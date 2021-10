Procès d’Elizabeth Holmes : moments clés de la semaine 4

SAN JOSE, Californie – La quatrième semaine du procès pour fraude de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, manquait de pouvoir de star, mais les jurés ont eu leur aperçu le plus détaillé à ce jour de la façon dont les tests médicaux de la start-up de tests sanguins ratée étaient entachés d’inexactitudes.

Au cours des premières semaines du procès, plusieurs témoins de premier plan ont témoigné dans le dossier du gouvernement contre Mme Holmes, qui avait fondé Theranos et l’avait transformée en une entreprise de 9 milliards de dollars avant qu’elle n’implose de façon spectaculaire. (Elle fait maintenant face à 12 chefs d’accusation de fraude par fil et de complot en vue de commettre une fraude par fil.) Les témoins vedettes comprenaient Erika Cheung, une ancienne employée de Theranos devenue dénonciatrice, et l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis, qui siégeait autrefois au conseil d’administration de Theranos.

Mais cette semaine, les jurés ont principalement entendu des récits techniques complexes sur les problèmes liés aux tests sanguins de Theranos. Seuls deux témoins, tous deux scientifiques, ont témoigné alors que les procureurs cherchaient à montrer que Mme Holmes avait intentionnellement induit en erreur des investisseurs et d’autres sur les antécédents de sa start-up.

Voici trois plats à emporter de la semaine.

Un directeur de laboratoire Theranos est apparu comme la clé de l’accusation.

Le Dr Adam Rosendorff, qui a rejoint Theranos en tant que directeur de laboratoire en avril 2013 avant de quitter l’entreprise en 2014, a commencé son témoignage la semaine dernière et était toujours en cours vendredi. Ses quatre jours à la barre jusqu’à présent ont été les plus longs de tous les témoins du procès. Il reprendra mardi.