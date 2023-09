Procès de redécoupage en Floride : le principal collaborateur de DeSantis grillé sur la carte qui a démantelé le siège détenu par le démocrate noir

Au cours de son long témoignage, Kelly a critiqué les décisions antérieures de la Cour suprême de Floride concernant le redécoupage, a parfois remis en question la manière dont le corps législatif gérait le redécoupage et a fait des commentaires qui semblaient en contradiction avec les déclarations qu’il avait faites dans ses propres dépositions.

Kelly a également insisté sur le fait que la carte que DeSantis a récemment vantée pendant la campagne électorale comme aidant les Républicains à remporter la Chambre l’année dernière n’a pas été dessinée pour des raisons « partisanes » ou pour aider les candidats sortants – des facteurs qui ne sont pas autorisés dans le cadre de l’anti-gerrymandering approuvé par les électeurs de Floride. normes.

Dans un échange notable, Kelly a également insisté auprès de l’un des principaux avocats qui l’interrogeait sur le fait qu’il n’avait aucune idée qu’il augmentait le pourcentage d’électeurs blancs dans quatre districts en divisant le siège détenu par le représentant Al Lawson.

« Je n’avais aucune raison d’examiner les données raciales et ethniques dans le nord de la Floride », a témoigné Kelly.

Le procès fédéral en cours est distinct d’une autre contestation judiciaire devant un tribunal d’État, bien que les deux se concentrent principalement sur le siège démantelé de Lawson. Dans l’affaire de l’État, un juge de circuit de Floride a statué plus tôt ce mois-ci que le district redessiné violait la Constitution de l’État et a ordonné à l’Assemblée législative dirigée par le GOP de créer une nouvelle carte. Cette décision a fait l’objet d’un appel et sera reprise par une cour d’appel de l’État plus tard cet automne.

La portée du procès contre l’État a été réduite juste avant le procès et s’est limitée à une seule journée d’argumentations juridiques et à aucun témoignage.

Les avocats représentant les groupes et les individus poursuivant devant un tribunal fédéral – parmi lesquels l’organisation de défense de la démocratie Common Cause et la NAACP – prévoient de faire appel à des experts pour parler de l’histoire de la Floride et de la question de savoir s’il peut être démontré que ce que le gouverneur a fait était discriminatoire, même si cela n’a pas été gagné. Il n’y a pas beaucoup de preuves directes qui approfondissent les machinations en coulisses.

Au lieu de cela, la bataille juridique se concentre sur la décision inhabituelle de DeSantis de s’insérer dans le processus de redécoupage en proposant ses propres cartes, puis en opposant son veto à la proposition initiale de l’Assemblée législative dominée par les républicains qui aurait préservé un district basé à Jacksonville où les électeurs noirs. sont restés une minorité substantielle. L’avocat général de DeSantis affirmait à l’époque que ce district diluait trop le pouvoir de vote des Noirs.

Kelly a été interrogée mardi sur les motivations de DeSantis pour pousser la carte malgré la réticence initiale de la législature. DeSantis avait fait valoir que l’ancien district de Lawson – qui s’étendait sur environ 200 miles de Jacksonville jusqu’à l’ouest de Tallahassee – violait la clause d’égalité de protection de la Constitution américaine.

Le juge de district américain M. Casey Rodgers, nommé par l’ancien président George W. Bush, a pressé Kelly de citer une décision de justice qui étayait l’argument de DeSantis selon lequel l’ancien district de Lawson était inconstitutionnel. Kelly a reconnu qu’il ne le savait pas.

Lorsque les avocats des plaignants ont souligné que la Cour suprême de Floride avait créé le district de Lawson en 2015 en déterminant que le corps législatif avait alors violé l’amendement de l’État sur les districts équitables, Kelly a répondu au moins à deux reprises que « la Cour suprême de Floride s’était trompée ». »

Kelly a fait cette affirmation même si, dans une déposition qu’il a faite en juin dans l’affaire de l’État, il a déclaré qu’il n’avait pas lu la décision de la Cour suprême de Floride de 2015 qui a abouti à la création du siège. Interrogé à ce sujet en dehors de la salle d’audience, Kelly a répondu que « lire » l’intégralité de la décision est « différent de comprendre que le résultat était erroné ».

Kelly a également déclaré qu’à certains moments, il pensait que l’analyse initiale du corps législatif sur le redécoupage n’était pas « raisonnable » et qu’il n’était pas satisfait de la façon dont les législateurs avaient traité un expert qui avait été amené à défendre la proposition du gouverneur lors d’une audience législative.

Kathay Feng, vice-présidente des programmes de Common Cause qui était présente au procès, a affirmé que le témoignage de Kelly montrait que l’administration DeSantis avait du mal à expliquer ses actions.

« Il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de fabrication, il y a beaucoup de déni de l’histoire », a déclaré Feng.