril, les 12 jurés – sept femmes et cinq hommes – ont été emmenés pour délibérer.

Les délibérations du 19 avril se sont terminées à 20 heures sans verdict sur aucun des trois chefs d’accusation. Le jury a ensuite repris le 20 avril où ils ont rendu un verdict juste après 14 heures, heure locale.

Floyd est décédé en mai dernier à la suite d’une arrestation au cours de laquelle Chauvin a placé un genou sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes pendant que Floyd plaide: «Je ne peux pas respirer.

45 témoins ont été appelés à la barre ces dernières semaines – 38 pour l’accusation et sept pour la défense – dont le chef de la police de Minneapolis et d’autres officiers qui ont ouvertement condamné les actions de Chauvin.

Chauvin a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

